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Членство України в НАТО - це питання реформ, - Столтенберг

Членство України в НАТО - це питання реформ, - Столтенберг

Вступ України в НАТО є питанням проведення необхідних реформ.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так він прокоментував на прохання журналістів у четвер у Брюсселі на прес-конференції заяву президента України Володимира Зеленського про те, що вступу України до НАТО протидіє не лише Росія, а й деякі члени Альянсу.

"Наша позиція не змінилася – рішення, яке було прийняте на саміті в Бухаресті, залишається чинним. Але фокус зараз – на реформах, допомогти як Україні, так і Грузії модернізувати їхні інституції у сфері оборони та безпеки, і ми продовжуємо з цим", - заявив Столтенберг.

Читайте: Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського: Яка мета? Про Донбас говоріть з "Л/ДНР". У вас є до нас запитання на інші теми?

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) НАТО (6431) членство в НАТО (1718) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+5
пздувате, роби реформи, звільняй татарових, не блокуй конкурси і буде НАТО. А то всрався, вирішив погратися в дурника. З серйозними дядями так не вийде.
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17.02.2022 14:53
+5
Про що іде мова, коли президент Зеленський відверто збрехав на очах цілого світу президенту Америки Байдену?!
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17.02.2022 14:59
+5
Какие реформы сделал наркоман?Что там с САП кстати?🤣🤣🤣
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17.02.2022 15:04
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Реформ не будет, так что придется брать как есть, а там уже при НАТО будем делать реформы.
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17.02.2022 14:53 Відповісти
з єрмаком демченкой татаровим не візьмуть.
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17.02.2022 14:59 Відповісти
С Зелей тоже никто и даром не возьмёт!
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17.02.2022 17:37 Відповісти
пздувате, роби реформи, звільняй татарових, не блокуй конкурси і буде НАТО. А то всрався, вирішив погратися в дурника. З серйозними дядями так не вийде.
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17.02.2022 14:53 Відповісти
Про що іде мова, коли президент Зеленський відверто збрехав на очах цілого світу президенту Америки Байдену?!
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17.02.2022 14:59 Відповісти
Значит точно не при ЗЕ.

Бо, кроме ******* и миллиарда деревьев, при ЗЕ ничего не предвидится.
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17.02.2022 15:00 Відповісти
І де той міліард дерев? У том лісі χγ ночував.
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17.02.2022 17:40 Відповісти
Барига зробив 144+ потужних реформ і рішучих перемог!!! Що ва ще потрібно?
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17.02.2022 15:00 Відповісти
Какие реформы сделал наркоман?Что там с САП кстати?🤣🤣🤣
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17.02.2022 15:04 Відповісти
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17.02.2022 15:00 Відповісти
99.9% вопроса членства Украины в НАТО- это вопрос исключительно Украины.
Это понятно как белый.день, но совковая программа инфантилов предполагает, что коварный запад чего то там должен.
Это конечно сюр, но совкоа не переделаешь. В них с пелёнок загружалось, что мордор сильнее, а запад слабый и завидуеть.
Где то 25 миллионов украинцев свободны от совковой программы и их не получится осоветить. Какие бы попытки мордор и зелёная команда не предпринимали.
Сколько бы Верещук не верещала о необходимости единения вокруг Зе - этот примитивный совок вызыаает только омерзение.
Страна несовковая, а власть совковая.
Есть спрос, а предложения пока нету
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17.02.2022 15:04 Відповісти
Не дайте відібрати майбутнє, підтримайте петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/135262
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17.02.2022 15:04 Відповісти
Зеля не отреагировал ни на одну подписанную в срок петицию. И не отреагирует до самого импичмента.
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17.02.2022 17:42 Відповісти
Та оно то правильно товарищ Стол-тен-берг, что реформ дело это! Но вчера. А сегодня это уже вопрос вашей всей там безопасности и личной в том числе. Завтра на твою родину, с славного города Мурманска сюрпрайзы вдруг причалят или всплывут, например у мыса Норд Кап или городка Ставангер. Сразу Гольфстрим похолодает. Сельдь вся сбежит.
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17.02.2022 15:23 Відповісти
НАТО, пане Столтенберг, мокайте це непорозуміння -- найвеличнішого зебєню у його ж лайно без перестанку!
А ми всіляко підтримаємо та будемо тиснути зсередини.
Бо воно клеїть дурня вчергове і його зелені прислужники та прислужниці теж.
Бєня недоторканний, єрмак ледь не в.о. президента, татаров тільки підсилюється, ключові конкурси провалюються, а це недолуге вякає на союзників і не бачить колоду у власному оці.
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17.02.2022 15:26 Відповісти
иными доступными словами, необходимо всех кротов переловить
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17.02.2022 15:35 Відповісти
Перекладу для зелені: потрібно не красти і не вимахуватися, а працювати. Або іти на...
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17.02.2022 16:08 Відповісти
Він не може а ні першого, а ні другого, а третьє поможемо йому зробити ми.
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17.02.2022 17:44 Відповісти
 
 