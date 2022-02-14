Зміни до регламенту Ради щодо впровадження часткового онлайн-голосування можуть розглянути цього тижня, - Арахамія
Цього тижня парламент може розглянути зміни до регламенту Верховної Ради в частині впровадження часткового онлайн-голосування.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, зараз навколо можливого онлайн-голосування у Верховній Раді уже почалися маніпуляції. Нардеп пояснив, що змінами до Регламенту пропонується впровадити "міксоване голосування", завдяки якому народні депутати, хворі на COVID-19, могли б голосувати дистанційно.
"Що я чув уже від політичних опонентів? Наприклад, пан Порошенко сьогодні сказав: Не думайте голосувати за, бо це теж саме, що солдат охоронятиме кордон через інтернет. Якщо чесно, я не зрозумів метафори. Якщо я в нормальному стані хочу голосувати, за те, щоб армії підвищити зарплати, але просто не можу прийти до зали, що мені робити? Я фактично тимчасово втрачаю право представляти інтереси народу, яке він мені делегував", - зауважив керівник фракції "Слуга народу".
"Але це не означає, що Верховна Рада голосуватиме в інтернеті, як це зараз робиться, наприклад, в комітетах", - додав він.
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Щойно Федина у Романа Чайки. «Сьогодні у мене забрали планшет,який нам видали у ВР раді,доя того,щоб оновити програмне забезпечення.А повернули з функцією електронного голосування»
Тобто будуть сидіти СГ по Європах і голосувати,тільки не знають,як протягнути це через ВР
горячесные больные с температурой должны пить чай с малиной в постели, а под ШВЛ - причащаться,
а не принимать судьбоносные решения !
Стефанчук, под суд пойдешь за нарушение Конституции !
скласти мандат та свалить в ростов!
які ці регіонали були тупорилі
Голосуванням в ВР його не приймуть, побояться . А от з островів запросто проголосують.
Шакали .
при таком голосовании невозможно проконтроллировать,как именно проголосовало конкретное литцо,а может за него теща или малолетний внук понажимал.
Даже и партией не назовёшь, у*бни какие то.
Мы тут будем под бомбежками, без света, без отопления и без воды сидеть.
А "Слуги" будут из Италии нам новые законы и налоги выдумывать?!!
а на счет обязанностей:
ОБЯЗАННОСТИ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ
Статья 24. Обязанности народного депутата Украины
Народный депутат обязан:
3) присутствовать и лично принимать участие в заседаниях Верховной Рады
Украины и ее органов, в состав которых он избран;
4) лично принимать участие в голосовании по вопросам, рассматриваемым
Верховной Радой Украины и ее органами;
то есть зебобики решили в очередной раз положить орган игры на пианино на самый главный закон! им все по... лишь бы сдриснуть и считать бабло на сейшелах
Статья 24. Обязанности народного депутата Украины
Народный депутат обязан:
3) присутствовать и лично принимать участие в заседаниях Верховной Рады
Украины и ее органов, в состав которых он избран;
4) лично принимать участие в голосовании по вопросам, рассматриваемым
Верховной Радой Украины и ее органами;
ПРИСУТСТВОВАТЬ и ЛИЧНО голосовать, а не больным (бухим) на сейшелах, вдалеке от вторжения...
отвечаю бибизяне, если ты в нормальном состоянии, то должен уехать с сейшел и прийти в зал...
понятно почему его пропихивают в раду.....
в прошлом году такую же хрень пропихивали в расеи... теперь нам парят....
арахамия - иди нах.....