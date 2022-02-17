Блинкен предлагает Лаврову встретиться на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что направил в четверг письмо главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову с предложением провести на следующей неделе очную встречу.

"Я направил сегодня письмо Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе для обсуждения шагов, которые мы можем предпринять, чтобы урегулировать кризис без конфликта", - заявил Блинкен на заседании СБ ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что предложил провести встречи в рамках Совета Россия-НАТО и постоянного совета ОБСЕ.

"Это может положить начало саммиту ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения взаимного понимания", - подчеркнул он.

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