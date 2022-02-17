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Министр обороны Резников поддержал легализацию оружия для гражданских

Министр обороны Резников поддержал легализацию оружия для гражданских

Глава Министерства обороны Алексей Резников поддержал идею легализации оружия для самозащиты гражданских лиц. Он считает, что таким образом можно обезопасить граждан.

Об этом министр обороны рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист, я считаю, что в принципе должен быть закон, который регулирует обращение оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь. Люди должны иметь право на хранение - не ношение - короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно", - заявил министр.

При этом Резников отметил, что боевое оружие сил территориальной обороны должно храниться подобающим образом, а резервисты, подписавшие контракт, обязаны пройти соответствующие учения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников об "инсайдах" западных СМИ касательно вторжения РФ в Украину: "У каждого своя повестка и своя цель"

"Это разные типы оружия, одно с другим не связано. Но когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какова цена будет у этой агрессии", - добавил глава Минобороны.

Автор: 

оружие (10204) легализация (162) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+43
Ты, плять, не про "легализацию оружия" рассказывай, а скажи почему на Донбасе Байрактары и Джевелины не используются для подавления наглых обстрелов Украины?
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17.02.2022 15:31
+16
Отож, має бути закон, де усе чітко прописано. А ще, має працювати правоохоронна система, та система дозволів, щоби таки пацієнти психлікарні як Кива, не бігали зі стволами.
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17.02.2022 15:37
+14
давно пора!!!
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17.02.2022 15:32
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Ты, плять, не про "легализацию оружия" рассказывай, а скажи почему на Донбасе Байрактары и Джевелины не используются для подавления наглых обстрелов Украины?
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17.02.2022 15:31 Ответить
срашно
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17.02.2022 15:33 Ответить
А вдруг скажут москали - обуряться
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17.02.2022 17:03 Ответить
потому что на границе Украины стоит 140.000 руских с оружием и ихний главнокомандующий ищит "удобный" способ их применить! я доходчиво пояснил?
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17.02.2022 16:03 Ответить
Еще один "а то путин нападет".
Хватит уже херню эту нести! Решит - нападет. И без всякого повода. В Крыму уговорщики уже уговаривали "Не стреляйте. Не провоцируйте путина" Помогло?
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17.02.2022 16:22 Ответить
соблюдайте выдержку и держите себя в руках.
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17.02.2022 16:27 Ответить
Прошу не путать "выдержку и держать себя в руках" с "Мне пох неадекватная реакция власти на обстрелы на Донбассе".
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17.02.2022 16:34 Ответить
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17.02.2022 16:13 Ответить
Соєвий, затям собі і передай решті вашій порохатій гвардії, що в Україні військами командують Верховний головнокомандувач (президент) та просто Головнокомандувач (нач. генштабу), а у міністра оборони зовсім інші функціональні обов*язки.
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17.02.2022 16:21 Ответить
А ... ну тогда конечно ... это полностью всё меняет.
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17.02.2022 16:31 Ответить
блазень, ми знаємо хто такий твій янелох42, та куди заглядує цей уклоніст
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17.02.2022 16:34 Ответить
розумна мисля
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17.02.2022 15:31 Ответить
Схоже, що дехто у владних кабінетах зрозумів, що окупант страшніший, ніж озброєний народ.
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17.02.2022 16:09 Ответить
давно пора!!!
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17.02.2022 15:32 Ответить
Супер! Підтримую!
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17.02.2022 15:32 Ответить
Юрист мав би знати про що каже:
"Легалізація - (англ. - Legalization «легалізація») це переведення в правове поле дії, бездіяльності, предмета матеріального світу, духовного об'єкта, шляхом дотримання формальностей, встановленням змін в законодавстві, прийняттям рішень судами, що попередньо було адміністративним або кримінальним проступком й засуджувалося суспільною думкою."
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17.02.2022 15:35 Ответить
А що не так?
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17.02.2022 16:37 Ответить
В Багдаде всё спокойно.
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17.02.2022 15:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1oOZ5Q8SJW0
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17.02.2022 15:35 Ответить
В раше травматы в свободной продаже.
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17.02.2022 15:37 Ответить
Это что бы отстреливаться от чеченов и дагенстанцев обычным Иванам
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17.02.2022 15:39 Ответить
А у чеченов глоки, зиг-зауэры, танфолио...
Хрен травмат поможет!
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17.02.2022 16:02 Ответить
Отож, має бути закон, де усе чітко прописано. А ще, має працювати правоохоронна система, та система дозволів, щоби таки пацієнти психлікарні як Кива, не бігали зі стволами.
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17.02.2022 15:37 Ответить
Де ж його узяти, той закон? От і виходить так, що в мене легального нема, а ківи й інша срань, свободно володіє зброєю на "законних" підставах!
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17.02.2022 15:41 Ответить
Чому ти не завів зброю?
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17.02.2022 15:43 Ответить
Я ж ЧІТКО написав-ЛЕГАЛЬНОЇ не маю...
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17.02.2022 15:46 Ответить
А чого ти тоді від киви вимагаєш якщо сам злочинець?
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17.02.2022 15:49 Ответить
По-перше, вимагаю від ківи, тільки здохнути! По-друге, "злочинець" я, з УБД-посвідченням, для
таких, як ти,ще з 2014го року! І по-третє, це треба довести, якщо кішка не тонка, а не , як ти, ярликувати!!!
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17.02.2022 16:18 Ответить
УБД це дозвіл на вчинення злочину? Чому не завів легальну зброю?
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17.02.2022 16:20 Ответить
Не дістанеш, не спроможний! Перше питання переадрешуй туди, у Зраду!!! Бо у 2014му ще був у статусі захистника і про зброю, а тимпаче, про БК, ніхто, навіть, питати не мислив!!! І на друге питання відповім з задоволенням!!! ПРОПОНУЙ! РПГ-7Д з пострілами,ПК з добячим бк, Ф1 дюжину-що з цього я можу придбати ЛЕГАЛЬНО, для захисту своєї оселі??? Тільки не кажи, що у тер обороні( я її бачив)й у разі мобілізації!!!Час говорить, що можна не встигнути до військомату і мівіну на вуха, то ти уклоністам-чемпіонам вішай!!!! Й киві , який в Іспанію с'іпався давно!
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17.02.2022 16:43 Ответить
Ти не зрозумів питання? Повторюю - чому ти не власник легальної зброї?
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17.02.2022 16:54 Ответить
Не помилюсь, якщо скажу, що у нас, таких "злочинців"-пів України, ще з часів Славного Степана Бандери!!!!!!
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17.02.2022 16:20 Ответить
Явно не цей склад Ради його писати та приймати буде...
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17.02.2022 15:44 Ответить
Одна из немногих умных идей из его головы
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17.02.2022 15:37 Ответить
Круто! Було б добре! А то тільки у бандюків є...
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17.02.2022 15:38 Ответить
Наконец то дошло.
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17.02.2022 15:39 Ответить

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17.02.2022 15:41 Ответить
ніяке ***** в Україну не полізе якщо буде знати що тут 40 мільйонна армія
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17.02.2022 15:41 Ответить
И сколько толку с хранения оружия дома,а не ношения.а тероборона по прежнему должны хранить свои средства обороны Украины на Централизованных складах.ссыкуны
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17.02.2022 15:43 Ответить
Тьфу-тьфу-тьфу шоб не сглазить...
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17.02.2022 15:44 Ответить
А ще потрібно дати можливість пенсіонерам обміняти Зеленські смартфони на американські гвинтівки.
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17.02.2022 15:49 Ответить
Лучше зеленского в США отдать.
Безоплатно.
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17.02.2022 16:04 Ответить
И сколько толку с хранения оружия дома,а не ношения.а тероборона по прежнему должны хранить свои средства обороны Украины на Централизованных складах.ссыкуны
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17.02.2022 15:49 Ответить
вже 30 років люди просять нарізну зброю та короткоствол.
побоювання що почнеться хаос, це відмазка.
постріляють дебіли дебілів. державі від цього не гірше
просто влада боїться свій народ.
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17.02.2022 15:54 Ответить
Легализация гладкоствольного оружия для гражданского населения в данной ситуации звучит как намешка. В данной ситуации пора раздавать населению Джевелины
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17.02.2022 15:54 Ответить
Неужели этот вопрос сдвинется с мёртвой точки.
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17.02.2022 15:55 Ответить
украинцы просят военнослужащих РФ сосредоточенных у границ Украины на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев . что бы это все обрело хоть какой то смысл . кроме танкистов . танкисты могут не брать . там все равно бессмысленно
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17.02.2022 16:03 Ответить
а какое мнение сложилось у министра обороны по поводу сегодняшних...провокаций ???
хотелось бы узнать...
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17.02.2022 16:04 Ответить
господи и так страшно по улицам ходить, еще бандюкам оружие раздадут
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17.02.2022 16:06 Ответить
У бандюков опужие давно уже есть, пора разрешить обывателю себя законно защищать.
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17.02.2022 16:33 Ответить
на донбасе раздали оружие, они стреляют в украинцев. у нас в стране 40% сепаров совкопитеков, они на улицах будут стрелять в украиноязычных
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17.02.2022 16:39 Ответить
Не знаю. З нашим рівнем самосвідомості... Це буде самоліквідація.
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17.02.2022 16:10 Ответить
Давно пора роздати хоч би короткоствол для нормальних громадян!! Я не проти і пістолетКулемета))!!
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17.02.2022 16:14 Ответить
Роздати...Это ключевое...Потому что человек у которого 7-9 зарплаты оружие себе не купит, а богатая мразь будет иметь его на руках..
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17.02.2022 16:18 Ответить
только стоить он будет как 5 пистолетов и патроны сьедать в 15-20 раз быстрее
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17.02.2022 16:31 Ответить
На кулемет треба багато набоїв і дорогих. Мені короткоствола достатньо буде, користуватись умію, займався в тирі 4 роки.
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17.02.2022 16:36 Ответить
"Право на зберігання, а не носіння короткого ствола" нічого не міняє.
Короткий ствол якраз тільки для носіння і потрібен.
Для оборони житла у людей уже є карабіни і помповики.
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17.02.2022 16:16 Ответить
поверю когда увижу
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17.02.2022 16:18 Ответить
...давно пора!!!
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17.02.2022 16:19 Ответить
Если война начнеться по полной - то легализация любого оружия настанет автоматически!
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17.02.2022 16:21 Ответить
кто какое огнестрельное оружие должен иметь.
Вот это смелое утверждение! Обязать всё население ходить с оружием.
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17.02.2022 16:28 Ответить
бл, думал гляну какие сейчас цены на стволе на "спортивные" пистолеты, а нету ничего)))) одни магазины и шахты)))
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17.02.2022 16:29 Ответить
Вот мне нравится с этом отношении Техас. Мамаши с колясками и автоматом успокаивают любого недоброжелателя.
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17.02.2022 16:37 Ответить
в техасе сепаров нет, у нас 40% населения совкопитеки, дай им оружия будут стрелять за руский мир
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17.02.2022 16:42 Ответить
А что,вшатал на дороге вашу машину напившийся клоунокурьер,вылез из машины и попытался сбежать в лесок,типа я не при делах,а ты достал из кобуры ствол с убедительным калибром и вежливо так шустряку говоришь - а ну-ка милый друг не балуй,готовься дать признательные показания и оставайся на месте
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17.02.2022 16:46 Ответить
ты на полном серьезе так себе это представляешь?
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17.02.2022 16:53 Ответить
А не підтримую.
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17.02.2022 17:01 Ответить
Министру👍, всё верно но к этому дать кредит без % и срок увеличить до трёх лет , и сделать это быстро без остановок , потому как сами понимаете .
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17.02.2022 17:25 Ответить
Один маленький логический вывод: военные эксперты западных стран, поставляющих в Украину современное оружие, наверняка просчитали вероятность проигрыша нашей страны лаптям=попдания этого оружия в кривые лапы лаптестанцев. И немало(по количеству стран) экспертов просчитали, что расиянцы точно огребут по сусалам.
Смерть московии!
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17.02.2022 17:39 Ответить
Резніков, судячи з усього, один з небагатьох розумних в Зеленька !
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17.02.2022 20:08 Ответить
 
 