УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8366 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 810 18

Блінкен пропонує Лаврову зустрітися наступного тижня

Блінкен пропонує Лаврову зустрітися наступного тижня

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що направив у четвер листа главі міністерства закордонних справ РФ Сергію Лаврову з пропозицією провести наступного тижня очну зустріч.

"Я направив сьогодні Лаврову листа з пропозицією зустрітися наступного тижня в Європі для обговорення кроків, які ми можемо зробити, щоб урегулювати кризу без конфлікту", - заявив Блінкен на засіданні РБ ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він уточнив, що запропонував провести зустрічі в рамках Ради НАТО-Росія та постійної ради ОБСЄ.

"Це може покласти початок саміту ключових лідерів у контексті деескалації для досягнення взаємного розуміння", - наголосив він.

Читайте також: Блінкен: Серед цілей ООН - Київ, ракети й бомби падатимуть по всій країні

Автор: 

Лавров Сергій (1579) перемовини (2863) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Чего кацапня и добивается, чтобы за ними бегали. Они ж только помойки по всему миру могут создавать.
показати весь коментар
17.02.2022 19:02
+4
Ось що таке "бажанне за дійсність" .

Узяв й прочитав нібито Блінкін запропонував Лаврову "застрелитися" .

А ось навіщо їм зустрічатися - ось це невідомо ...
показати весь коментар
17.02.2022 19:09
+2
Вот етим заглядыванием кремлядям в жопу после каждого обострения вы и добились етой ситуации. Тварь за проступки нужно бить по горбу а не ублажать ее чтобы он такого не делал
показати весь коментар
17.02.2022 19:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фу, відчуття, що він там збираєтьсяч злягатися з твариною
показати весь коментар
17.02.2022 19:00 Відповісти
Чего кацапня и добивается, чтобы за ними бегали. Они ж только помойки по всему миру могут создавать.
показати весь коментар
17.02.2022 19:02 Відповісти
Так 7 лет ведь озабоченность высказывали западные ребятки---а ведь от нас много реальной инфы шло и по факту. Теперь может и дошло когда близко к ним подошло. Пусть побегают теперь. Но хлебать нам конечно первыми.
показати весь коментар
17.02.2022 19:20 Відповісти
Эта кацапня,в отличие от нас,может со штатами разговаривать на равных!
показати весь коментар
17.02.2022 20:20 Відповісти
Ето нє дікій молодой мустанг а старая кляча дряхлого хозяіна которий дьоргаєт за узду...
показати весь коментар
17.02.2022 19:06 Відповісти
Ось що таке "бажанне за дійсність" .

Узяв й прочитав нібито Блінкін запропонував Лаврову "застрелитися" .

А ось навіщо їм зустрічатися - ось це невідомо ...
показати весь коментар
17.02.2022 19:09 Відповісти
Дійсно. Якщо у гуманітарних цілях, то ґамериканського вівса можна було коняці якось передати по дипломатичним каналам, навіщо особисто годувати лошадригу?
показати весь коментар
17.02.2022 20:16 Відповісти
Той мерін вжива виключно snow , через різні дипломатичні місїї йому це розсилають , як ми бачили .
показати весь коментар
17.02.2022 20:57 Відповісти
Блінкен ти не зустрічайся з макаками ти давай санкції вже вводь щоб рубль полетів за 100,щоб в росії паніка почалась.А ви бавитесь і задобрюєте куйла,ну що не ясно якщо не завтра то псих почне наступ після завтра все там катушки поїхали.А санкціями ви прискорете розпад рашки,бо якщо вони полізуть далі вороття назад не буде!
показати весь коментар
17.02.2022 19:19 Відповісти
PooTeen як недорозвинений тінейджер, найбільше його бісить, коли про нього ніхто не говорить.
показати весь коментар
17.02.2022 19:21 Відповісти
Вот етим заглядыванием кремлядям в жопу после каждого обострения вы и добились етой ситуации. Тварь за проступки нужно бить по горбу а не ублажать ее чтобы он такого не делал
показати весь коментар
17.02.2022 19:35 Відповісти
Зачем ? В Гаагу отвести ?
показати весь коментар
17.02.2022 19:42 Відповісти
Ублажать сцаря будут.Эта фигня будет длиться бесконечно,пока по зубам ********** не дать.
показати весь коментар
17.02.2022 19:48 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 19:57 Відповісти
запад опять повторяет ошибки 2008 и 2014 годов.когда хищнику уступают,вместо того.чтобы продемонстрировать силу и решительность отстаивать покой в мире.если запад не пойдёт на уступки,а покажет,что реальноготов и может защитить свои интересы,то Россия сдуется как порванный мяч.Запад должен понимать,что он УЖЕ уступил..сначала Молдову,потом Грузию.теперь Украину..а дальше будет Прибалтика и Польша или Румыния? И Германия опять будет призывать союзников "понимать путина" и "иметь диалог с Москвой" (а немцы понимают это так-мол,пока это не на немецких границах.то можно этим жертвовать).Ведь не в Украине дело.а в том,что РФ предлагает западу поделить сферы влияния и не мешать России восстанавливать империю российскую в бывших границах..Вопрос в том,насколько запад готов вновь продвинуть Россию к границам ЕС ?
показати весь коментар
17.02.2022 19:59 Відповісти
Блінкен хоче дати Лаврову ґамериканського вівса?
Начебто воно і гуманно... але... краще пристрелити, щоб припинити борошна старої коняки.

показати весь коментар
17.02.2022 20:20 Відповісти
«Свій до свого по своє!»
показати весь коментар
18.02.2022 00:40 Відповісти
 
 