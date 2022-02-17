Нардепам уже перепрошили рабочие планшеты для онлайн-голосования, - Рудик

Фракция "Голос" не будет голосовать за внедрение в Верховной Раде частичного онлайн-голосования.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам рассказала в кулуарах ВР глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Потому что, во-первых, это антиконституционно. Во-вторых, по сути, решает проблемы одной фракции. В-третьих, это создает огромную возможность для злоупотреблений, которая абсолютно точно будет использована", - отметила она.

Рудик напомнила, что работает первым заместителем комитета по цифровой трансформации.

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"Два с половиной года наш комитет вместе с Минцифрой осуществляет цифровизацию всех сфер жизни украинцев. Однако, для меня лично есть красные линии. Одна из них – онлайн-голосование депутатов и избирателей. Украина не может себе такого позволить, потому что мы находимся в состоянии войны с Россией – крупнейшим сейчас агрессором в мировой истории, который точно этим воспользуется. Вспомните, они даже вмешивались в выборы в США. Почему мы думаем, что будем способны защитить себя, когда у нас будут выборы и начнется онлайн-голосование", - подчеркнула нардеп.

Она рассказала, что у народных депутатов изъяли их рабочие планшеты.

"Мой планшет перепрошили и там теперь есть модуль для онлайн-голосования. То есть "слуги" для себя уже все решили и сейчас будут просто продвигать эту идею через зал", - отметила политик.