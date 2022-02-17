Нардепам вже перепрошили робочі планшети для онлайн-голосування, - Рудик
Фракція "Голос" не голосуватиме за впровадження у Верховній Раді часткового онлайн-голосування.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам розповіла в кулуарах ВР голова партії "Голос" Кіра Рудик.
"Тому що, по-перше, це антиконституційно. По-друге, по суті вирішує проблеми однієї фракції. По-третє, це створює величезну можливість для зловживань, яка абсолютно точно буде використана", - зауважила вона.
Рудик нагадала, що працює першою заступницею комітету з питань цифрової трансформації.
"Два з половиною роки наш комітетом разом з Мінцифрою здійснює цифровізацію всіх сфер життя українців. Однак, для мене особисто є червоні лінії. Одна з них – онлайн-голосування депутатів та виборців. Україна не може собі такого дозволити, тому що ми знаходимося у стані війни з Росією – найбільшим зараз агресором в світовій історії, який точно цим скористається. Згадайте, вони навіть втручалися у вибори в США. Чому ми думаємо, що будемо здатні захистити себе, коли у нас будуть вибори та почнеться онлайн голосування", - наголосила нардеп.
Вона розповіла, що у народних депутатів забрали їхні робочі планшети.
"Мій планшет перепрошили і там тепер є модуль для онлайн-голосування. Тобто "слуги" для себе вже все вирішили і зараз будуть просто просувати цю ідею через зал", - зазначила політик.
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дорого. "Давид Арахамія відпочивав на Мальдівах за 80 доларів. Скільки насправді коштує відпочинок там." У крайньому вапидку Оман, Італія .
Бо уникнуть. їх же все одно не осудять так просто випустять.
таємнеонлайн голосування на виборах.
У когось ще є сумніви в тому, як вичитує, обговорює, парцює
моноскот?
А в нас хочуть зробити непрозорі онлайн голосування, які ніяк не проконтролювати.
Влада розуміє, що її зашкварена партія більшість своїх хотєлок через зал не протягне. А на виборах їм нічого не світить. Лишається тільки онлайн голосування та онлайн вибори, результати яких можна малювати, бо нема можливості контролювати. Навіть Янукович до цього не додумався. Тоді він обмежився Серьожей Підрахуєм.
Це все що нам потрібно знати.
кстати ЕС в полном составе находились здесь
..в таком случае, через лЬОХко взломаные сети джиджитализованых зелёных аматоров-аниматоров, хйло может голосовать за любую депутану.. эти "слуги" умудряются даже в зале спалить, с искрами и дымом, место голосования..
спасибА 73%м жлобам-мечтателям.. понавыбыралы..(
Увага!
Зеленський домовився проштовхнути мінські угоди, які ставлять в залежність Україну від терористів з ОРДЛО!
Для того, щоб здійснити цей ганебний план, Зеленський буде проштовхувати можливість онлайн голосування в раді!
Це відбуватиметься через голосування «медичних» законів 6508 та 6306.
Після голосування за них у першому читанні, у перехідних положеннях буде внесена норма: можливість дистанційного голосування.
Одразу ж наступного тижня голосуватимуть в цілому цей закон, як дуже важливий!
Все, демократія закінчилась!
Нагадаю, мінські угоди це:
- амністія терористів, можливість терористам з ОРДЛО блокувати рух України до НАТО, ЄС та ін,
- створення власної народної поліції, прокурорів та суддів (де-факто легалізація бандитських угруповань, як правоохоронного органу).
- На додачу, Україна має наповнювати бюджет ОРДЛО у сумі, які вони забажають та без обговорень!!!
Ми маємо це зупинити!!!
Или теперь один человек будет голосовать за всю фракцию?
Голосовалки в ЗлоДИЕ и администратор системы принимает что хочет