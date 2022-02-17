Министр обороны Резников поддержал легализацию оружия для гражданских
Глава Министерства обороны Алексей Резников поддержал идею легализации оружия для самозащиты гражданских лиц. Он считает, что таким образом можно обезопасить граждан.
Об этом министр обороны рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист, я считаю, что в принципе должен быть закон, который регулирует обращение оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь. Люди должны иметь право на хранение - не ношение - короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно", - заявил министр.
При этом Резников отметил, что боевое оружие сил территориальной обороны должно храниться подобающим образом, а резервисты, подписавшие контракт, обязаны пройти соответствующие учения.
"Это разные типы оружия, одно с другим не связано. Но когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какова цена будет у этой агрессии", - добавил глава Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хватит уже херню эту нести! Решит - нападет. И без всякого повода. В Крыму уговорщики уже уговаривали "Не стреляйте. Не провоцируйте путина" Помогло?
"Легалізація - (англ. - Legalization «легалізація») це переведення в правове поле дії, бездіяльності, предмета матеріального світу, духовного об'єкта, шляхом дотримання формальностей, встановленням змін в законодавстві, прийняттям рішень судами, що попередньо було адміністративним або кримінальним проступком й засуджувалося суспільною думкою."
Хрен травмат поможет!
таких, як ти,ще з 2014го року! І по-третє, це треба довести, якщо кішка не тонка, а не , як ти, ярликувати!!!
Безоплатно.
побоювання що почнеться хаос, це відмазка.
постріляють дебіли дебілів. державі від цього не гірше
просто влада боїться свій народ.
хотелось бы узнать...
Короткий ствол якраз тільки для носіння і потрібен.
Для оборони житла у людей уже є карабіни і помповики.
Вот это смелое утверждение! Обязать всё население ходить с оружием.
Смерть московии!