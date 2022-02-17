Рада вирішила наступного тижня працювати у пленарному режимі

Верховна Рада вирішила 21-25 лютого працювати у пленарному режимі.

Відповідну постанову №7060 про внесення змін до календарного плану підтримали 320 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Водночас у зв'язку зі змінами з 28 лютого до 4 березня народні депутати працюватимуть із виборцями.

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Зазначимо, що наступного тижня народні депутати мали працювати з виборцями, а з 28 лютого до 4 березня – у режимі пленарних засідань.