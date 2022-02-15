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Новини Війна
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НАТО поки не отримало відповіді від РФ щодо гарантій безпеки, - Столтенберг

НАТО поки не отримало відповіді від РФ щодо гарантій безпеки, - Столтенберг

У Північноатлантичному альянсі поки що не отримали листа у відповідь від Росії на тему гарантій безпеки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні, ми не отримали відповіді Росії. Ще немає. Ми будемо раді цій (майбутній) відповіді. Ми направили їм у січні наші змістовні пропозиції", - сказав Столтенберг у вівторок на пресконференції в Брюсселі напередодні наради міністрів оборони країн альянсу 16-17 лютого.

Він пояснив, що йшлося про два листи - США та НАТО.

"Це список тем, які ми готові обговорювати з Росією: контроль над озброєннями, ракети, транспарентність військової діяльності тощо. Ми готові. Ми давно готові, і ми залишимося готовими йти шляхом діалогу з Росією, щоб знайти політичне рішення", - продовжив генсек.

Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін загалом схвалив відповідь Росії США та НАТО щодо гарантій безпеки, цю відповідь незабаром буде доопрацьовано й передано НАТО та США, заявив раніше у вівторок глава МЗС РФ Лавров.

Читайте також: Відповідь Москви щодо гарантій безпеки буде передана США та НАТО найближчим часом, - Лавров

"Я вчора доповідав президенту Путіну і наголосив, що наші пропозиції, які він у принципі схвалив, і які будуть доопрацьовані найближчим часом та передані американським і натовським партнерам, вони виходять зі збереження цілісності російської позиції", - сказав Лавров на пресконференції за результатами переговорів з главою МЗС Польщі, чинним головою ОБСЄ Збігневом Рау.

Автор: 

безпека (929) Лавров Сергій (1576) НАТО (6429) росія (64984) Столтенберг Єнс (1595)


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Одесский облсовет обратился к жителям региона в связи с возросшей военной угрозой, но отказался упоминать Россию

Глава фракции «Европейской Солидарности» Михаил Шмушкович предложил начать обращение со слов о российской агрессии (в документе о России нет ни слова):

«В Украине с 2014 года продолжается война, но в последнее время на границах нашего государства сложилась очень непростая обстановка. Россия постоянно нагнетает ситуацию, накапливая войска и технику, проводя сухопутные и морские маневры возле нашего государства. Российская власть угрожает Украине и Европе, выдвигая ультиматумы и требуя так называемых «гарантий безопасности» для себя, при этом абсолютно игнорируя такие же права других государств».

Эту поправку, однако, поддержало всего 20 депутатов, и она не прошла.

Против принятия решения ожидаемо выступили депутаты от пророссийских политсил- Партии Шария и ОПЗЖ.
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15.02.2022 15:58 Відповісти
Долбонутые? Гарантиями от России можно только подтираться.
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15.02.2022 15:58 Відповісти
А может пора уже использовать солдат НАТО для того для чего они были созданы? Шоб кацапы страдали. Шоб все что случается с кацапами присходило не из-за рукожопости кацапов, а из-за солдатов НАТО.
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15.02.2022 15:59 Відповісти
ты, солдат нато и у тебя чешутся не только руки, а прям весь чешешься
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15.02.2022 16:02 Відповісти
це оборонний союз... поки не нападуть на них - вони не нападуть
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15.02.2022 16:11 Відповісти
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15.02.2022 16:13 Відповісти
В России потребовали отменить признание Украины и стран Балтии независимыми государствами

- Генпрокуратура России решила отменить выход стран Прибалтики из Союза как незаконный.
- А их членство в НАТО будет отменять Минобороны?

. Россияне, в детстве всегда хотят узнать, что было в сказке дальше, после того как Иван-дурак стал царем.

Теперь узнали
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15.02.2022 17:19 Відповісти
Підписуватися тільки на зворотньому боці Будапештського Меморандуму.
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15.02.2022 17:02 Відповісти
 
 