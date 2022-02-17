Не только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда украинское государство хочет говорить о своей независимости, у многих других стран есть какие-то "свои заинтересованности".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украину".
По его словам, НАТО – один из тех ярких примеров.
"Украина решает идти в НАТО... Долгое время идет, а расстояние к НАТО не сокращается. Какие причины? Этот вопрос не философский, есть конкретные причины. И Россия, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО и некоторые страны-члены НАТО, которые поддерживают Россию в этом вопросе", - заявил Зеленский.
По его словам, эта информация достаточно открытая и нет никаких секретов на этот счет.
"Мы не можем закрывать глаза и говорить о том, что только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО. Это неправда. Я вам не буду открывать названия этих стран, потому что для меня сегодня самая высокая заинтересованность, чтобы все эти страны поддерживали нас. Нам очень непросто с такими соседями, поэтому нам любые риски и дипломатические конфликты сейчас не нужны", - отметил президент Украины.
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нам ніхто не допоможе , а Украіну можемо втратити 😡
По его словам, "российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать брюки и покупать памперсы".
Он также заявил, что Украине стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с РФ.
https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ru/amp/rubric-polytics/2817599-kolomojskij-nato-budet-pokupat-pampersy-kogda-rossijskie-tanki-budut-vozle-krakova-i-varsavy.html
Кацапське посольство в Києві спалює документи
1) Подписать Будапешт-2, где Украина пообещает не вступать в НАТО (при условии соблюдения участниками Будапешта-1 всех пунктов меморандума).
2) Ввести миротворцев ООН перед линией разграничения на Донбассе на подконтрольной территории Украине (не надо разрешение России/ОРДЛО).
1. ...підтверджують їх зобов'язання... поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
2. ...підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України...
3. ...підтверджують їх зобов'язання утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам...
Ті страни які на кормушці у россії.
Нам нельзя идти туда, где нас не ждут
https://news.liga.net/politics/news/nelzya-idti-tuda-gde-nas-ne-jdut-sluga-naroda---o-nato
Зеленский о НАТО:
Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут.
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-nado-li-nam-v-es-i-nato-ya-nikogda-ne-hozhu-v-gosti-esli-menya-ne-zovut-ne-hochu-chuvstvovat-sebya-ushcherbnym-611856.html
например немцы.
таких нужно принудительно исключать.
пусть Козляндия их защищает.
Зе клоун починає панікувати - здавати Україну у нього виходить все поганішн і поганіше, а програму спосора треба виконувати, він же його не просто так зробив президентом
Все що зараз відбувається з Україною,є результатом корупції на протязі 30 років незалежності. І якщо ще умовно вчора це була головна проблема країни,чого багато хто не розумів,то сьогодні тотальна корупція призвела до ще однієї головної проблеми-фактично загрозі існування України.Страшно,що і зараз багато хто цього не розуміє.Подумайте,скільки бабла було вкрадено (і продовжує розкрадатись і зараз,кожного дня) у держави (фактично в кожного із нас) за ці 30 років! Кожного дня хтось комусь щось "несе",кожного дня крутяться якісь мутні схеми і оборутки,кожного дня щось "відмивається"і виводиться в офшори. І це відбувається на всіх щаблях влади від найвищих,до голови сільради і начальників жеків.А ми дивуємось,чому ми так живимо?Чому у нас така армія?Чому така медицина?Чому така освіта?Чому така економіка,наука,культура,інфраструктура,транспорт? Чому такі зарплати?... Чому на все це не вистачає грошей?...Та тому,що вони фізично і систематично розкрадаються! Тому ми до сих пір не в НАТО і не в Євросоюзі.Тому замісь цього, ми зараз стоїмо на порозі війни за виживання!
- Я ворую (что отслеживается в мире без труда) ,
- не борюсь с коррупцией,
- играю как роялем законами своей страны,
- езжу на лыжах в Оман пошептаться с патрушевым
- по полгода не выполняю своих письменных обещаний перед Байденом: не назначаю прокурора САП - гаранта ,что гранты не будут разворованы, а кредиторы смогут получить свои деньги,
- нарушаю права человека в делах с генералами, с Семенченко, с Рифмастером , Юлей и Яной,
- преследую политических конкурентов
- внесудебно закрвают оппозиционные СМИ
- засвечиваю врагу операцию по вагнеровцам (в которой ГРУ сотрудничало с ЦРУ и МИ 6),
а потом очень сильно удивляюсь: кто же это так обосрался, что НАТО не сокращает расстояния бо сильно воняет " - заявил Зеленский.