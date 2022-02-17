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Новини Війна
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Українська делегація закликає негайно скликати позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі

Українська делегація закликає негайно скликати позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі

Сьогодні з ранку спостерігаються численні порушення режиму припинення вогню на лінії розмежування з боку незаконних збройних формувань, які підтримуються РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації у Тристоронній контактній групі.

Як зазначається, внаслідок понад 40 обстрілів із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків пошкоджені будівля дитячого садочку в районі Станиці Луганської, снаряди влучили у двір Врубівського ліцею. В обох будівлях під час обстрілів перебували діти, учні та персонал.

Крім того, нагадується, що пошкоджено житлові будівлі та об’єкти інфрастуктури. Отримали ушкодження троє мирних жителів.

"У зв’язку з цим Українська делегація звернулась до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ. Саме задля того, щоб такі провокації не могли стати приводом для ексалації ми пропонували і пропонуємо залучення представників країн Нормандського формату до участі в усіх механізмах, які здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

"Ми готові до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші, адже тільки за умови усталеного припинення вогню можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі", - резюмує українська делегація у Тристоронній контактній групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби поранено двох воїнів та двох цивільних. Війська РФ 34 рази відкривали вогонь, по Станиці Луганській випущено 32 снаряди, - ООС

Українська делегація закликає негайно скликати позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі 01

Автор: 

обстріл (28339) Донбас (22354) найманці рф (2050) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
З ким Ви будете подавляти вогневі точки? Воно поїхало забрати і опломбувати Джавеліни, щоб хоч ніхто не стрельнув в бік ворога. Воно налякалося так, що і кумар вийшов.
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17.02.2022 16:34
+1
Когда Аргентина наехала на Фолклендские острова, Великобритания адекватно отреагировала и не собирала всякие советы, как ей поступить. Она сделала просто - дала пердюлей за свою территорию.
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17.02.2022 16:27
+1
Адекватная реакция ...
Вместо того, чтобы подавить огневые точки противника так, чтобы им впредь перхотелось вообще стрелять ... срочно созвать заседание ТКГ.
Не забудьте пыль с Джавелинов и Байрактаров протереть.
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17.02.2022 16:29
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якщо там не буде ОБСЄ, то кацапів можна та треба знести вогнем та байрактарами
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17.02.2022 16:25 Відповісти
Когда Аргентина наехала на Фолклендские острова, Великобритания адекватно отреагировала и не собирала всякие советы, как ей поступить. Она сделала просто - дала пердюлей за свою территорию.
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17.02.2022 16:27 Відповісти
Да-а, было время. Как сейчас помню кадры из английской хроники: ракета в замедленной сьемке прошивает борт судна. Показали в программе Время. Раздолбали аргентинцев очень быстро. СССР всегда был с дулей в кармане. Вроде и соблюдал нейтральную позицию, но острова называл не иначе как Мальвинские.
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17.02.2022 16:34 Відповісти
Называли их двойным названием Фолклендские/Мальвинские острова. Я сначала думал, что они так и называются.
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17.02.2022 16:37 Відповісти
так то и анлийское судно могло быть, у аргентинцев было немного ракет Экзосет, они потопили несколько кораблей
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17.02.2022 16:47 Відповісти
Когда потопили ракетой Шеффилд, виноват был капитан - он раньше командовал подводной лодкой и расслабился. Когда радары засекли самолеты, он не придал этому никакого значения - вот и нарвался, 20 человек погибло. Всегда виноват керманыч.
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17.02.2022 19:00 Відповісти
ВВП ВБ и Аргентины сравните сначала.
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17.02.2022 16:38 Відповісти
Вот поэтому и удивительно, почему Аргентина решила наехать на ВБ.
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17.02.2022 18:55 Відповісти
Нашел все-таки этот момент. Аргентинская ракета насквозь прошила Шеффилд. Очень красивый кадр. На всю жизнь отложился в памяти. Надо же, сейчас ты мне про него напомнил. Спасибо, Влад!
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17.02.2022 16:45 Відповісти
Які ТКГ? Запитайте у Гундоса, Арахамії і Рєзнікова, немає ніякої загрози,то все навидумували американці.
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17.02.2022 16:29 Відповісти
всіх ціх маланців в ООС на лінію вогню, хай там умнічають
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17.02.2022 16:51 Відповісти
Адекватная реакция ...
Вместо того, чтобы подавить огневые точки противника так, чтобы им впредь перхотелось вообще стрелять ... срочно созвать заседание ТКГ.
Не забудьте пыль с Джавелинов и Байрактаров протереть.
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17.02.2022 16:29 Відповісти
З ким Ви будете подавляти вогневі точки? Воно поїхало забрати і опломбувати Джавеліни, щоб хоч ніхто не стрельнув в бік ворога. Воно налякалося так, що і кумар вийшов.
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17.02.2022 16:34 Відповісти
Почему не на фронте, шнырь?
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17.02.2022 16:34 Відповісти
Потому, что у тебя вакуум в черепной коробке.
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17.02.2022 16:36 Відповісти
Треба не просити у ворогів зібрання з ними збирати, а давати такої вогневої відповіді на обстріли, щоб бандити не просили, а молили про пощаду!
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17.02.2022 16:30 Відповісти
Почему не на фронте, шнырь?
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17.02.2022 16:35 Відповісти
Цугцванг для путіна.

-визнати л-днр = санкції, які призведуть до зниження рівня життя ординців, зростання невдоволення ним у суспільстві, втрата всякої зацепки до України, бо мінські угоди не діють (хоча сам голосування в держдурі - це вже відмова росії від "угод").
-не визнанти = втрата "морди ліца", невдоволення ним в Орді, бо путін нікого так і не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні Україну своїми "прінуждєнія к міру" !

Виходячи з цього - Путін довго ще не підписуватиме документ про визнання "міжнародної правосуб'єктності" л-днр, а просто довго ще торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а придумуватиме черговий "хитрий план" ... не полишаючи дестабілізації не лише України, а й світової спільноти !
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17.02.2022 16:35 Відповісти
Дякуємо, Кеп. Цв все вже давно відомо.
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17.02.2022 16:39 Відповісти
 
 