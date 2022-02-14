Зміни до регламенту Ради щодо впровадження часткового онлайн-голосування можуть розглянути цього тижня, - Арахамія

Цього тижня парламент може розглянути зміни до регламенту Верховної Ради в частині впровадження часткового онлайн-голосування.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, зараз навколо можливого онлайн-голосування у Верховній Раді уже почалися маніпуляції. Нардеп пояснив, що змінами до Регламенту пропонується впровадити "міксоване голосування", завдяки якому народні депутати, хворі на COVID-19, могли б голосувати дистанційно.

"Що я чув уже від політичних опонентів? Наприклад, пан Порошенко сьогодні сказав: Не думайте голосувати за, бо це теж саме, що солдат охоронятиме кордон через інтернет. Якщо чесно, я не зрозумів метафори. Якщо я в нормальному стані хочу голосувати, за те, щоб армії підвищити зарплати, але просто не можу прийти до зали, що мені робити? Я фактично тимчасово втрачаю право представляти інтереси народу, яке він мені делегував", - зауважив керівник фракції "Слуга народу".

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"Але це не означає, що Верховна Рада голосуватиме в інтернеті, як це зараз робиться, наприклад, в комітетах", - додав він.