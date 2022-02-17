Рада вирішила наступного тижня працювати у пленарному режимі
Верховна Рада вирішила 21-25 лютого працювати у пленарному режимі.
Відповідну постанову №7060 про внесення змін до календарного плану підтримали 320 нардепів, передає Цензор.НЕТ.
Водночас у зв'язку зі змінами з 28 лютого до 4 березня народні депутати працюватимуть із виборцями.
Зазначимо, що наступного тижня народні депутати мали працювати з виборцями, а з 28 лютого до 4 березня – у режимі пленарних засідань.
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+1 Алла Новосад #194524
показати весь коментар17.02.2022 11:51
+1 Алла Новосад #194524
показати весь коментар17.02.2022 11:52
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Увага!
Зеленський домовився проштовхнути мінські угоди, які ставлять в залежність Україну від терористів з ОРДЛО!
Для того, щоб здійснити цей ганебний план, Зеленський буде проштовхувати можливість онлайн голосування в раді!
Це відбуватиметься через голосування «медичних» законів 6508 та 6306.
Після голосування за них у першому читанні, у перехідних положеннях буде внесена норма: можливість дистанційного голосування.
Одразу ж наступного тижня голосуватимуть в цілому цей закон, як дуже важливий!
Це дозволить безперешкодно проголосувати капітуляцію України перед ворогом.
Нагадаю, мінські угоди це:
- амністія терористів, можливість терористам з ОРДЛО блокувати рух України до НАТО, ЄС та ін,
- створення власної народної поліції, прокурорів та суддів (де-факто легалізація бандитських угруповань, як правоохоронного органу).
- На додачу, Україна має наповнювати бюджет ОРДЛО у сумі, які вони забажають та без обговорень!!!
Ми маємо це зупинити!!!
Принаймі, потрібно поширювати цю інформацію.