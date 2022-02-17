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Окупанти свідомо збільшили кількість провокацій напередодні засідання Ради безпеки ООН, - Резніков

Окупанти свідомо збільшили кількість провокацій напередодні засідання Ради безпеки ООН, - Резніков

Ситуацію з обстрілами 17 лютого з боку російських окупаційних військ в районі проведення операції Об’єднаних сил прокоментував міністр оборони України Резніков Олексій:​

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Незаконні збройні формування за підтримки Росії збільшили кількість провокацій. Це зроблено свідомо напередодні засідання Ради безпеки ООН, під час якого розглядатиметься питання виконання Мінських домовленостей. Треба відзначити збільшення кількості прицільних обстрілів, які створюють небезпеку для мирних мешканців, у тому числі, дітей.

Водночас, Російська Федерація нарощує інформаційну кампанію із залученням окупаційних адміністрацій для обґрунтування розширення масштабів збройної агресії проти нашої Держави. Наші представники у СЦКК здійснили усі необхідні процедури реагування, задіяні відповідні механізми на рівні СММ ОБСЄ. Очікуємо, що відповідна інформація буде відображена у звітах СММ ОБСЄ.

Ми неухильно дотримуємось усіх взятих на себе зобов’язань і вживаємо заходів для забезпечення безпеки наших громадян. Також ми будемо інформувати міжнародних партнерів. Спільно з колегами з інших відомств ми забезпечимо максимальний доступ українських та іноземних ЗМІ до місць обстрілів, ми максимально прозорі. Буде зроблено усе, щоб надати світу об’єктивну інформацію про те, хто насправді порушує Мінські домовленості і не хоче миру. Усі факти, які сьогодні сталися, мають бути розслідувані. Це дозволить більш ефективно діяти в майбутньому з метою підтримання режиму припинення вогню", - сказав Резніков.

Також читайте: Російські окупанти продовжують обстріли на Донбасі: б'ють із танків в районі села Троїцьке, - Бутусов

Повідомляється, що станом на 13:00 вогонь з боку підконтрольних Росії незаконних збройних формувань припинився. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію, органи влади вживають заходів для фіксації нанесеної шкоди, ліквідації наслідків обстрілів, надають необхідну допомогу постраждалим.

Автор: 

обстріл (28339) Донбас (22354) Резніков Олексій (1446) операція Об’єднаних сил (6725)


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Росія клянчить у НАТО гарантії власної безпеки ( а фактично -індульгенцію на власний розбій) , ... наплювавши при цьому на безпеку тих держав, куди вона безцеремонно і неодноразово влізла своїми військами... ?! І ні з ким, на кого росія напала вона не погоджується вести ніяких перемовин...

Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, які НЕ можуть мати навіть права на гарантії безпеки від розбою росії,... сприймати як "щастя" чи "божий дар"... ???
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17.02.2022 16:38 Відповісти
Я когда-то задавал вопрос: Будут ли подавляться огневые точки врага, если обстрел Украины будет осуществляться с сопредельной территории РФ, Белорусии?

В принципе, этим комментарием обстрелов на Донбассе, Резников ответил ...
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17.02.2022 16:41 Відповісти
Які провокації, пане Резніков? Ти ще недавно кричав, що немає ніякої загрози і немає скупчення російських військ. А де ж тоді взялися гармати і танки там, де їх не має бути?
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17.02.2022 16:45 Відповісти
Каков Верховный, таков у него и министр. Ничего нового мы так и не услышим.
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17.02.2022 16:49 Відповісти
Зрадники що той що інший.
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17.02.2022 17:18 Відповісти
"Провокациями" это падло называет... обстрел Украины врагом из артиллерии и танков!
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17.02.2022 16:49 Відповісти
я собі не уявляю обстрілюють території Ізраілю, а ЦАХАЛ такий провокація!!! нехай далі обстрілюють і вбивають наших громадян
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17.02.2022 17:08 Відповісти
Резніков -геть до Ізраїлю !
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17.02.2022 17:16 Відповісти
 
 