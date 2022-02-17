Нардепам уже перепрошили рабочие планшеты для онлайн-голосования, - Рудик
Фракция "Голос" не будет голосовать за внедрение в Верховной Раде частичного онлайн-голосования.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам рассказала в кулуарах ВР глава партии "Голос" Кира Рудик.
"Потому что, во-первых, это антиконституционно. Во-вторых, по сути, решает проблемы одной фракции. В-третьих, это создает огромную возможность для злоупотреблений, которая абсолютно точно будет использована", - отметила она.
Рудик напомнила, что работает первым заместителем комитета по цифровой трансформации.
"Два с половиной года наш комитет вместе с Минцифрой осуществляет цифровизацию всех сфер жизни украинцев. Однако, для меня лично есть красные линии. Одна из них – онлайн-голосование депутатов и избирателей. Украина не может себе такого позволить, потому что мы находимся в состоянии войны с Россией – крупнейшим сейчас агрессором в мировой истории, который точно этим воспользуется. Вспомните, они даже вмешивались в выборы в США. Почему мы думаем, что будем способны защитить себя, когда у нас будут выборы и начнется онлайн-голосование", - подчеркнула нардеп.
Она рассказала, что у народных депутатов изъяли их рабочие планшеты.
"Мой планшет перепрошили и там теперь есть модуль для онлайн-голосования. То есть "слуги" для себя уже все решили и сейчас будут просто продвигать эту идею через зал", - отметила политик.
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дорого. "Давид Арахамія відпочивав на Мальдівах за 80 доларів. Скільки насправді коштує відпочинок там." У крайньому вапидку Оман, Італія .
Бо уникнуть. їх же все одно не осудять так просто випустять.
таємнеонлайн голосування на виборах.
У когось ще є сумніви в тому, як вичитує, обговорює, парцює
моноскот?
А в нас хочуть зробити непрозорі онлайн голосування, які ніяк не проконтролювати.
Влада розуміє, що її зашкварена партія більшість своїх хотєлок через зал не протягне. А на виборах їм нічого не світить. Лишається тільки онлайн голосування та онлайн вибори, результати яких можна малювати, бо нема можливості контролювати. Навіть Янукович до цього не додумався. Тоді він обмежився Серьожей Підрахуєм.
Це все що нам потрібно знати.
кстати ЕС в полном составе находились здесь
..в таком случае, через лЬОХко взломаные сети джиджитализованых зелёных аматоров-аниматоров, хйло может голосовать за любую депутану.. эти "слуги" умудряются даже в зале спалить, с искрами и дымом, место голосования..
спасибА 73%м жлобам-мечтателям.. понавыбыралы..(
Увага!
Зеленський домовився проштовхнути мінські угоди, які ставлять в залежність Україну від терористів з ОРДЛО!
Для того, щоб здійснити цей ганебний план, Зеленський буде проштовхувати можливість онлайн голосування в раді!
Це відбуватиметься через голосування «медичних» законів 6508 та 6306.
Після голосування за них у першому читанні, у перехідних положеннях буде внесена норма: можливість дистанційного голосування.
Одразу ж наступного тижня голосуватимуть в цілому цей закон, як дуже важливий!
Все, демократія закінчилась!
Нагадаю, мінські угоди це:
- амністія терористів, можливість терористам з ОРДЛО блокувати рух України до НАТО, ЄС та ін,
- створення власної народної поліції, прокурорів та суддів (де-факто легалізація бандитських угруповань, як правоохоронного органу).
- На додачу, Україна має наповнювати бюджет ОРДЛО у сумі, які вони забажають та без обговорень!!!
Ми маємо це зупинити!!!
Или теперь один человек будет голосовать за всю фракцию?
Голосовалки в ЗлоДИЕ и администратор системы принимает что хочет