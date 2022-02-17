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Зеленський поінформував Мішеля про обстріл у Станиці Луганській

Зеленський поінформував Мішеля про обстріл у Станиці Луганській

Президент України Володимир Зеленський поінформував голову Європейської ради Шарля Мішеля про безпекову ситуацію на Донбасі, також подякував за ініціативу проведення донорської конференції на підтримку України.

"З Маріуполя провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема Станиці Луганської. Подякував за ініціативу щодо проведення донорської конференції на підтримку України", - написав Зеленський у Twitter у четвер, передає Цензор.НЕТ.

Раніше пресцентр штабу Операції об'єднаних сил повідомив, що внаслідок застосування російськими найманцями важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили в будівлю дитсадка у Станиці Луганській.

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Унаслідок обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській у четвер уранці постраждали дві жінки та один чоловік, загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей та 18 працівників, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ".

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) обстріл (28339) Станиця Луганська (196) Шарль Мішель (333)


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Жабоєди висловлять стурбованість
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17.02.2022 13:53 Відповісти
Всі пам'ятають як квартал з зе знущався з пороха коли той по світу з шматком обстріляної маршрутки їздив? Тепер вже не так смішно?
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17.02.2022 13:53 Відповісти
Уклонисту, побывавшему на реально передовой, может було б i не смiшно.
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17.02.2022 13:58 Відповісти
Там не с чего было смеятся, в той маршрутке много людей погибло. Те кто смотрят 95-й квартал людьми не являются, поэтому им смешно. Важно об этом помнить.
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17.02.2022 14:04 Відповісти
 
 