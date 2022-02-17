Блінкен пропонує Лаврову зустрітися наступного тижня

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що направив у четвер листа главі міністерства закордонних справ РФ Сергію Лаврову з пропозицією провести наступного тижня очну зустріч.

"Я направив сьогодні Лаврову листа з пропозицією зустрітися наступного тижня в Європі для обговорення кроків, які ми можемо зробити, щоб урегулювати кризу без конфлікту", - заявив Блінкен на засіданні РБ ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що запропонував провести зустрічі в рамках Ради НАТО-Росія та постійної ради ОБСЄ.

"Це може покласти початок саміту ключових лідерів у контексті деескалації для досягнення взаємного розуміння", - наголосив він.

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