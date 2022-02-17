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Блинкен предлагает Лаврову встретиться на следующей неделе

Блинкен предлагает Лаврову встретиться на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что направил в четверг письмо главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову с предложением провести на следующей неделе очную встречу.

"Я направил сегодня письмо Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе для обсуждения шагов, которые мы можем предпринять, чтобы урегулировать кризис без конфликта", - заявил Блинкен на заседании СБ ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что предложил провести встречи в рамках Совета Россия-НАТО и постоянного совета ОБСЕ.

"Это может положить начало саммиту ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения взаимного понимания", - подчеркнул он.

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Автор: 

Лавров Сергей (2293) переговоры (4926) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+10
Чего кацапня и добивается, чтобы за ними бегали. Они ж только помойки по всему миру могут создавать.
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17.02.2022 19:02
+4
Ось що таке "бажанне за дійсність" .

Узяв й прочитав нібито Блінкін запропонував Лаврову "застрелитися" .

А ось навіщо їм зустрічатися - ось це невідомо ...
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17.02.2022 19:09
+2
Вот етим заглядыванием кремлядям в жопу после каждого обострения вы и добились етой ситуации. Тварь за проступки нужно бить по горбу а не ублажать ее чтобы он такого не делал
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17.02.2022 19:35
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Фу, відчуття, що він там збираєтьсяч злягатися з твариною
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17.02.2022 19:00 Ответить
Чего кацапня и добивается, чтобы за ними бегали. Они ж только помойки по всему миру могут создавать.
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17.02.2022 19:02 Ответить
Так 7 лет ведь озабоченность высказывали западные ребятки---а ведь от нас много реальной инфы шло и по факту. Теперь может и дошло когда близко к ним подошло. Пусть побегают теперь. Но хлебать нам конечно первыми.
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17.02.2022 19:20 Ответить
Эта кацапня,в отличие от нас,может со штатами разговаривать на равных!
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17.02.2022 20:20 Ответить
Ето нє дікій молодой мустанг а старая кляча дряхлого хозяіна которий дьоргаєт за узду...
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17.02.2022 19:06 Ответить
Ось що таке "бажанне за дійсність" .

Узяв й прочитав нібито Блінкін запропонував Лаврову "застрелитися" .

А ось навіщо їм зустрічатися - ось це невідомо ...
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17.02.2022 19:09 Ответить
Дійсно. Якщо у гуманітарних цілях, то ґамериканського вівса можна було коняці якось передати по дипломатичним каналам, навіщо особисто годувати лошадригу?
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17.02.2022 20:16 Ответить
Той мерін вжива виключно snow , через різні дипломатичні місїї йому це розсилають , як ми бачили .
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17.02.2022 20:57 Ответить
Блінкен ти не зустрічайся з макаками ти давай санкції вже вводь щоб рубль полетів за 100,щоб в росії паніка почалась.А ви бавитесь і задобрюєте куйла,ну що не ясно якщо не завтра то псих почне наступ після завтра все там катушки поїхали.А санкціями ви прискорете розпад рашки,бо якщо вони полізуть далі вороття назад не буде!
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17.02.2022 19:19 Ответить
PooTeen як недорозвинений тінейджер, найбільше його бісить, коли про нього ніхто не говорить.
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17.02.2022 19:21 Ответить
Вот етим заглядыванием кремлядям в жопу после каждого обострения вы и добились етой ситуации. Тварь за проступки нужно бить по горбу а не ублажать ее чтобы он такого не делал
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17.02.2022 19:35 Ответить
Зачем ? В Гаагу отвести ?
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17.02.2022 19:42 Ответить
Ублажать сцаря будут.Эта фигня будет длиться бесконечно,пока по зубам ********** не дать.
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17.02.2022 19:48 Ответить
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17.02.2022 19:57 Ответить
запад опять повторяет ошибки 2008 и 2014 годов.когда хищнику уступают,вместо того.чтобы продемонстрировать силу и решительность отстаивать покой в мире.если запад не пойдёт на уступки,а покажет,что реальноготов и может защитить свои интересы,то Россия сдуется как порванный мяч.Запад должен понимать,что он УЖЕ уступил..сначала Молдову,потом Грузию.теперь Украину..а дальше будет Прибалтика и Польша или Румыния? И Германия опять будет призывать союзников "понимать путина" и "иметь диалог с Москвой" (а немцы понимают это так-мол,пока это не на немецких границах.то можно этим жертвовать).Ведь не в Украине дело.а в том,что РФ предлагает западу поделить сферы влияния и не мешать России восстанавливать империю российскую в бывших границах..Вопрос в том,насколько запад готов вновь продвинуть Россию к границам ЕС ?
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17.02.2022 19:59 Ответить
Блінкен хоче дати Лаврову ґамериканського вівса?
Начебто воно і гуманно... але... краще пристрелити, щоб припинити борошна старої коняки.

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17.02.2022 20:20 Ответить
«Свій до свого по своє!»
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18.02.2022 00:40 Ответить
 
 