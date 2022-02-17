Українська делегація закликає негайно скликати позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі
Сьогодні з ранку спостерігаються численні порушення режиму припинення вогню на лінії розмежування з боку незаконних збройних формувань, які підтримуються РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації у Тристоронній контактній групі.
Як зазначається, внаслідок понад 40 обстрілів із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків пошкоджені будівля дитячого садочку в районі Станиці Луганської, снаряди влучили у двір Врубівського ліцею. В обох будівлях під час обстрілів перебували діти, учні та персонал.
Крім того, нагадується, що пошкоджено житлові будівлі та об’єкти інфрастуктури. Отримали ушкодження троє мирних жителів.
"У зв’язку з цим Українська делегація звернулась до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ. Саме задля того, щоб такі провокації не могли стати приводом для ексалації ми пропонували і пропонуємо залучення представників країн Нормандського формату до участі в усіх механізмах, які здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
"Ми готові до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші, адже тільки за умови усталеного припинення вогню можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі", - резюмує українська делегація у Тристоронній контактній групі.
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Вместо того, чтобы подавить огневые точки противника так, чтобы им впредь перхотелось вообще стрелять ... срочно созвать заседание ТКГ.
Не забудьте пыль с Джавелинов и Байрактаров протереть.
-визнати л-днр = санкції, які призведуть до зниження рівня життя ординців, зростання невдоволення ним у суспільстві, втрата всякої зацепки до України, бо мінські угоди не діють (хоча сам голосування в держдурі - це вже відмова росії від "угод").
-не визнанти = втрата "морди ліца", невдоволення ним в Орді, бо путін нікого так і не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні Україну своїми "прінуждєнія к міру" !
Виходячи з цього - Путін довго ще не підписуватиме документ про визнання "міжнародної правосуб'єктності" л-днр, а просто довго ще торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а придумуватиме черговий "хитрий план" ... не полишаючи дестабілізації не лише України, а й світової спільноти !