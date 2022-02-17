УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10174 відвідувача онлайн
Новини
4 709 66

Нардепам вже перепрошили робочі планшети для онлайн-голосування, - Рудик

Нардепам вже перепрошили робочі планшети для онлайн-голосування, - Рудик

Фракція "Голос" не голосуватиме за впровадження у Верховній Раді часткового онлайн-голосування.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам розповіла в кулуарах ВР голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"Тому що, по-перше, це антиконституційно. По-друге, по суті вирішує проблеми однієї фракції. По-третє, це створює величезну можливість для зловживань, яка абсолютно точно буде використана", - зауважила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Раді достатньо голосів, щоб зробити наступний тиждень пленарним: потрібно "підтягнути хвости", - "слуга народу" Гетманцев

Рудик нагадала, що працює першою заступницею комітету з питань цифрової трансформації.

"Два з половиною роки наш комітетом разом з Мінцифрою здійснює цифровізацію всіх сфер життя українців. Однак, для мене особисто є червоні лінії. Одна з них – онлайн-голосування депутатів та виборців. Україна не може собі такого дозволити, тому що ми знаходимося у стані війни з Росією – найбільшим зараз агресором в світовій історії, який точно цим скористається. Згадайте, вони навіть втручалися у вибори в США. Чому ми думаємо, що будемо здатні захистити себе, коли у нас будуть вибори та почнеться онлайн голосування", - наголосила нардеп.

Вона розповіла, що у народних депутатів забрали їхні робочі планшети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зміни до регламенту Ради щодо впровадження часткового онлайн-голосування можуть розглянути цього тижня, - Арахамія

"Мій планшет перепрошили і там тепер є модуль для онлайн-голосування. Тобто "слуги" для себе вже все вирішили і зараз будуть просто просувати цю ідею через зал", - зазначила політик.

Автор: 

ВР (14949) голосування (485) Рудик Кіра (104)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
скоти, всіх під арешт за порушення конституції
показати весь коментар
17.02.2022 11:05
+34
показати весь коментар
17.02.2022 11:08
+28
А як же Конституція? Всі депутати мають головувати за закони виключно у Верховній Раді, чи Вава і це знищив? Що далі? Вибори у смартфоні?
показати весь коментар
17.02.2022 11:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скоти, всіх під арешт за порушення конституції
показати весь коментар
17.02.2022 11:05 Відповісти
Їм аби ще мізки перепрошити
показати весь коментар
17.02.2022 11:05 Відповісти
по слухам, уже.... Ключи передаются ежемесячно в пухлых конвертах....
показати весь коментар
17.02.2022 11:31 Відповісти
Всі на Мальдіви і звідти Родіну любіть )))
показати весь коментар
17.02.2022 11:06 Відповісти
А шо? Не дорого. "Давид Арахамія відпочивав на Мальдівах за 80 доларів. Скільки насправді коштує відпочинок там." У крайньому вапидку Оман, Італія



.
показати весь коментар
17.02.2022 11:17 Відповісти
За все преступления зеУБЛЮДКОВ НА ПОЖИЗНЕННОЕ С КОНФИСКАЦИЕЙ ! Какие Мальдивы ? Януковича не арестовали - получили РЕВАНШ 5-й КОЛОННЫ КОЛЛАБОРАНТОВ
показати весь коментар
17.02.2022 11:43 Відповісти
Яке там пожиттєвє? Тільки страта!
Бо уникнуть. їх же все одно не осудять так просто випустять.
показати весь коментар
17.02.2022 12:30 Відповісти
А як же Конституція? Всі депутати мають головувати за закони виключно у Верховній Раді, чи Вава і це знищив? Що далі? Вибори у смартфоні?
показати весь коментар
17.02.2022 11:07 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 11:08 Відповісти
Нагадую, отримуєте по пиці.
показати весь коментар
17.02.2022 11:08 Відповісти
Зараз змінять. Як і таємне онлайн голосування на виборах.
показати весь коментар
17.02.2022 11:11 Відповісти
Мда....Такими темпами від держави ніц не лишиться...лише у смартфоні буде країна.. у додатку.
показати весь коментар
17.02.2022 11:18 Відповісти
Ще НЕ проголосовано, та ВЖЕ перепрошито.
У когось ще є сумніви в тому, як вичитує, обговорює, парцює
моноскот?
показати весь коментар
17.02.2022 11:10 Відповісти
А Яндекс-браузер і пошукову систему змовчанням Яндекс.сру прописали?
показати весь коментар
17.02.2022 11:12 Відповісти
Доведеться ломати систему "Рада". Нє, ну а **** з цими уйобками робити?
показати весь коментар
17.02.2022 11:12 Відповісти
В багатьох країнах за кнопкодавство лишають мандата.
А в нас хочуть зробити непрозорі онлайн голосування, які ніяк не проконтролювати.
Влада розуміє, що її зашкварена партія більшість своїх хотєлок через зал не протягне. А на виборах їм нічого не світить. Лишається тільки онлайн голосування та онлайн вибори, результати яких можна малювати, бо нема можливості контролювати. Навіть Янукович до цього не додумався. Тоді він обмежився Серьожей Підрахуєм.
показати весь коментар
17.02.2022 11:14 Відповісти
Може голосує не сам депутан, а його кіт з планшетом бавиться.
показати весь коментар
17.02.2022 11:17 Відповісти
ОпущеніЖ, нікчемні, наркоманські представники біологічного сміття - слуги прймають закони не думаючи, що судитимуть їх будуть не онлайн, розкуркулюватимуть їх будуть не онлайн, і вбивати квартальне біосміття також будуть не віртуально а насправді, із справжніми зашморгами та іншими відповідними інструментами.
показати весь коментар
17.02.2022 11:15 Відповісти
Тобто слуг і досі нема в Україні.
Це все що нам потрібно знати.
показати весь коментар
17.02.2022 11:16 Відповісти
в понедельник . в преддверии ожидаемого вторжения . был обнародован список депутатов отсутствующих в Украине . забавно было узнать что из отсутствующих несколько человек внефракционных . один из " Голоса " . а основная масса на пополам из СН и ОПЗЖ
кстати ЕС в полном составе находились здесь
показати весь коментар
17.02.2022 11:30 Відповісти
А як же вони закон про антисемітизм позавчора прийняли, якщо отсуствують, звідкіля кворум?
показати весь коментар
17.02.2022 12:34 Відповісти
А это вообще загадка. Когда открывали заседание в зале было 216 депутатов (эта цифра была на табло). Т.е. они даже права не имели что-то там принимать. А потом оказалось, что голосование проходит вполне себе успешно.
показати весь коментар
17.02.2022 13:46 Відповісти
Краще їм мізки перепрошили.
показати весь коментар
17.02.2022 11:20 Відповісти
У вулик їх всіх на перепрошивання!

показати весь коментар
17.02.2022 11:23 Відповісти
Зробіть вже для всіх людей девайс, супер безпечний, пришитий до ід-коду, най народ сам голосує, а всю цю Раду розпустити - гора з плеч...
показати весь коментар
17.02.2022 11:25 Відповісти
тобто ці слуги народу всі повтікають з країни і за кордоном будуть приймати закони онлайн? як круто-
показати весь коментар
17.02.2022 11:25 Відповісти
в общем теперь и на заседания ходить не обязательно . хорошо устроились
показати весь коментар
17.02.2022 11:26 Відповісти
Всех готовят к Выборам через смартфон! На след. день выйдет Зельбельдымухамедов и скажет что я опять презипент...за меня 86%.....
показати весь коментар
17.02.2022 11:26 Відповісти
а навіщо взагалі нам тоді отой цирк - депутати що передставляють народ, якщо можна напряму приймати закони не годуючі оту мразоту?
показати весь коментар
17.02.2022 11:31 Відповісти
Ага. И считать голоса будет Федоров под чутким руководством Клоуна или самого Бени?
показати весь коментар
17.02.2022 13:48 Відповісти
Только срочные Перевыборы Рады! Пока что...а потом и Зе лживого мерзавца.
показати весь коментар
17.02.2022 11:28 Відповісти
Еще немного подожди. Пока что у них довольно высокий рейтинг. К выборам они должны быть где-то на уровне Ляшка или ниже.
показати весь коментар
17.02.2022 13:50 Відповісти
Кірці Рудик хвала, а лакеям( слугам) ганьба!
показати весь коментар
17.02.2022 11:28 Відповісти
17 февраля день окончательной узурпации власти в Украине.
показати весь коментар
17.02.2022 11:30 Відповісти
Очередной.....И с каждым днем все больше..... Но выходить то Никто не собирается...Иначе Шатун и рука Мацквы.
показати весь коментар
17.02.2022 11:31 Відповісти
Нет, окончательный. У нас парламентско-президентская страна. Голосование через планшет это захват парламента.
показати весь коментар
17.02.2022 11:40 Відповісти
Все типа "планшеты" буду на Банковой на 4-м этаже у дЕрмака.......
показати весь коментар
17.02.2022 11:45 Відповісти
Зачем так сложно? Голосовать будут прямо на сервере ВР.
показати весь коментар
17.02.2022 12:17 Відповісти
"перепрошивка" планшетів була додатком до "пошиття" ширших кишень для "пЄчЄнЄк" від Трухина Ці блаЗЄнські "кравці" розуміються на "шиттю"
показати весь коментар
17.02.2022 11:31 Відповісти
Теперь все планшеты моноскота будут лично у дерьмака и он сможет принимать любые загоны: хоть про спецстатус даунбасса, хоть про капитуляцию ВСУ, хоть про перечисления миллиардов бюджетных денег на его счета в омане. Долпоепы 73%, теперь вы можете ржать!
показати весь коментар
17.02.2022 11:31 Відповісти
Конституция? Да насрать!
показати весь коментар
17.02.2022 11:31 Відповісти
Сегодня Зе сволочь еще Коломойше УкрНафту подарит!
показати весь коментар
17.02.2022 11:32 Відповісти
Стесняюсь спросить, а может какие то новости на эту тему уже есть? Пока ничего не нашел.
показати весь коментар
17.02.2022 12:12 Відповісти
Так що, наші дебудади зовсім не будуть ходить на роботу? З маацьви деякі будуть голосувати, а деякі на спині жінок, у яких ні яких табу?
показати весь коментар
17.02.2022 11:39 Відповісти
дай зелёным дуракам хоть и две Украины - так они одну сломают, а другую - потеряют..
..в таком случае, через лЬОХко взломаные сети джиджитализованых зелёных аматоров-аниматоров, хйло может голосовать за любую депутану.. эти "слуги" умудряются даже в зале спалить, с искрами и дымом, место голосования..
спасибА 73%м жлобам-мечтателям.. понавыбыралы..(
показати весь коментар
17.02.2022 11:40 Відповісти
Після 16-го лютого нормальнийй Президент вже би розпустив ВР України та призначив нові вибори як Президента так і Ради.Але не ЗЕ так як він безвідповідальний і малодушний.Знаючи що нескладується як у кіно але і так продовжує знищувати Україну як що не сам то його оточенням.
показати весь коментар
17.02.2022 11:42 Відповісти
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZUMuTOG55yzcq7kLPeEfVLCsG4gTKSEHntQopdXQlu5DInl0L91Ahxw-BY5VsKbB2-kVOGWwDp9afuEAJ_duzDCFbAHL5ccpMO2lKhHUCBAqL_QjLfW13J8gGjgXWXqvcI&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

Увага!

Зеленський домовився проштовхнути мінські угоди, які ставлять в залежність Україну від терористів з ОРДЛО!

Для того, щоб здійснити цей ганебний план, Зеленський буде проштовхувати можливість онлайн голосування в раді!

Це відбуватиметься через голосування «медичних» законів 6508 та 6306.

Після голосування за них у першому читанні, у перехідних положеннях буде внесена норма: можливість дистанційного голосування.
Одразу ж наступного тижня голосуватимуть в цілому цей закон, як дуже важливий!

Все, демократія закінчилась!
показати весь коментар
17.02.2022 11:42 Відповісти
Це дозволить безперешкодно проголосувати капітуляцію України перед ворогом.

Нагадаю, мінські угоди це:
- амністія терористів, можливість терористам з ОРДЛО блокувати рух України до НАТО, ЄС та ін,
- створення власної народної поліції, прокурорів та суддів (де-факто легалізація бандитських угруповань, як правоохоронного органу).

- На додачу, Україна має наповнювати бюджет ОРДЛО у сумі, які вони забажають та без обговорень!!!

Ми маємо це зупинити!!!
показати весь коментар
17.02.2022 11:42 Відповісти
другими словами, они собираются сдриснуть и голосовать прямо с мальдивов, как интересно...
показати весь коментар
17.02.2022 11:44 Відповісти
Зелені небриті свині...
показати весь коментар
17.02.2022 11:46 Відповісти
Ну да....Берешь в Феофании справку (или там где Кива отоваривается) и с семьей на Бали (Оман) - лечиться и голосовать.
показати весь коментар
17.02.2022 12:00 Відповісти
Добре що ми жартуєм, але терміново треба думати як цю наволоч вигнати і наказати. Це і є ті самі гниди, про які говорилося в часи УНР.
показати весь коментар
17.02.2022 12:14 Відповісти
ЯКЩО ЦЕ СТАНЕ, ТО МОЖНА ГОВОРИТИМЕ ПРО ПЕРЕМОГУ КРЕМЛЯ В ТИЛУ І ПРО КІНЕЦЬ УКРАЇНИ ЯК ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ.
показати весь коментар
17.02.2022 12:16 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 12:21 Відповісти
Правильно, нахер цей моносброд, тепер Єрмак буде сам голосувати прямо з ОПи
показати весь коментар
17.02.2022 12:24 Відповісти
А голосование отпечатком пальца и геолокацию установили?
Или теперь один человек будет голосовать за всю фракцию?
показати весь коментар
17.02.2022 12:25 Відповісти
депутаны и зрада больше нужны.
Голосовалки в ЗлоДИЕ и администратор системы принимает что хочет
показати весь коментар
17.02.2022 12:28 Відповісти
Пора уже эту ЗеРаду минировать ...
показати весь коментар
17.02.2022 12:33 Відповісти
Осталось головы перепрошить. Идиоты.
показати весь коментар
17.02.2022 12:46 Відповісти
ВРнамагається порушувати КОНСТИТУЦІЮ,значить і суспільство має право це робити. В Україні створюється хаос і беззаконня,а це приводе до руйнації держави. Всі хто проголосує за цей закон повинні зразу бути заарештовані і засудженні ДЕ НАШІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ???
показати весь коментар
17.02.2022 12:54 Відповісти
Щоб внедрить в Украине онлайн выборы и голосование,владе сначала заслужить к себе доверие.Пока этого и близко нет.Это всё равно,шо уезжая на море,оставить ключи от хаты ворам,которые представились строй.бригадой и заключили с тобой договор у фиктивного нотариуса,що за время вашего отсутствия,по приезду вас ждёт отремонтированная квартира.В итоге,по приезду,вам открывает дверь бивень в семейных трусах и каже,що он хозяин вашей хаты
показати весь коментар
17.02.2022 13:33 Відповісти
Им, зе ублюдкам, еще хватает наглости говорить, что кто то там нагнетает в обществе, пытается власть дискредитировать.
показати весь коментар
17.02.2022 14:52 Відповісти
 
 