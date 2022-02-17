В Раде создали межфракционное объединение "Евроатлантическая Украина"

В Верховной Раде создано межфракционное объединение (МФО) "Евроатлантическая Украина".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в Верховной Раде рассказала внефракционный депутат, глава МФО Людмила Буймистер.

Она подчеркнула, что сегодня Россия проводит эскалацию конфликта на Донбассе, где происходят обстрелы, а власть в Украине находится за слабой.

"В этой ситуации залогом нашей победы является единство, в частности, с нашими европейскими партнерами и странами-членами Альянса", - отметила нардеп и добавила, что именно Верховная Рада имеет историческую миссию спасения Украины.

Буймистер пообещала, что МФО примет контроль реформы, которые должны проходить в Украине, чтобы обеспечить стране членство в НАТО и Европейском Союзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, - Зеленский

В состав МФО также вошли народные депутаты Алексей Гончаренко, Андрей Кожемякин, Валентин Наливайченко, Оксана Савчук, Игорь Копытин.