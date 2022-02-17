УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10263 відвідувача онлайн
Новини
500 11

Рада вирішила наступного тижня працювати у пленарному режимі

Рада вирішила наступного тижня працювати у пленарному режимі

Верховна Рада вирішила 21-25 лютого працювати у пленарному режимі.

Відповідну постанову №7060 про внесення змін до календарного плану підтримали 320 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Водночас у зв'язку зі змінами з 28 лютого до 4 березня народні депутати працюватимуть із виборцями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепам вже перепрошили робочі планшети для онлайн-голосування, - Рудик

Зазначимо, що наступного тижня народні депутати мали працювати з виборцями, а з 28 лютого до 4 березня – у режимі пленарних засідань.

Автор: 

ВР (14949) робота (1200)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
Вирішили терміново виконувати хотєлкі пуйла.

https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZUMuTOG55yzcq7kLPeEfVLCsG4gTKSEHntQopdXQlu5DInl0L91Ahxw-BY5VsKbB2-kVOGWwDp9afuEAJ_duzDCFbAHL5ccpMO2lKhHUCBAqL_QjLfW13J8gGjgXWXqvcI&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

Увага!

Зеленський домовився проштовхнути мінські угоди, які ставлять в залежність Україну від терористів з ОРДЛО!

Для того, щоб здійснити цей ганебний план, Зеленський буде проштовхувати можливість онлайн голосування в раді!

Це відбуватиметься через голосування «медичних» законів 6508 та 6306.

Після голосування за них у першому читанні, у перехідних положеннях буде внесена норма: можливість дистанційного голосування.
Одразу ж наступного тижня голосуватимуть в цілому цей закон, як дуже важливий!
показати весь коментар
17.02.2022 11:51
+1
Все, демократія закінчилась!

Це дозволить безперешкодно проголосувати капітуляцію України перед ворогом.

Нагадаю, мінські угоди це:
- амністія терористів, можливість терористам з ОРДЛО блокувати рух України до НАТО, ЄС та ін,
- створення власної народної поліції, прокурорів та суддів (де-факто легалізація бандитських угруповань, як правоохоронного органу).

- На додачу, Україна має наповнювати бюджет ОРДЛО у сумі, які вони забажають та без обговорень!!!

Ми маємо це зупинити!!!
показати весь коментар
17.02.2022 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вирішили терміново виконувати хотєлкі пуйла.

https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZUMuTOG55yzcq7kLPeEfVLCsG4gTKSEHntQopdXQlu5DInl0L91Ahxw-BY5VsKbB2-kVOGWwDp9afuEAJ_duzDCFbAHL5ccpMO2lKhHUCBAqL_QjLfW13J8gGjgXWXqvcI&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

Увага!

Зеленський домовився проштовхнути мінські угоди, які ставлять в залежність Україну від терористів з ОРДЛО!

Для того, щоб здійснити цей ганебний план, Зеленський буде проштовхувати можливість онлайн голосування в раді!

Це відбуватиметься через голосування «медичних» законів 6508 та 6306.

Після голосування за них у першому читанні, у перехідних положеннях буде внесена норма: можливість дистанційного голосування.
Одразу ж наступного тижня голосуватимуть в цілому цей закон, як дуже важливий!
показати весь коментар
17.02.2022 11:51 Відповісти
Все, демократія закінчилась!

Це дозволить безперешкодно проголосувати капітуляцію України перед ворогом.

Нагадаю, мінські угоди це:
- амністія терористів, можливість терористам з ОРДЛО блокувати рух України до НАТО, ЄС та ін,
- створення власної народної поліції, прокурорів та суддів (де-факто легалізація бандитських угруповань, як правоохоронного органу).

- На додачу, Україна має наповнювати бюджет ОРДЛО у сумі, які вони забажають та без обговорень!!!

Ми маємо це зупинити!!!
показати весь коментар
17.02.2022 11:52 Відповісти
Як зупинити ?
показати весь коментар
17.02.2022 12:02 Відповісти
Чесно, не знаю.
Принаймі, потрібно поширювати цю інформацію.
показати весь коментар
17.02.2022 12:05 Відповісти
та пора б уже новорічні канікули закінчувати, а то вже майські скоро.
показати весь коментар
17.02.2022 12:02 Відповісти
бросай бухать-тебе везде кацапы мерещатся
показати весь коментар
17.02.2022 12:38 Відповісти
Та невже!!!!! Мабуть щось у лісі здохло.
показати весь коментар
17.02.2022 13:33 Відповісти
 
 