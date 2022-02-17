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Нардепам уже перепрошили рабочие планшеты для онлайн-голосования, - Рудик

Нардепам уже перепрошили рабочие планшеты для онлайн-голосования, - Рудик

Фракция "Голос" не будет голосовать за внедрение в Верховной Раде частичного онлайн-голосования.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам рассказала в кулуарах ВР глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Потому что, во-первых, это антиконституционно. Во-вторых, по сути, решает проблемы одной фракции. В-третьих, это создает огромную возможность для злоупотреблений, которая абсолютно точно будет использована", - отметила она.

Рудик напомнила, что работает первым заместителем комитета по цифровой трансформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменения в регламент Рады по внедрению частичного онлайн-голосования могут рассмотреть на этой неделе, - Арахамия

"Два с половиной года наш комитет вместе с Минцифрой осуществляет цифровизацию всех сфер жизни украинцев. Однако, для меня лично есть красные линии. Одна из них – онлайн-голосование депутатов и избирателей. Украина не может себе такого позволить, потому что мы находимся в состоянии войны с Россией – крупнейшим сейчас агрессором в мировой истории, который точно этим воспользуется. Вспомните, они даже вмешивались в выборы в США. Почему мы думаем, что будем способны защитить себя, когда у нас будут выборы и начнется онлайн-голосование", - подчеркнула нардеп.

Она рассказала, что у народных депутатов изъяли их рабочие планшеты.

"Мой планшет перепрошили и там теперь есть модуль для онлайн-голосования. То есть "слуги" для себя уже все решили и сейчас будут просто продвигать эту идею через зал", - отметила политик.

Автор: 

ВР (29234) голосование (1396) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+38
скоти, всіх під арешт за порушення конституції
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17.02.2022 11:05
+34
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17.02.2022 11:08
+28
А як же Конституція? Всі депутати мають головувати за закони виключно у Верховній Раді, чи Вава і це знищив? Що далі? Вибори у смартфоні?
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17.02.2022 11:07
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Правила форума Совет форумчан
скоти, всіх під арешт за порушення конституції
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17.02.2022 11:05 Ответить
Їм аби ще мізки перепрошити
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17.02.2022 11:05 Ответить
по слухам, уже.... Ключи передаются ежемесячно в пухлых конвертах....
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17.02.2022 11:31 Ответить
Всі на Мальдіви і звідти Родіну любіть )))
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17.02.2022 11:06 Ответить
А шо? Не дорого. "Давид Арахамія відпочивав на Мальдівах за 80 доларів. Скільки насправді коштує відпочинок там." У крайньому вапидку Оман, Італія



.
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17.02.2022 11:17 Ответить
За все преступления зеУБЛЮДКОВ НА ПОЖИЗНЕННОЕ С КОНФИСКАЦИЕЙ ! Какие Мальдивы ? Януковича не арестовали - получили РЕВАНШ 5-й КОЛОННЫ КОЛЛАБОРАНТОВ
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17.02.2022 11:43 Ответить
Яке там пожиттєвє? Тільки страта!
Бо уникнуть. їх же все одно не осудять так просто випустять.
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17.02.2022 12:30 Ответить
А як же Конституція? Всі депутати мають головувати за закони виключно у Верховній Раді, чи Вава і це знищив? Що далі? Вибори у смартфоні?
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17.02.2022 11:07 Ответить
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17.02.2022 11:08 Ответить
Нагадую, отримуєте по пиці.
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17.02.2022 11:08 Ответить
Зараз змінять. Як і таємне онлайн голосування на виборах.
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17.02.2022 11:11 Ответить
Мда....Такими темпами від держави ніц не лишиться...лише у смартфоні буде країна.. у додатку.
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17.02.2022 11:18 Ответить
Ще НЕ проголосовано, та ВЖЕ перепрошито.
У когось ще є сумніви в тому, як вичитує, обговорює, парцює
моноскот?
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17.02.2022 11:10 Ответить
А Яндекс-браузер і пошукову систему змовчанням Яндекс.сру прописали?
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17.02.2022 11:12 Ответить
Доведеться ломати систему "Рада". Нє, ну а **** з цими уйобками робити?
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17.02.2022 11:12 Ответить
В багатьох країнах за кнопкодавство лишають мандата.
А в нас хочуть зробити непрозорі онлайн голосування, які ніяк не проконтролювати.
Влада розуміє, що її зашкварена партія більшість своїх хотєлок через зал не протягне. А на виборах їм нічого не світить. Лишається тільки онлайн голосування та онлайн вибори, результати яких можна малювати, бо нема можливості контролювати. Навіть Янукович до цього не додумався. Тоді він обмежився Серьожей Підрахуєм.
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17.02.2022 11:14 Ответить
Може голосує не сам депутан, а його кіт з планшетом бавиться.
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17.02.2022 11:17 Ответить
ОпущеніЖ, нікчемні, наркоманські представники біологічного сміття - слуги прймають закони не думаючи, що судитимуть їх будуть не онлайн, розкуркулюватимуть їх будуть не онлайн, і вбивати квартальне біосміття також будуть не віртуально а насправді, із справжніми зашморгами та іншими відповідними інструментами.
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17.02.2022 11:15 Ответить
Тобто слуг і досі нема в Україні.
Це все що нам потрібно знати.
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17.02.2022 11:16 Ответить
в понедельник . в преддверии ожидаемого вторжения . был обнародован список депутатов отсутствующих в Украине . забавно было узнать что из отсутствующих несколько человек внефракционных . один из " Голоса " . а основная масса на пополам из СН и ОПЗЖ
кстати ЕС в полном составе находились здесь
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17.02.2022 11:30 Ответить
А як же вони закон про антисемітизм позавчора прийняли, якщо отсуствують, звідкіля кворум?
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17.02.2022 12:34 Ответить
А это вообще загадка. Когда открывали заседание в зале было 216 депутатов (эта цифра была на табло). Т.е. они даже права не имели что-то там принимать. А потом оказалось, что голосование проходит вполне себе успешно.
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17.02.2022 13:46 Ответить
Краще їм мізки перепрошили.
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17.02.2022 11:20 Ответить
У вулик їх всіх на перепрошивання!

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17.02.2022 11:23 Ответить
Зробіть вже для всіх людей девайс, супер безпечний, пришитий до ід-коду, най народ сам голосує, а всю цю Раду розпустити - гора з плеч...
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17.02.2022 11:25 Ответить
тобто ці слуги народу всі повтікають з країни і за кордоном будуть приймати закони онлайн? як круто-
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17.02.2022 11:25 Ответить
в общем теперь и на заседания ходить не обязательно . хорошо устроились
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17.02.2022 11:26 Ответить
Всех готовят к Выборам через смартфон! На след. день выйдет Зельбельдымухамедов и скажет что я опять презипент...за меня 86%.....
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17.02.2022 11:26 Ответить
а навіщо взагалі нам тоді отой цирк - депутати що передставляють народ, якщо можна напряму приймати закони не годуючі оту мразоту?
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17.02.2022 11:31 Ответить
Ага. И считать голоса будет Федоров под чутким руководством Клоуна или самого Бени?
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17.02.2022 13:48 Ответить
Только срочные Перевыборы Рады! Пока что...а потом и Зе лживого мерзавца.
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17.02.2022 11:28 Ответить
Еще немного подожди. Пока что у них довольно высокий рейтинг. К выборам они должны быть где-то на уровне Ляшка или ниже.
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17.02.2022 13:50 Ответить
Кірці Рудик хвала, а лакеям( слугам) ганьба!
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17.02.2022 11:28 Ответить
17 февраля день окончательной узурпации власти в Украине.
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17.02.2022 11:30 Ответить
Очередной.....И с каждым днем все больше..... Но выходить то Никто не собирается...Иначе Шатун и рука Мацквы.
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17.02.2022 11:31 Ответить
Нет, окончательный. У нас парламентско-президентская страна. Голосование через планшет это захват парламента.
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17.02.2022 11:40 Ответить
Все типа "планшеты" буду на Банковой на 4-м этаже у дЕрмака.......
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17.02.2022 11:45 Ответить
Зачем так сложно? Голосовать будут прямо на сервере ВР.
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17.02.2022 12:17 Ответить
"перепрошивка" планшетів була додатком до "пошиття" ширших кишень для "пЄчЄнЄк" від Трухина Ці блаЗЄнські "кравці" розуміються на "шиттю"
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17.02.2022 11:31 Ответить
Теперь все планшеты моноскота будут лично у дерьмака и он сможет принимать любые загоны: хоть про спецстатус даунбасса, хоть про капитуляцию ВСУ, хоть про перечисления миллиардов бюджетных денег на его счета в омане. Долпоепы 73%, теперь вы можете ржать!
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17.02.2022 11:31 Ответить
Конституция? Да насрать!
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17.02.2022 11:31 Ответить
Сегодня Зе сволочь еще Коломойше УкрНафту подарит!
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17.02.2022 11:32 Ответить
Стесняюсь спросить, а может какие то новости на эту тему уже есть? Пока ничего не нашел.
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17.02.2022 12:12 Ответить
Так що, наші дебудади зовсім не будуть ходить на роботу? З маацьви деякі будуть голосувати, а деякі на спині жінок, у яких ні яких табу?
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17.02.2022 11:39 Ответить
дай зелёным дуракам хоть и две Украины - так они одну сломают, а другую - потеряют..
..в таком случае, через лЬОХко взломаные сети джиджитализованых зелёных аматоров-аниматоров, хйло может голосовать за любую депутану.. эти "слуги" умудряются даже в зале спалить, с искрами и дымом, место голосования..
спасибА 73%м жлобам-мечтателям.. понавыбыралы..(
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17.02.2022 11:40 Ответить
Після 16-го лютого нормальнийй Президент вже би розпустив ВР України та призначив нові вибори як Президента так і Ради.Але не ЗЕ так як він безвідповідальний і малодушний.Знаючи що нескладується як у кіно але і так продовжує знищувати Україну як що не сам то його оточенням.
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17.02.2022 11:42 Ответить
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZUMuTOG55yzcq7kLPeEfVLCsG4gTKSEHntQopdXQlu5DInl0L91Ahxw-BY5VsKbB2-kVOGWwDp9afuEAJ_duzDCFbAHL5ccpMO2lKhHUCBAqL_QjLfW13J8gGjgXWXqvcI&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

Увага!

Зеленський домовився проштовхнути мінські угоди, які ставлять в залежність Україну від терористів з ОРДЛО!

Для того, щоб здійснити цей ганебний план, Зеленський буде проштовхувати можливість онлайн голосування в раді!

Це відбуватиметься через голосування «медичних» законів 6508 та 6306.

Після голосування за них у першому читанні, у перехідних положеннях буде внесена норма: можливість дистанційного голосування.
Одразу ж наступного тижня голосуватимуть в цілому цей закон, як дуже важливий!

Все, демократія закінчилась!
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17.02.2022 11:42 Ответить
Це дозволить безперешкодно проголосувати капітуляцію України перед ворогом.

Нагадаю, мінські угоди це:
- амністія терористів, можливість терористам з ОРДЛО блокувати рух України до НАТО, ЄС та ін,
- створення власної народної поліції, прокурорів та суддів (де-факто легалізація бандитських угруповань, як правоохоронного органу).

- На додачу, Україна має наповнювати бюджет ОРДЛО у сумі, які вони забажають та без обговорень!!!

Ми маємо це зупинити!!!
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17.02.2022 11:42 Ответить
другими словами, они собираются сдриснуть и голосовать прямо с мальдивов, как интересно...
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17.02.2022 11:44 Ответить
Зелені небриті свині...
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17.02.2022 11:46 Ответить
Ну да....Берешь в Феофании справку (или там где Кива отоваривается) и с семьей на Бали (Оман) - лечиться и голосовать.
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17.02.2022 12:00 Ответить
Добре що ми жартуєм, але терміново треба думати як цю наволоч вигнати і наказати. Це і є ті самі гниди, про які говорилося в часи УНР.
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17.02.2022 12:14 Ответить
ЯКЩО ЦЕ СТАНЕ, ТО МОЖНА ГОВОРИТИМЕ ПРО ПЕРЕМОГУ КРЕМЛЯ В ТИЛУ І ПРО КІНЕЦЬ УКРАЇНИ ЯК ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ.
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17.02.2022 12:16 Ответить
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17.02.2022 12:21 Ответить
Правильно, нахер цей моносброд, тепер Єрмак буде сам голосувати прямо з ОПи
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17.02.2022 12:24 Ответить
А голосование отпечатком пальца и геолокацию установили?
Или теперь один человек будет голосовать за всю фракцию?
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17.02.2022 12:25 Ответить
депутаны и зрада больше нужны.
Голосовалки в ЗлоДИЕ и администратор системы принимает что хочет
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17.02.2022 12:28 Ответить
Пора уже эту ЗеРаду минировать ...
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17.02.2022 12:33 Ответить
Осталось головы перепрошить. Идиоты.
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17.02.2022 12:46 Ответить
ВРнамагається порушувати КОНСТИТУЦІЮ,значить і суспільство має право це робити. В Україні створюється хаос і беззаконня,а це приводе до руйнації держави. Всі хто проголосує за цей закон повинні зразу бути заарештовані і засудженні ДЕ НАШІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ???
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17.02.2022 12:54 Ответить
Щоб внедрить в Украине онлайн выборы и голосование,владе сначала заслужить к себе доверие.Пока этого и близко нет.Это всё равно,шо уезжая на море,оставить ключи от хаты ворам,которые представились строй.бригадой и заключили с тобой договор у фиктивного нотариуса,що за время вашего отсутствия,по приезду вас ждёт отремонтированная квартира.В итоге,по приезду,вам открывает дверь бивень в семейных трусах и каже,що он хозяин вашей хаты
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17.02.2022 13:33 Ответить
Им, зе ублюдкам, еще хватает наглости говорить, что кто то там нагнетает в обществе, пытается власть дискредитировать.
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17.02.2022 14:52 Ответить
 
 