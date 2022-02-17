Нардепам вже перепрошили робочі планшети для онлайн-голосування, - Рудик

Фракція "Голос" не голосуватиме за впровадження у Верховній Раді часткового онлайн-голосування.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам розповіла в кулуарах ВР голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"Тому що, по-перше, це антиконституційно. По-друге, по суті вирішує проблеми однієї фракції. По-третє, це створює величезну можливість для зловживань, яка абсолютно точно буде використана", - зауважила вона.

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Рудик нагадала, що працює першою заступницею комітету з питань цифрової трансформації.

"Два з половиною роки наш комітетом разом з Мінцифрою здійснює цифровізацію всіх сфер життя українців. Однак, для мене особисто є червоні лінії. Одна з них – онлайн-голосування депутатів та виборців. Україна не може собі такого дозволити, тому що ми знаходимося у стані війни з Росією – найбільшим зараз агресором в світовій історії, який точно цим скористається. Згадайте, вони навіть втручалися у вибори в США. Чому ми думаємо, що будемо здатні захистити себе, коли у нас будуть вибори та почнеться онлайн голосування", - наголосила нардеп.

Вона розповіла, що у народних депутатів забрали їхні робочі планшети.

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"Мій планшет перепрошили і там тепер є модуль для онлайн-голосування. Тобто "слуги" для себе вже все вирішили і зараз будуть просто просувати цю ідею через зал", - зазначила політик.