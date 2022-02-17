Міністр оборони Резніков підтримав легалізацію зброї для цивільних
Глава Міністерства оборони Олексій Резніков підтримав ідею легалізації зброї для самозахисту цивільних осіб. Він вважає, що таким чином можна убезпечити громадян.
Про це Міністр оборони розповів в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я давній прихильник легалізації зброї з кількох причин. Як юрист, я вважаю, що в принципі повинен бути закон, який регулює обіг зброї, його досі немає. Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати. Люди повинні мати право на зберігання - не носіння - короткого ствола, у багатьох країнах це є, і це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність, це точно", - заявив міністр.
При цьому Резніков зазначив, що бойова зброя сил територіальної оборони повинна зберігатися належним чином, а резервісти, які підписали контракт, зобов'язані пройти відповідні навчання.
"Це різні типи зброї, одне з іншим не пов'язане. Але коли потенційні недоброзичливці будуть знати, що на руках в українців легально знаходиться якась кількість коротких стволів та іншої зброї, це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде у цієї агресії", - додав глава Міноборони.
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Хватит уже херню эту нести! Решит - нападет. И без всякого повода. В Крыму уговорщики уже уговаривали "Не стреляйте. Не провоцируйте путина" Помогло?
"Легалізація - (англ. - Legalization «легалізація») це переведення в правове поле дії, бездіяльності, предмета матеріального світу, духовного об'єкта, шляхом дотримання формальностей, встановленням змін в законодавстві, прийняттям рішень судами, що попередньо було адміністративним або кримінальним проступком й засуджувалося суспільною думкою."
Хрен травмат поможет!
таких, як ти,ще з 2014го року! І по-третє, це треба довести, якщо кішка не тонка, а не , як ти, ярликувати!!!
Безоплатно.
побоювання що почнеться хаос, це відмазка.
постріляють дебіли дебілів. державі від цього не гірше
просто влада боїться свій народ.
хотелось бы узнать...
Короткий ствол якраз тільки для носіння і потрібен.
Для оборони житла у людей уже є карабіни і помповики.
Вот это смелое утверждение! Обязать всё население ходить с оружием.
Смерть московии!