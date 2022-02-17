Членство України в НАТО - це питання реформ, - Столтенберг

Вступ України в НАТО є питанням проведення необхідних реформ.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так він прокоментував на прохання журналістів у четвер у Брюсселі на прес-конференції заяву президента України Володимира Зеленського про те, що вступу України до НАТО протидіє не лише Росія, а й деякі члени Альянсу.

"Наша позиція не змінилася – рішення, яке було прийняте на саміті в Бухаресті, залишається чинним. Але фокус зараз – на реформах, допомогти як Україні, так і Грузії модернізувати їхні інституції у сфері оборони та безпеки, і ми продовжуємо з цим", - заявив Столтенберг.

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