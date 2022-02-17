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Новини
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У Раді створили міжфракційне об’єднання "Євроатлантична Україна"

У Раді створили міжфракційне об’єднання

У Верховній Раді створено міжфракційне об’єднання (МФО) "Євроатлантична Україна".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у Верховній Раді розповіла позафракційний депутат, голова МФО Людмила Буймістер.

Вона наголосила, що сьогодні Росія проводить ескалацію конфлікту на Донбасі, де відбуваються обстріли, а влада в Україні є за слабкою.

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"В цій ситуації запорукою нашою перемоги є єдність, зокрема з нашими європейськими партнерами і країнами-членами Альянсу", - зазначила нардеп і додала, що саме Верховна Рада має історичну місію порятунку України.

Буймістер пообіцяла, що МФО візьме під контроль реформи, які повинні проходити в Україні, щоб забезпечити країні членство в НАТО та Європейському Союзі.

До складу МФО також увійшли народні депутати Олексій Гончаренко, Андрій Кожем'якін, Валентин Наливайченко, Оксана Савчук, Ігор Копитін.

Автор: 

ВР (14949) членство в НАТО (1718) членство в ЄС (1241) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+9
Мне одному кажется, что в раде херней занимаются.
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17.02.2022 16:31
+7
Да - ты редкий упоротый зе-длбб
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17.02.2022 16:33
+5
Не бійтеся, у нас самий вумний нарід на Землі і їх аж 73%, вони нас всіх захистять, так 73%? Ви вже з'явилися до воєнкоматів? Чи як налякані таракани і щурі будуте втікати в Польщу, Чехію, а хто і на расєю. Зробили нас разом?
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17.02.2022 16:32
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Мне одному кажется, что в раде херней занимаются.
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17.02.2022 16:31 Відповісти
Да - ты редкий упоротый зе-длбб
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17.02.2022 16:33 Відповісти
Та не одному конечно.

Быть с Наливайченко в одной команде, то уже зашквар сразу.
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17.02.2022 16:41 Відповісти
Гончаренко, той взагалі #самийпроєвропейськийхлопчик.
Не зовсім зрозуміло, чому він так кардинально змінив свої погляди.
Можливо, це побічні наслідки вакцинації?
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17.02.2022 18:16 Відповісти
Тьотя Люда-ти дура???Де верховна зрада,а де Україна та її порятунок...
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17.02.2022 16:32 Відповісти
Не бійтеся, у нас самий вумний нарід на Землі і їх аж 73%, вони нас всіх захистять, так 73%? Ви вже з'явилися до воєнкоматів? Чи як налякані таракани і щурі будуте втікати в Польщу, Чехію, а хто і на расєю. Зробили нас разом?
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17.02.2022 16:32 Відповісти
А ти вже що біля воєнкомата коментарі строчиш?
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17.02.2022 16:42 Відповісти
Я там де потрібно. Біля військоматів мають бути в перших шеренгах 73% разом із своїм Гундосом - чотирижди відкосившого.
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17.02.2022 16:47 Відповісти
73 % голосували проти автора Мінських угод, від яких весь світ трясе.
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17.02.2022 16:59 Відповісти
Это у тебя бутылка в жопе вибрирует, походу, что то бродит. При чем здесь весь мир?
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17.02.2022 17:45 Відповісти
Світ трясе від твого кремлівського фюрера , який вдерся в Украіну і смердить на всю округу своїми портками 😡
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17.02.2022 18:59 Відповісти
В жодному разі. Адже в бій підуть лише старікі Пєтюкі
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17.02.2022 18:21 Відповісти
Ківа вже вступив?
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17.02.2022 16:35 Відповісти
ківі не лише вступив, він вже давно наївся.
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17.02.2022 16:46 Відповісти
кому война кому не война...воровская солидарность... воровская евроатлантическая солидарность..
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17.02.2022 16:36 Відповісти
І що ж вони крадуть ?
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17.02.2022 16:45 Відповісти
будущеє Лугандона
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17.02.2022 16:58 Відповісти
вкрали майбутнє в нас та наших дітей.. на вкрадені купили ботінки..
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17.02.2022 17:11 Відповісти
Іди на .... зебобік і руками не ********
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17.02.2022 19:00 Відповісти
пэдрокакашка воняет ничем не лучше чем зеленаякакашка...
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18.02.2022 00:00 Відповісти
Кто конверты им будет раздавать,липецкий инвестор или донецкий,рыжий картежник?
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17.02.2022 16:38 Відповісти
Я не розумію в чому суть тих міжфракційних об"єднань?Ти прийшов з партією - будь у фракціі партіі!Не подобається у цій фракціі - іди в іншу!Раніше так і було,але тепер видно додумались гребти в різних місцях одночасно.Особливо отой Гончаренко,якого (за словами Саакашвілі) сам Порошенко називав кінченим мерзотником.Який раніше був активним регіоналом і проповідував "руській мір" а тепер проповідує в програмі "Говорить Великий Львів" і вся наша братія - Фаріон,Тягнибок,Дроздов...- мовчки його слухають.От що бабло животворяще робить.
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17.02.2022 17:21 Відповісти
Ключевое: " я не розумию" - бо зебил тупой
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17.02.2022 17:47 Відповісти
фигура Наливайченко для меня это зашквар фармачный!..
при этом "Матькивщинском" поЦриоте в 2005 году по всем областям так называемого "Юго-Востока Украины", регистрировались Пургиным общественные организации: ОО "ДНР", ОО "ЛНР", ОО "ХНР" и так далее.. а он тогда был главой СБУ.. и сегодняшний так наз.. "глава ЛНР" Пасичник это протеже Наливайченко.. Он под него совместно с ФСБ спец операцию по контробасу провернул, а потом протолкал через Администрацию Президента орденок, который Кучма лично вручал Пасечнику.. для меня Наливайченко это россиянский агент на 100%..
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17.02.2022 17:29 Відповісти
А як відважно вони вдвох з Аваковим робили вигляд буцімто лавілі Овоща.
Денно і нощно, немов натаскані пси йшли по п'ятам Нєуловімого Джо...
Гарна вийшла циркова вистава для затурканого плєбсу
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17.02.2022 18:34 Відповісти
 
 