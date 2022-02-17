ОБСЄ завтра проведе засідання щодо України, - польське головування
ОБСЄ організує у п'ятницю спеціальне засідання на запит України на тему військової активності поблизу її кордонів з РФ, повідомляє польське головування цієї організації.
"Україна попросила застосувати пункт 16.3 Віденського документа: проведення зустрічі всіх країн-учасниць у зв'язку із незвичайною військовою активністю", - йдеться у повідомленні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна
У ньому зазначається, що "спільне засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ буде скликано у п'ятницю".
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Они должны молится что бы Украина выстояла.