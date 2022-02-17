Напруженість в Україні - найвища з 2014 року, - ООН

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) вважають, що напруженість в Україні на тлі ескалації конфлікту з боку Російської Федерації досягла максимального рівня, починаючи від 2014 року.

Про це заявила під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".

Вона висловила стурбованість щодо загострення в зоні ООС і закликала всі сторони на Донбасі до стриманості.

"Сьогодні напруженість в Україні і навколо неї досягла максимального напруження з 2014 року. Часто і густо звучать заяви щодо можливого військового конфлікту. Що б ми не думали про перспективи такої конфронтації, реальність така, що нинішня ситуація в край небезпечна. Ми також закликаємо всі сторони відмовитися від односторонніх рішень, що підривають Мінські домовленості, зокрема щодо статусу ОРДЛО" - сказала вона.