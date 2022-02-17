Членство України в НАТО - це питання реформ, - Столтенберг
Вступ України в НАТО є питанням проведення необхідних реформ.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Так він прокоментував на прохання журналістів у четвер у Брюсселі на прес-конференції заяву президента України Володимира Зеленського про те, що вступу України до НАТО протидіє не лише Росія, а й деякі члени Альянсу.
"Наша позиція не змінилася – рішення, яке було прийняте на саміті в Бухаресті, залишається чинним. Але фокус зараз – на реформах, допомогти як Україні, так і Грузії модернізувати їхні інституції у сфері оборони та безпеки, і ми продовжуємо з цим", - заявив Столтенберг.
Топ коментарі
+5 Хитрый_план
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+5 Myroslav Hrabovsky
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Бо, кроме ******* и миллиарда деревьев, при ЗЕ ничего не предвидится.
Это понятно как белый.день, но совковая программа инфантилов предполагает, что коварный запад чего то там должен.
Это конечно сюр, но совкоа не переделаешь. В них с пелёнок загружалось, что мордор сильнее, а запад слабый и завидуеть.
Где то 25 миллионов украинцев свободны от совковой программы и их не получится осоветить. Какие бы попытки мордор и зелёная команда не предпринимали.
Сколько бы Верещук не верещала о необходимости единения вокруг Зе - этот примитивный совок вызыаает только омерзение.
Страна несовковая, а власть совковая.
Есть спрос, а предложения пока нету
https://petition.president.gov.ua/petition/135262
А ми всіляко підтримаємо та будемо тиснути зсередини.
Бо воно клеїть дурня вчергове і його зелені прислужники та прислужниці теж.
Бєня недоторканний, єрмак ледь не в.о. президента, татаров тільки підсилюється, ключові конкурси провалюються, а це недолуге вякає на союзників і не бачить колоду у власному оці.