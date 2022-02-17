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Не только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, - Зеленский

Не только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда украинское государство хочет говорить о своей независимости, у многих других стран есть какие-то "свои заинтересованности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украину".

По его словам, НАТО – один из тех ярких примеров.

"Украина решает идти в НАТО... Долгое время идет, а расстояние к НАТО не сокращается. Какие причины? Этот вопрос не философский, есть конкретные причины. И Россия, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО и некоторые страны-члены НАТО, которые поддерживают Россию в этом вопросе", - заявил Зеленский.

По его словам, эта информация достаточно открытая и нет никаких секретов на этот счет.

"Мы не можем закрывать глаза и говорить о том, что только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО. Это неправда. Я вам не буду открывать названия этих стран, потому что для меня сегодня самая высокая заинтересованность, чтобы все эти страны поддерживали нас. Нам очень непросто с такими соседями, поэтому нам любые риски и дипломатические конфликты сейчас не нужны", - отметил президент Украины.

Также читайте: Франции и Германии нужно делать больше, чтобы приближать возможность Украины к вступлению в НАТО, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) НАТО (9970) россия (95418) членство в НАТО (1509)


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Топ комментарии
+58
Головна причина, що ми призупинили шлях в НАТО - це ти, Володя!
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17.02.2022 11:35
+49
Та воно абсолютно нікчемне. Нічого не може добитись для держави.
Треба обирати тих, які можуть.
А не слухати п'ять років хто і як йому заважає.
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17.02.2022 11:38
+43
Так армию развивай, а не разграбливай, да и партнеров поддерживай, а не лей на них говно. Может и НАТО станет по ближе
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17.02.2022 11:33
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Керувати державою.політика і геополітика--це не сцена 95 кварталу. і шуту це не дано навіть зрозуміти.
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17.02.2022 12:26 Ответить
Таке враження що це не президент говорить ,а якийсь гопник з вулиці ,краіна не в НАТО тому що нема реформ ,що корупція зашкалює ,що олігархи відчувають вседозволеність і грабують краіну навіть під час війни,що суди корумповані,що немає жодноі стратегІі розвитку ,пуста балаканина і піар.Так тепер що треба відмовитись ?
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17.02.2022 12:37 Ответить
Господи! Прибери від нас це "НЕДОРАЗУМЕНИЕ"!
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17.02.2022 12:40 Ответить
Якщо ми самі не приберемо цього наркомана і кремлівського холуя ,
нам ніхто не допоможе , а Украіну можемо втратити 😡
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17.02.2022 12:59 Ответить
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17.02.2022 14:35 Ответить
Главная причина, почему Украина не в НАТО - это коррупция, и наводнение Украины русской агентуры, которую не сажают в тюрьмы и она развивает сообщества пророссийские. Пока эти 2 фактора не будут зачищены, то до тех пор Украина будет слабая и НАТО не хочет брать Украину, чтобы она ослабляла НАТО. Зеленский и его патрон Коломойский - это часть 2-х вышеперечисленных факторов - они плодят и коррупцию и коллаборантов - это видно по окружению коллаборантов и коррупционеров! Зеленский если начнет расследование - коррупции и коллаборационизма - он выйдет на себя! В Украине ничего не сдвигается с мертвой точке по расправе с коррупционерами и коллаборантами, потому что они управляют системой и сами себя они не посадят. Потому Украине нужно сделать систему, как в Швейцарии - ввести прямую демократию, чтобы народ без чиновников мог проводить референдумы и принимать строгие законы и по коррупции и по борьбе с вражеской агентурой. И назначать руководителей органов и служб и мог их увольнять и менять, пока не будут нормальные. А если система будет дальше представительская, что народ сам не голосует на референдумах, а передает свои голоса представителям, которые являются коррупционерами и коллаборантами, то система будет гнилая, как и все годы. Народ Украины на первом же референдуме показал, что он максимально будет правильно действовать - это было референдум о независимости Украины и абсолютное большинство проголосовало - ЗА! Если народ будет решать на референдумах по каким законам будет жить Украина, то это станет максимально справедливая и чистая страна, которую в НАТО и ЕС заберут по первому желанию Украины. А если оставлять систему у представителей, то они ничего не будут менять, будут только дурачить бесконечно и страна будет хуже и хуже!
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17.02.2022 13:00 Ответить
яке кончене. Це типу ти йшов разом з тараном та хомчаком до нато? чи може з татаровим коли 16 місяців немає глави САП та зриваєш конкурс НАБУ. Його порвати мало, мразота
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17.02.2022 13:02 Ответить
Що за ниття, бери і роби, а не плач, імпотент🤬
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17.02.2022 13:05 Ответить
Цуцик, ми в курсі, що там твій куратор бєня коломойский думає "про курс України в НАТО" ...

По его словам, "российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать брюки и покупать памперсы".



Он также заявил, что Украине стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с РФ.

https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ru/amp/rubric-polytics/2817599-kolomojskij-nato-budet-pokupat-pampersy-kogda-rossijskie-tanki-budut-vozle-krakova-i-varsavy.html
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17.02.2022 13:07 Ответить
https://twitter.com/Conflicts/status/1494254778968379393 https://twitter.com/Conflicts/status/1494254778968379393



Кацапське посольство в Києві спалює документи
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17.02.2022 13:13 Ответить
Одним из вариантов решения проблем могло бы стать:

1) Подписать Будапешт-2, где Украина пообещает не вступать в НАТО (при условии соблюдения участниками Будапешта-1 всех пунктов меморандума).

2) Ввести миротворцев ООН перед линией разграничения на Донбассе на подконтрольной территории Украине (не надо разрешение России/ОРДЛО).
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17.02.2022 13:15 Ответить
а Крым?
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17.02.2022 13:20 Ответить
Мой п.1 предполагает и возвращение Крыма. Цитата Будапешт-1:

1. ...підтверджують їх зобов'язання... поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
2. ...підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України...
3. ...підтверджують їх зобов'язання утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам...
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17.02.2022 17:25 Ответить
Ага, подписывать вторую филькину грамоту? Это нужно быть реально идиотом
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17.02.2022 15:02 Ответить
Так що тут не зрозуміло які страни можуть не хотіти що Україна вступила у НАТО?
Ті страни які на кормушці у россії.
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17.02.2022 13:26 Ответить
Какие причины? Этот вопрос не философский, есть конкретные причины.
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17.02.2022 13:26 Ответить
І помився і побрився, в білі штани вбрався. Як зібравсь іти у НАТО - на порозі всрався.
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17.02.2022 13:37 Ответить
Верещук о НАТО:

Нам нельзя идти туда, где нас не ждут


https://news.liga.net/politics/news/nelzya-idti-tuda-gde-nas-ne-jdut-sluga-naroda---o-nato

Зеленский о НАТО:

 Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут.

https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-nado-li-nam-v-es-i-nato-ya-nikogda-ne-hozhu-v-gosti-esli-menya-ne-zovut-ne-hochu-chuvstvovat-sebya-ushcherbnym-611856.html

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17.02.2022 13:38 Ответить
Але ж це 100% правда .
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17.02.2022 13:42 Ответить
Вава, может ты наконец закончишь вести эти маланские конспиративные разговоры - скажи украинцам честно - я укатался и боюсь рашки, Поэтому я спробую погасить пожар тем что скажу путлеру что мы мол «в НАТО идти не будем или будем но очень медленно (не в мою каденцию)». Ты для этого хочешь с путлером встречаться? Вот все дело в том что ты вот такой слабый и нерешительный и ещё очень хитрый. Но хитрость твоя местечковая и неуклюжая видна всем…. Шёл бы ты Вава в квартал играть дальше, тебе там самое место.
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17.02.2022 13:45 Ответить
Ты наверное за вороной подошёл заскучал
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29.04.2022 23:12 Ответить
в НАТО тоже есть своя кацапская агентура, которая представляет целые страны.
например немцы.
таких нужно принудительно исключать.
пусть Козляндия их защищает.
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17.02.2022 13:48 Ответить
Вовочка, на аркане затащат в НАТО, как не сопротивляйся, соседи ночами не спят, видят нас в своей семье.
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17.02.2022 13:56 Ответить
не скорочуется, потому что ты зелень не можешь до сих пор к примеру назначить руководитея САП как обещал американцам, а все мутишь-мутишь, своих чмошников воровских на должности ставишь
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17.02.2022 13:58 Ответить
І що воно цим хотіло сказати? Та ти перший робиш усе, щоб віддаляти Україну від НАТО.
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17.02.2022 14:01 Ответить
Мало что они не хотят нас видеть в НАТО или не в НАТО многие нас вообще не хотят видеть по известным причинам, потому что знает кошка чье мясо украла. мы их тоже ,тех кто нас не хотят видеть после такого отношения к нам видеть не хотим .Но услугу по безопастности для НАТО народ Украины оказал, оказал когда отказался от третьего ядерного потенциала не говоря о ликвидации последствий аварии на ЧАЭС , так что услуга за услугу за все надо плать время пришло еще вчера. хотите видеть или не хотите , а безопастность должны предоставить и не меньше, чем Венгрии и Германии, а возможно и больше или выплатить компенсацию Украине за агрессию да такую, что бы РФ больше не вздумалось заниматься захватами и пусть дальше покупают у РФ газ.Проблема только одна и самая большая это в руководстве Украины, почему сами не выполняют Будапештский меморанлум и не обращаются за помощью соглосно этого факта для защиты народа Украины , а так же не финансируют с бюддета оружие для защиты а только где можно получать не мысленные откаты,вот где главный враг - наверное торговать Украинрой и хранить деньги на Западе выгодней чем работать на страну.
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17.02.2022 14:11 Ответить
Не вийде Вова. Ми народ України прагнемо вступу в НАТО, хочеться тобі цього чи ні...
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17.02.2022 14:17 Ответить
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, - Зеленський Джерело:

Зе клоун починає панікувати - здавати Україну у нього виходить все поганішн і поганіше, а програму спосора треба виконувати, він же його не просто так зробив президентом
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17.02.2022 14:23 Ответить


Все що зараз відбувається з Україною,є результатом корупції на протязі 30 років незалежності. І якщо ще умовно вчора це була головна проблема країни,чого багато хто не розумів,то сьогодні тотальна корупція призвела до ще однієї головної проблеми-фактично загрозі існування України.Страшно,що і зараз багато хто цього не розуміє.Подумайте,скільки бабла було вкрадено (і продовжує розкрадатись і зараз,кожного дня) у держави (фактично в кожного із нас) за ці 30 років! Кожного дня хтось комусь щось "несе",кожного дня крутяться якісь мутні схеми і оборутки,кожного дня щось "відмивається"і виводиться в офшори. І це відбувається на всіх щаблях влади від найвищих,до голови сільради і начальників жеків.А ми дивуємось,чому ми так живимо?Чому у нас така армія?Чому така медицина?Чому така освіта?Чому така економіка,наука,культура,інфраструктура,транспорт? Чому такі зарплати?... Чому на все це не вистачає грошей?...Та тому,що вони фізично і систематично розкрадаються! Тому ми до сих пір не в НАТО і не в Євросоюзі.Тому замісь цього, ми зараз стоїмо на порозі війни за виживання!
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17.02.2022 14:49 Ответить
Це точно. Вся колишня влада крала по чорному, а Вова оказується крайній...
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29.04.2022 23:14 Ответить
Долгое время идет, а расстояние к НАТО не сокращается. Какие причины? Этот вопрос не философский, есть конкретные причины.

- Я ворую (что отслеживается в мире без труда) ,
- не борюсь с коррупцией,
- играю как роялем законами своей страны,
- езжу на лыжах в Оман пошептаться с патрушевым
- по полгода не выполняю своих письменных обещаний перед Байденом: не назначаю прокурора САП - гаранта ,что гранты не будут разворованы, а кредиторы смогут получить свои деньги,
- нарушаю права человека в делах с генералами, с Семенченко, с Рифмастером , Юлей и Яной,
- преследую политических конкурентов
- внесудебно закрвают оппозиционные СМИ
- засвечиваю врагу операцию по вагнеровцам (в которой ГРУ сотрудничало с ЦРУ и МИ 6),

а потом очень сильно удивляюсь: кто же это так обосрался, что НАТО не сокращает расстояния бо сильно воняет " - заявил Зеленский.
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17.02.2022 14:53 Ответить
Как будто один Зеля виноват в этом. Это результат всех 30 лет независимой Украины.
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17.02.2022 15:00 Ответить
И ? Назовите : в каком из перчисленнрых мною пурнктах виноват незеля а "30 лет"?
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17.02.2022 15:05 Ответить
Дело не в конкретно перечисленных вами делах, а в системе, которая никуда не девается все эти 30 лет, независимо от того, кто у руля страны. И зеля, всего лишь очередной выкидыш системы.
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17.02.2022 15:13 Ответить
Во всех.
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17.02.2022 22:01 Ответить
Вот я читаю комментарии и я фигею просто. Вот если что, чтобы не цеплялись, я голосовала за Порошенко. Но не именно, чтобы вот только Порошенко, а потому что у него проукраинский путь. Но.. я читаю, что сказал Зеленский и прочитанное поддерживаю от первой до последней буквы. Вот в этих словах я поддерживаю президента полностью.
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17.02.2022 14:53 Ответить
Пани, возразите мне по каким хотите пунктам! Что не так я написал? Что не правда ?
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17.02.2022 15:06 Ответить
Оспади, какое же оно конченое!
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17.02.2022 15:04 Ответить
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18.02.2022 01:44 Ответить
Да сколько здесь тролей кацапских появилось. Как на ладони видно. Сдохните орки. нах отсюда из сайта
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10.03.2022 23:16 Ответить
Реально предатели одни поливают Вову грязью.
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29.04.2022 23:17 Ответить
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