Министр обороны Резников поддержал легализацию оружия для гражданских

Глава Министерства обороны Алексей Резников поддержал идею легализации оружия для самозащиты гражданских лиц. Он считает, что таким образом можно обезопасить граждан.

Об этом министр обороны рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист, я считаю, что в принципе должен быть закон, который регулирует обращение оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь. Люди должны иметь право на хранение - не ношение - короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно", - заявил министр.

При этом Резников отметил, что боевое оружие сил территориальной обороны должно храниться подобающим образом, а резервисты, подписавшие контракт, обязаны пройти соответствующие учения.

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"Это разные типы оружия, одно с другим не связано. Но когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какова цена будет у этой агрессии", - добавил глава Минобороны.