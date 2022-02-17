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Міністр оборони Резніков підтримав легалізацію зброї для цивільних

Міністр оборони Резніков підтримав легалізацію зброї для цивільних

Глава Міністерства оборони Олексій Резніков підтримав ідею легалізації зброї для самозахисту цивільних осіб. Він вважає, що таким чином можна убезпечити громадян.

Про це Міністр оборони розповів в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я давній прихильник легалізації зброї з кількох причин. Як юрист, я вважаю, що в принципі повинен бути закон, який регулює обіг зброї, його досі немає. Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати. Люди повинні мати право на зберігання - не носіння - короткого ствола, у багатьох країнах це є, і це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність, це точно", - заявив міністр.

При цьому Резніков зазначив, що бойова зброя сил територіальної оборони повинна зберігатися належним чином, а резервісти, які підписали контракт, зобов'язані пройти відповідні навчання.

Також читайте: Резніков про "інсайди" західних ЗМІ щодо вторгнення РФ в Україну: "У кожного своя повістка і своя мета"

"Це різні типи зброї, одне з іншим не пов'язане. Але коли потенційні недоброзичливці будуть знати, що на руках в українців легально знаходиться якась кількість коротких стволів та іншої зброї, це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде у цієї агресії", - додав глава Міноборони.

Автор: 

зброя (7446) легалізація (142) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+43
Ты, плять, не про "легализацию оружия" рассказывай, а скажи почему на Донбасе Байрактары и Джевелины не используются для подавления наглых обстрелов Украины?
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17.02.2022 15:31
+16
Отож, має бути закон, де усе чітко прописано. А ще, має працювати правоохоронна система, та система дозволів, щоби таки пацієнти психлікарні як Кива, не бігали зі стволами.
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17.02.2022 15:37
+14
давно пора!!!
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17.02.2022 15:32
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Ты, плять, не про "легализацию оружия" рассказывай, а скажи почему на Донбасе Байрактары и Джевелины не используются для подавления наглых обстрелов Украины?
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17.02.2022 15:31 Відповісти
срашно
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17.02.2022 15:33 Відповісти
А вдруг скажут москали - обуряться
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17.02.2022 17:03 Відповісти
потому что на границе Украины стоит 140.000 руских с оружием и ихний главнокомандующий ищит "удобный" способ их применить! я доходчиво пояснил?
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17.02.2022 16:03 Відповісти
Еще один "а то путин нападет".
Хватит уже херню эту нести! Решит - нападет. И без всякого повода. В Крыму уговорщики уже уговаривали "Не стреляйте. Не провоцируйте путина" Помогло?
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17.02.2022 16:22 Відповісти
соблюдайте выдержку и держите себя в руках.
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17.02.2022 16:27 Відповісти
Прошу не путать "выдержку и держать себя в руках" с "Мне пох неадекватная реакция власти на обстрелы на Донбассе".
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17.02.2022 16:34 Відповісти
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17.02.2022 16:13 Відповісти
Соєвий, затям собі і передай решті вашій порохатій гвардії, що в Україні військами командують Верховний головнокомандувач (президент) та просто Головнокомандувач (нач. генштабу), а у міністра оборони зовсім інші функціональні обов*язки.
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17.02.2022 16:21 Відповісти
А ... ну тогда конечно ... это полностью всё меняет.
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17.02.2022 16:31 Відповісти
блазень, ми знаємо хто такий твій янелох42, та куди заглядує цей уклоніст
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17.02.2022 16:34 Відповісти
розумна мисля
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17.02.2022 15:31 Відповісти
Схоже, що дехто у владних кабінетах зрозумів, що окупант страшніший, ніж озброєний народ.
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17.02.2022 16:09 Відповісти
давно пора!!!
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17.02.2022 15:32 Відповісти
Супер! Підтримую!
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17.02.2022 15:32 Відповісти
Юрист мав би знати про що каже:
"Легалізація - (англ. - Legalization «легалізація») це переведення в правове поле дії, бездіяльності, предмета матеріального світу, духовного об'єкта, шляхом дотримання формальностей, встановленням змін в законодавстві, прийняттям рішень судами, що попередньо було адміністративним або кримінальним проступком й засуджувалося суспільною думкою."
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17.02.2022 15:35 Відповісти
А що не так?
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17.02.2022 16:37 Відповісти
В Багдаде всё спокойно.
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17.02.2022 15:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1oOZ5Q8SJW0
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17.02.2022 15:35 Відповісти
В раше травматы в свободной продаже.
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17.02.2022 15:37 Відповісти
Это что бы отстреливаться от чеченов и дагенстанцев обычным Иванам
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17.02.2022 15:39 Відповісти
А у чеченов глоки, зиг-зауэры, танфолио...
Хрен травмат поможет!
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17.02.2022 16:02 Відповісти
Отож, має бути закон, де усе чітко прописано. А ще, має працювати правоохоронна система, та система дозволів, щоби таки пацієнти психлікарні як Кива, не бігали зі стволами.
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17.02.2022 15:37 Відповісти
Де ж його узяти, той закон? От і виходить так, що в мене легального нема, а ківи й інша срань, свободно володіє зброєю на "законних" підставах!
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17.02.2022 15:41 Відповісти
Чому ти не завів зброю?
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17.02.2022 15:43 Відповісти
Я ж ЧІТКО написав-ЛЕГАЛЬНОЇ не маю...
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17.02.2022 15:46 Відповісти
А чого ти тоді від киви вимагаєш якщо сам злочинець?
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17.02.2022 15:49 Відповісти
По-перше, вимагаю від ківи, тільки здохнути! По-друге, "злочинець" я, з УБД-посвідченням, для
таких, як ти,ще з 2014го року! І по-третє, це треба довести, якщо кішка не тонка, а не , як ти, ярликувати!!!
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17.02.2022 16:18 Відповісти
УБД це дозвіл на вчинення злочину? Чому не завів легальну зброю?
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17.02.2022 16:20 Відповісти
Не дістанеш, не спроможний! Перше питання переадрешуй туди, у Зраду!!! Бо у 2014му ще був у статусі захистника і про зброю, а тимпаче, про БК, ніхто, навіть, питати не мислив!!! І на друге питання відповім з задоволенням!!! ПРОПОНУЙ! РПГ-7Д з пострілами,ПК з добячим бк, Ф1 дюжину-що з цього я можу придбати ЛЕГАЛЬНО, для захисту своєї оселі??? Тільки не кажи, що у тер обороні( я її бачив)й у разі мобілізації!!!Час говорить, що можна не встигнути до військомату і мівіну на вуха, то ти уклоністам-чемпіонам вішай!!!! Й киві , який в Іспанію с'іпався давно!
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17.02.2022 16:43 Відповісти
Ти не зрозумів питання? Повторюю - чому ти не власник легальної зброї?
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17.02.2022 16:54 Відповісти
Не помилюсь, якщо скажу, що у нас, таких "злочинців"-пів України, ще з часів Славного Степана Бандери!!!!!!
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17.02.2022 16:20 Відповісти
Явно не цей склад Ради його писати та приймати буде...
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17.02.2022 15:44 Відповісти
Одна из немногих умных идей из его головы
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17.02.2022 15:37 Відповісти
Круто! Було б добре! А то тільки у бандюків є...
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17.02.2022 15:38 Відповісти
Наконец то дошло.
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17.02.2022 15:39 Відповісти

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17.02.2022 15:41 Відповісти
ніяке ***** в Україну не полізе якщо буде знати що тут 40 мільйонна армія
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17.02.2022 15:41 Відповісти
И сколько толку с хранения оружия дома,а не ношения.а тероборона по прежнему должны хранить свои средства обороны Украины на Централизованных складах.ссыкуны
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17.02.2022 15:43 Відповісти
Тьфу-тьфу-тьфу шоб не сглазить...
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17.02.2022 15:44 Відповісти
А ще потрібно дати можливість пенсіонерам обміняти Зеленські смартфони на американські гвинтівки.
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17.02.2022 15:49 Відповісти
Лучше зеленского в США отдать.
Безоплатно.
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17.02.2022 16:04 Відповісти
И сколько толку с хранения оружия дома,а не ношения.а тероборона по прежнему должны хранить свои средства обороны Украины на Централизованных складах.ссыкуны
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17.02.2022 15:49 Відповісти
вже 30 років люди просять нарізну зброю та короткоствол.
побоювання що почнеться хаос, це відмазка.
постріляють дебіли дебілів. державі від цього не гірше
просто влада боїться свій народ.
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17.02.2022 15:54 Відповісти
Легализация гладкоствольного оружия для гражданского населения в данной ситуации звучит как намешка. В данной ситуации пора раздавать населению Джевелины
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17.02.2022 15:54 Відповісти
Неужели этот вопрос сдвинется с мёртвой точки.
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17.02.2022 15:55 Відповісти
украинцы просят военнослужащих РФ сосредоточенных у границ Украины на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев . что бы это все обрело хоть какой то смысл . кроме танкистов . танкисты могут не брать . там все равно бессмысленно
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17.02.2022 16:03 Відповісти
а какое мнение сложилось у министра обороны по поводу сегодняшних...провокаций ???
хотелось бы узнать...
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17.02.2022 16:04 Відповісти
господи и так страшно по улицам ходить, еще бандюкам оружие раздадут
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17.02.2022 16:06 Відповісти
У бандюков опужие давно уже есть, пора разрешить обывателю себя законно защищать.
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17.02.2022 16:33 Відповісти
на донбасе раздали оружие, они стреляют в украинцев. у нас в стране 40% сепаров совкопитеков, они на улицах будут стрелять в украиноязычных
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17.02.2022 16:39 Відповісти
Не знаю. З нашим рівнем самосвідомості... Це буде самоліквідація.
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17.02.2022 16:10 Відповісти
Давно пора роздати хоч би короткоствол для нормальних громадян!! Я не проти і пістолетКулемета))!!
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17.02.2022 16:14 Відповісти
Роздати...Это ключевое...Потому что человек у которого 7-9 зарплаты оружие себе не купит, а богатая мразь будет иметь его на руках..
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17.02.2022 16:18 Відповісти
только стоить он будет как 5 пистолетов и патроны сьедать в 15-20 раз быстрее
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17.02.2022 16:31 Відповісти
На кулемет треба багато набоїв і дорогих. Мені короткоствола достатньо буде, користуватись умію, займався в тирі 4 роки.
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17.02.2022 16:36 Відповісти
"Право на зберігання, а не носіння короткого ствола" нічого не міняє.
Короткий ствол якраз тільки для носіння і потрібен.
Для оборони житла у людей уже є карабіни і помповики.
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17.02.2022 16:16 Відповісти
поверю когда увижу
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17.02.2022 16:18 Відповісти
...давно пора!!!
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17.02.2022 16:19 Відповісти
Если война начнеться по полной - то легализация любого оружия настанет автоматически!
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17.02.2022 16:21 Відповісти
кто какое огнестрельное оружие должен иметь.
Вот это смелое утверждение! Обязать всё население ходить с оружием.
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17.02.2022 16:28 Відповісти
бл, думал гляну какие сейчас цены на стволе на "спортивные" пистолеты, а нету ничего)))) одни магазины и шахты)))
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17.02.2022 16:29 Відповісти
Вот мне нравится с этом отношении Техас. Мамаши с колясками и автоматом успокаивают любого недоброжелателя.
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17.02.2022 16:37 Відповісти
в техасе сепаров нет, у нас 40% населения совкопитеки, дай им оружия будут стрелять за руский мир
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17.02.2022 16:42 Відповісти
А что,вшатал на дороге вашу машину напившийся клоунокурьер,вылез из машины и попытался сбежать в лесок,типа я не при делах,а ты достал из кобуры ствол с убедительным калибром и вежливо так шустряку говоришь - а ну-ка милый друг не балуй,готовься дать признательные показания и оставайся на месте
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17.02.2022 16:46 Відповісти
ты на полном серьезе так себе это представляешь?
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17.02.2022 16:53 Відповісти
А не підтримую.
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17.02.2022 17:01 Відповісти
Министру👍, всё верно но к этому дать кредит без % и срок увеличить до трёх лет , и сделать это быстро без остановок , потому как сами понимаете .
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17.02.2022 17:25 Відповісти
Один маленький логический вывод: военные эксперты западных стран, поставляющих в Украину современное оружие, наверняка просчитали вероятность проигрыша нашей страны лаптям=попдания этого оружия в кривые лапы лаптестанцев. И немало(по количеству стран) экспертов просчитали, что расиянцы точно огребут по сусалам.
Смерть московии!
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17.02.2022 17:39 Відповісти
Резніков, судячи з усього, один з небагатьох розумних в Зеленька !
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17.02.2022 20:08 Відповісти
 
 