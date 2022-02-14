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Зміни до регламенту Ради щодо впровадження часткового онлайн-голосування можуть розглянути цього тижня, - Арахамія

Зміни до регламенту Ради щодо впровадження часткового онлайн-голосування можуть розглянути цього тижня, - Арахамія

Цього тижня парламент може розглянути зміни до регламенту Верховної Ради в частині впровадження часткового онлайн-голосування.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, зараз навколо можливого онлайн-голосування у Верховній Раді уже почалися маніпуляції. Нардеп пояснив, що змінами до Регламенту пропонується впровадити "міксоване голосування", завдяки якому народні депутати, хворі на COVID-19, могли б голосувати дистанційно.

"Що я чув уже від політичних опонентів? Наприклад, пан Порошенко сьогодні сказав: Не думайте голосувати за, бо це теж саме, що солдат охоронятиме кордон через інтернет. Якщо чесно, я не зрозумів метафори. Якщо я в нормальному стані хочу голосувати, за те, щоб армії підвищити зарплати, але просто не можу прийти до зали, що мені робити? Я фактично тимчасово втрачаю право представляти інтереси народу, яке він мені делегував", - зауважив керівник фракції "Слуга народу".

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"Але це не означає, що Верховна Рада голосуватиме в інтернеті, як це зараз робиться, наприклад, в комітетах", - додав він.

Автор: 

ВР (14943) голосування (485) регламент (115) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+16
арахамія сситься, хоче поскоріше здриснути на Сейшели, щоб звідтеля "голосувати в смартофоні"
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14.02.2022 21:42
+13
но программку уже поставили на планшеты депутатам

Щойно Федина у Романа Чайки. «Сьогодні у мене забрали планшет,який нам видали у ВР раді,доя того,щоб оновити програмне забезпечення.А повернули з функцією електронного голосування»
Тобто будуть сидіти СГ по Європах і голосувати,тільки не знають,як протягнути це через ВР
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14.02.2022 21:41
+13
Не вийде. Конституція забороняє. Всі таки "голосування" будуть незаконні.
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14.02.2022 21:44
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но программку уже поставили на планшеты депутатам

Щойно Федина у Романа Чайки. «Сьогодні у мене забрали планшет,який нам видали у ВР раді,доя того,щоб оновити програмне забезпечення.А повернули з функцією електронного голосування»
Тобто будуть сидіти СГ по Європах і голосувати,тільки не знають,як протягнути це через ВР
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14.02.2022 21:41 Відповісти
Не вийде. Конституція забороняє. Всі таки "голосування" будуть незаконні.
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14.02.2022 21:44 Відповісти
все правильно !!!

горячесные больные с температурой должны пить чай с малиной в постели, а под ШВЛ - причащаться,
а не принимать судьбоносные решения !

Стефанчук, под суд пойдешь за нарушение Конституции !
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15.02.2022 00:06 Відповісти
зе на конституцію ложив зразу після інавгурації.
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15.02.2022 00:45 Відповісти
Ну там не всі ж такі кретини як ЗЄльоний - значна більшість знає що цей фестиваль скоро закінчиться...
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15.02.2022 03:02 Відповісти
А кто им запретит? У них моношобла и срать они хотели на Конституцию. Проголосуют и разъедутся по Европах и дальше будут голосовать уже оттуда
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15.02.2022 00:31 Відповісти
передайте тому чубатому підеру, що не втече
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14.02.2022 22:55 Відповісти
то сухумська макака
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15.02.2022 00:03 Відповісти
Чернохвостый примат 🐒 совсем берега попутал
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15.02.2022 00:39 Відповісти
арахамія сситься, хоче поскоріше здриснути на Сейшели, щоб звідтеля "голосувати в смартофоні"
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14.02.2022 21:42 Відповісти
"я хочу голосувати, але просто не можу прийти до зали бо ссикотно, що мені робити?" (с)арахамія

скласти мандат та свалить в ростов!
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14.02.2022 21:44 Відповісти
нехай ще янику і кілі таке голосування організують
які ці регіонали були тупорилі
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14.02.2022 22:57 Відповісти
хто вам це дозволив, пісюни?
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14.02.2022 21:42 Відповісти
А де Дерьмак, чому тільки абхазька бібізяна і півшостий в ефірі.
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14.02.2022 21:42 Відповісти
Точно, можна ж у Дії голосувать!
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14.02.2022 21:42 Відповісти
Поки їх посадять, Україну встигнуть злити путіну-кадирову
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14.02.2022 21:46 Відповісти
Ні. Гаплик низкосортним служкам. Гаплик...
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14.02.2022 21:47 Відповісти
Це бобік так готує здачу України. Наобіцяв ,миротворець" закон про особливий статус Донбаса.

Голосуванням в ВР його не приймуть, побояться . А от з островів запросто проголосують.

Шакали .
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14.02.2022 21:45 Відповісти
этого допускать нельзя.наперсточникам только разреши чего нибудь-и вмиг окажешься с пустыми карманами.
при таком голосовании невозможно проконтроллировать,как именно проголосовало конкретное литцо,а может за него теща или малолетний внук понажимал.
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14.02.2022 21:46 Відповісти
Прикольно- это же прямое нарушение Конституции Украины и регламента ВР. У меня хороших слов больше нет. .... бы некоторых приматов , да закон не разрешает
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14.02.2022 21:49 Відповісти
Заяви про складання повноважень і можете гАлосувати де забажаєте.
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14.02.2022 21:49 Відповісти
за эту аферу вам точно прилетит. а как радужно все начиналось:
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14.02.2022 21:50 Відповісти
Слуги уже давно с катушек слетели.
Даже и партией не назовёшь, у*бни какие то.
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14.02.2022 22:14 Відповісти
Онлайн голосування , це порушення Конституції України. Зелені слуги не мають право змінювати Конституцію в догоду своїм хотелкам , це злочин. Якщо вони це приймуть , то ця Верховна Рада повинна бути розпущенна ,як антиконституційна. Звернення до Конституційного Суду і заява про злочин спікера Верховної Ради Стефанчука , здісненний під час загрози військового нападу Росії. Ці бобіки готують здачу України , про яку проголосують онлайн , після втечі, із-за кордону. Щоб українці не могли притягнути зелених депутатів до відповідальності.
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14.02.2022 22:15 Відповісти
Не можеш голосувати, складай мандат і пнх.
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14.02.2022 22:24 Відповісти
Ну, дааааааа!!!
Мы тут будем под бомбежками, без света, без отопления и без воды сидеть.
А "Слуги" будут из Италии нам новые законы и налоги выдумывать?!!
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14.02.2022 22:31 Відповісти
"Не важливо як голосують, важливо як рахують"© Сталін.
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14.02.2022 23:45 Відповісти
нюхарики хочут голосовать с сейшелов, нашли себе компьютерную игру...
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15.02.2022 00:04 Відповісти
больной - лечись, тем боле бобики все привитые и болеют легко, пару дней. а голосовать должен лично
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15.02.2022 00:07 Відповісти
Нет голосованию онлайн! Слуги сатаны.
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15.02.2022 00:09 Відповісти
Что или кто мешает арахамии и остальным дебилам работать на своём рабочем месте в Парламенте,чтобы мы их видели и главное ощущали результаты их деятельности за свои деньги? С этими цироквыми "удалёнками" на Сейшелах-Дубаях-Трускавцах уже пора заканчивать и пересматривать регламент ВРУ в сторону сокращения бесконечных отдыхов-отпусков-фиест и увеличения рабочего времени этих полу-депутатов, особенно сейчас
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15.02.2022 00:12 Відповісти
вы почитайте права депутатов, там не 10 страниц ништяков вне очереди... вообще уху ели

а на счет обязанностей:

ОБЯЗАННОСТИ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ
Статья 24. Обязанности народного депутата Украины
Народный депутат обязан:
3) присутствовать и лично принимать участие в заседаниях Верховной Рады
Украины и ее органов, в состав которых он избран;
4) лично принимать участие в голосовании по вопросам, рассматриваемым
Верховной Радой Украины и ее органами;

то есть зебобики решили в очередной раз положить орган игры на пианино на самый главный закон! им все по... лишь бы сдриснуть и считать бабло на сейшелах
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15.02.2022 00:15 Відповісти
ОБЯЗАННОСТИ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ
Статья 24. Обязанности народного депутата Украины
Народный депутат обязан:
3) присутствовать и лично принимать участие в заседаниях Верховной Рады
Украины и ее органов, в состав которых он избран;
4) лично принимать участие в голосовании по вопросам, рассматриваемым
Верховной Радой Украины и ее органами;

ПРИСУТСТВОВАТЬ и ЛИЧНО голосовать, а не больным (бухим) на сейшелах, вдалеке от вторжения...
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15.02.2022 00:27 Відповісти
депутатам надо тогда зарплату налом по факсу выдавать!
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15.02.2022 00:34 Відповісти
Ксерокопии
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15.02.2022 08:20 Відповісти
>Если я в нормальном состоянии хочу голосовать, за то, чтобы армии повысить зарплаты, но просто не могу прийти в зал, что мне делать?

отвечаю бибизяне, если ты в нормальном состоянии, то должен уехать с сейшел и прийти в зал...
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15.02.2022 00:34 Відповісти
Фухх, нарешті встановив собі Дію і теж голосуватиму.
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15.02.2022 00:37 Відповісти
Чернодупый сливной бочок , озвучивает все пакости д'Ерьмака и Какламойши
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15.02.2022 00:46 Відповісти
падлы, все слиняли, и хотят издалека рулить, как в компьютерной игре, а вы тут отдувайтесь...
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15.02.2022 00:55 Відповісти
какие уху евшие уроды
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15.02.2022 00:59 Відповісти
Він має на увазі, що хвора людина, стан якої ніхто реально не знає, може вирішувати долю країни, мати право голосу без контролю?
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15.02.2022 05:24 Відповісти
Электронное голосование это бездонное море манипуляций....
понятно почему его пропихивают в раду.....
в прошлом году такую же хрень пропихивали в расеи... теперь нам парят....
арахамия - иди нах.....
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15.02.2022 06:21 Відповісти
Что происходит? Нарушение конституции!ара иди .. .Клоуны.Один лыбится с женой, как идиот-другой говорит о долге депутатском.Су...а ,обнять и плакать.
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15.02.2022 07:24 Відповісти
Война на пороге, а дурному лишь бы голосование пропихнуть. С силовиками собрание сорвали, голосование по 50 млрд на армию - не явились, а еголосование и еперевыборы подавай.
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15.02.2022 08:18 Відповісти
это агрохимия будет голосовать в электроном виде за поднятие зарплат ВСУ? нет слов, остались матюки. дай нам Бог выжить до смены настоящей Украинской власти и все эти зеленые пойдут под суд.
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15.02.2022 10:25 Відповісти
Можете саморозпуститись,взагалі.......шкідники
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15.02.2022 10:55 Відповісти
Какой больной народ на голову-такая и верховна зрада.
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15.02.2022 13:16 Відповісти
 
 