В Раде создали межфракционное объединение "Евроатлантическая Украина"
В Верховной Раде создано межфракционное объединение (МФО) "Евроатлантическая Украина".
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в Верховной Раде рассказала внефракционный депутат, глава МФО Людмила Буймистер.
Она подчеркнула, что сегодня Россия проводит эскалацию конфликта на Донбассе, где происходят обстрелы, а власть в Украине находится за слабой.
"В этой ситуации залогом нашей победы является единство, в частности, с нашими европейскими партнерами и странами-членами Альянса", - отметила нардеп и добавила, что именно Верховная Рада имеет историческую миссию спасения Украины.
Буймистер пообещала, что МФО примет контроль реформы, которые должны проходить в Украине, чтобы обеспечить стране членство в НАТО и Европейском Союзе.
В состав МФО также вошли народные депутаты Алексей Гончаренко, Андрей Кожемякин, Валентин Наливайченко, Оксана Савчук, Игорь Копытин.
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при этом "Матькивщинском" поЦриоте в 2005 году по всем областям так называемого "Юго-Востока Украины", регистрировались Пургиным общественные организации: ОО "ДНР", ОО "ЛНР", ОО "ХНР" и так далее.. а он тогда был главой СБУ.. и сегодняшний так наз.. "глава ЛНР" Пасичник это протеже Наливайченко.. Он под него совместно с ФСБ спец операцию по контробасу провернул, а потом протолкал через Администрацию Президента орденок, который Кучма лично вручал Пасечнику.. для меня Наливайченко это россиянский агент на 100%..
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