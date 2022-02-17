У Раді створили міжфракційне об’єднання "Євроатлантична Україна"

У Верховній Раді створено міжфракційне об’єднання (МФО) "Євроатлантична Україна".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у Верховній Раді розповіла позафракційний депутат, голова МФО Людмила Буймістер.

Вона наголосила, що сьогодні Росія проводить ескалацію конфлікту на Донбасі, де відбуваються обстріли, а влада в Україні є за слабкою.

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"В цій ситуації запорукою нашою перемоги є єдність, зокрема з нашими європейськими партнерами і країнами-членами Альянсу", - зазначила нардеп і додала, що саме Верховна Рада має історичну місію порятунку України.

Буймістер пообіцяла, що МФО візьме під контроль реформи, які повинні проходити в Україні, щоб забезпечити країні членство в НАТО та Європейському Союзі.

До складу МФО також увійшли народні депутати Олексій Гончаренко, Андрій Кожем'якін, Валентин Наливайченко, Оксана Савчук, Ігор Копитін.