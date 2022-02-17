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В Раде создали межфракционное объединение "Евроатлантическая Украина"

В Раде создали межфракционное объединение

В Верховной Раде создано межфракционное объединение (МФО) "Евроатлантическая Украина".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в Верховной Раде рассказала внефракционный депутат, глава МФО Людмила Буймистер.

Она подчеркнула, что сегодня Россия проводит эскалацию конфликта на Донбассе, где происходят обстрелы, а власть в Украине находится за слабой.

"В этой ситуации залогом нашей победы является единство, в частности, с нашими европейскими партнерами и странами-членами Альянса", - отметила нардеп и добавила, что именно Верховная Рада имеет историческую миссию спасения Украины.

Буймистер пообещала, что МФО примет контроль реформы, которые должны проходить в Украине, чтобы обеспечить стране членство в НАТО и Европейском Союзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, - Зеленский

В состав МФО также вошли народные депутаты Алексей Гончаренко, Андрей Кожемякин, Валентин Наливайченко, Оксана Савчук, Игорь Копытин.

Автор: 

ВР (29234) членство в НАТО (1509) членство в ЕС (1004) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
+9
Мне одному кажется, что в раде херней занимаются.
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17.02.2022 16:31
+7
Да - ты редкий упоротый зе-длбб
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17.02.2022 16:33
+5
Не бійтеся, у нас самий вумний нарід на Землі і їх аж 73%, вони нас всіх захистять, так 73%? Ви вже з'явилися до воєнкоматів? Чи як налякані таракани і щурі будуте втікати в Польщу, Чехію, а хто і на расєю. Зробили нас разом?
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17.02.2022 16:32
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Мне одному кажется, что в раде херней занимаются.
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17.02.2022 16:31 Ответить
Да - ты редкий упоротый зе-длбб
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17.02.2022 16:33 Ответить
Та не одному конечно.

Быть с Наливайченко в одной команде, то уже зашквар сразу.
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17.02.2022 16:41 Ответить
Гончаренко, той взагалі #самийпроєвропейськийхлопчик.
Не зовсім зрозуміло, чому він так кардинально змінив свої погляди.
Можливо, це побічні наслідки вакцинації?
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17.02.2022 18:16 Ответить
Тьотя Люда-ти дура???Де верховна зрада,а де Україна та її порятунок...
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17.02.2022 16:32 Ответить
Не бійтеся, у нас самий вумний нарід на Землі і їх аж 73%, вони нас всіх захистять, так 73%? Ви вже з'явилися до воєнкоматів? Чи як налякані таракани і щурі будуте втікати в Польщу, Чехію, а хто і на расєю. Зробили нас разом?
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17.02.2022 16:32 Ответить
А ти вже що біля воєнкомата коментарі строчиш?
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17.02.2022 16:42 Ответить
Я там де потрібно. Біля військоматів мають бути в перших шеренгах 73% разом із своїм Гундосом - чотирижди відкосившого.
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17.02.2022 16:47 Ответить
73 % голосували проти автора Мінських угод, від яких весь світ трясе.
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17.02.2022 16:59 Ответить
Это у тебя бутылка в жопе вибрирует, походу, что то бродит. При чем здесь весь мир?
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17.02.2022 17:45 Ответить
Світ трясе від твого кремлівського фюрера , який вдерся в Украіну і смердить на всю округу своїми портками 😡
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17.02.2022 18:59 Ответить
В жодному разі. Адже в бій підуть лише старікі Пєтюкі
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17.02.2022 18:21 Ответить
Ківа вже вступив?
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17.02.2022 16:35 Ответить
ківі не лише вступив, він вже давно наївся.
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17.02.2022 16:46 Ответить
кому война кому не война...воровская солидарность... воровская евроатлантическая солидарность..
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17.02.2022 16:36 Ответить
І що ж вони крадуть ?
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17.02.2022 16:45 Ответить
будущеє Лугандона
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17.02.2022 16:58 Ответить
вкрали майбутнє в нас та наших дітей.. на вкрадені купили ботінки..
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17.02.2022 17:11 Ответить
Іди на .... зебобік і руками не ********
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17.02.2022 19:00 Ответить
пэдрокакашка воняет ничем не лучше чем зеленаякакашка...
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18.02.2022 00:00 Ответить
Кто конверты им будет раздавать,липецкий инвестор или донецкий,рыжий картежник?
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17.02.2022 16:38 Ответить
Я не розумію в чому суть тих міжфракційних об"єднань?Ти прийшов з партією - будь у фракціі партіі!Не подобається у цій фракціі - іди в іншу!Раніше так і було,але тепер видно додумались гребти в різних місцях одночасно.Особливо отой Гончаренко,якого (за словами Саакашвілі) сам Порошенко називав кінченим мерзотником.Який раніше був активним регіоналом і проповідував "руській мір" а тепер проповідує в програмі "Говорить Великий Львів" і вся наша братія - Фаріон,Тягнибок,Дроздов...- мовчки його слухають.От що бабло животворяще робить.
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17.02.2022 17:21 Ответить
Ключевое: " я не розумию" - бо зебил тупой
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17.02.2022 17:47 Ответить
фигура Наливайченко для меня это зашквар фармачный!..
при этом "Матькивщинском" поЦриоте в 2005 году по всем областям так называемого "Юго-Востока Украины", регистрировались Пургиным общественные организации: ОО "ДНР", ОО "ЛНР", ОО "ХНР" и так далее.. а он тогда был главой СБУ.. и сегодняшний так наз.. "глава ЛНР" Пасичник это протеже Наливайченко.. Он под него совместно с ФСБ спец операцию по контробасу провернул, а потом протолкал через Администрацию Президента орденок, который Кучма лично вручал Пасечнику.. для меня Наливайченко это россиянский агент на 100%..
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17.02.2022 17:29 Ответить
А як відважно вони вдвох з Аваковим робили вигляд буцімто лавілі Овоща.
Денно і нощно, немов натаскані пси йшли по п'ятам Нєуловімого Джо...
Гарна вийшла циркова вистава для затурканого плєбсу
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17.02.2022 18:34 Ответить
 
 