У Раді створили міжфракційне об’єднання "Євроатлантична Україна"
У Верховній Раді створено міжфракційне об’єднання (МФО) "Євроатлантична Україна".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у Верховній Раді розповіла позафракційний депутат, голова МФО Людмила Буймістер.
Вона наголосила, що сьогодні Росія проводить ескалацію конфлікту на Донбасі, де відбуваються обстріли, а влада в Україні є за слабкою.
"В цій ситуації запорукою нашою перемоги є єдність, зокрема з нашими європейськими партнерами і країнами-членами Альянсу", - зазначила нардеп і додала, що саме Верховна Рада має історичну місію порятунку України.
Буймістер пообіцяла, що МФО візьме під контроль реформи, які повинні проходити в Україні, щоб забезпечити країні членство в НАТО та Європейському Союзі.
До складу МФО також увійшли народні депутати Олексій Гончаренко, Андрій Кожем'якін, Валентин Наливайченко, Оксана Савчук, Ігор Копитін.
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старікіПєтюкі
при этом "Матькивщинском" поЦриоте в 2005 году по всем областям так называемого "Юго-Востока Украины", регистрировались Пургиным общественные организации: ОО "ДНР", ОО "ЛНР", ОО "ХНР" и так далее.. а он тогда был главой СБУ.. и сегодняшний так наз.. "глава ЛНР" Пасичник это протеже Наливайченко.. Он под него совместно с ФСБ спец операцию по контробасу провернул, а потом протолкал через Администрацию Президента орденок, который Кучма лично вручал Пасечнику.. для меня Наливайченко это россиянский агент на 100%..
Денно і нощно, немов натаскані пси йшли по п'ятам Нєуловімого Джо...
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