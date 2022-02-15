НАТО поки не отримало відповіді від РФ щодо гарантій безпеки, - Столтенберг
У Північноатлантичному альянсі поки що не отримали листа у відповідь від Росії на тему гарантій безпеки.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ні, ми не отримали відповіді Росії. Ще немає. Ми будемо раді цій (майбутній) відповіді. Ми направили їм у січні наші змістовні пропозиції", - сказав Столтенберг у вівторок на пресконференції в Брюсселі напередодні наради міністрів оборони країн альянсу 16-17 лютого.
Він пояснив, що йшлося про два листи - США та НАТО.
"Це список тем, які ми готові обговорювати з Росією: контроль над озброєннями, ракети, транспарентність військової діяльності тощо. Ми готові. Ми давно готові, і ми залишимося готовими йти шляхом діалогу з Росією, щоб знайти політичне рішення", - продовжив генсек.
Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін загалом схвалив відповідь Росії США та НАТО щодо гарантій безпеки, цю відповідь незабаром буде доопрацьовано й передано НАТО та США, заявив раніше у вівторок глава МЗС РФ Лавров.
"Я вчора доповідав президенту Путіну і наголосив, що наші пропозиції, які він у принципі схвалив, і які будуть доопрацьовані найближчим часом та передані американським і натовським партнерам, вони виходять зі збереження цілісності російської позиції", - сказав Лавров на пресконференції за результатами переговорів з главою МЗС Польщі, чинним головою ОБСЄ Збігневом Рау.
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Глава фракции «Европейской Солидарности» Михаил Шмушкович предложил начать обращение со слов о российской агрессии (в документе о России нет ни слова):
«В Украине с 2014 года продолжается война, но в последнее время на границах нашего государства сложилась очень непростая обстановка. Россия постоянно нагнетает ситуацию, накапливая войска и технику, проводя сухопутные и морские маневры возле нашего государства. Российская власть угрожает Украине и Европе, выдвигая ультиматумы и требуя так называемых «гарантий безопасности» для себя, при этом абсолютно игнорируя такие же права других государств».
Эту поправку, однако, поддержало всего 20 депутатов, и она не прошла.
Против принятия решения ожидаемо выступили депутаты от пророссийских политсил- Партии Шария и ОПЗЖ.
- Генпрокуратура России решила отменить выход стран Прибалтики из Союза как незаконный.
- А их членство в НАТО будет отменять Минобороны?
. Россияне, в детстве всегда хотят узнать, что было в сказке дальше, после того как Иван-дурак стал царем.
Теперь узнали