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ОБСЄ завтра проведе засідання щодо України, - польське головування

ОБСЄ завтра проведе засідання щодо України, - польське головування

ОБСЄ організує у п'ятницю спеціальне засідання на запит України на тему військової активності поблизу її кордонів з РФ, повідомляє польське головування цієї організації.

"Україна попросила застосувати пункт 16.3 Віденського документа: проведення зустрічі всіх країн-учасниць у зв'язку із незвичайною військовою активністю", - йдеться у повідомленні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна

У ньому зазначається, що "спільне засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ буде скликано у п'ятницю".

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Автор: 

ОБСЄ (3503) Польща (8489)


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17.02.2022 13:33 Відповісти
а толку?
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17.02.2022 13:37 Відповісти
и что ?, паРаша вас пошлет в очередной раз нахер ..вы не устали унижаться, европецы?
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17.02.2022 13:39 Відповісти
Сейчас весь западный мир держится на одной Украине.
Они должны молится что бы Украина выстояла.
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17.02.2022 13:40 Відповісти
 
 