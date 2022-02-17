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Новини Війна
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Напруженість в Україні - найвища з 2014 року, - ООН

Напруженість в Україні - найвища з 2014 року, - ООН

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) вважають, що напруженість в Україні на тлі ескалації конфлікту з боку Російської Федерації досягла максимального рівня, починаючи від 2014 року.

Про це заявила під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".

Вона висловила стурбованість щодо загострення в зоні ООС і закликала всі сторони на Донбасі до стриманості.

"Сьогодні напруженість в Україні і навколо неї досягла максимального напруження з 2014 року. Часто і густо звучать заяви щодо можливого військового конфлікту. Що б ми не думали про перспективи такої конфронтації, реальність така, що нинішня ситуація в край небезпечна. Ми також закликаємо всі сторони відмовитися від односторонніх рішень, що підривають Мінські домовленості, зокрема щодо статусу ОРДЛО" - сказала вона.

Автор: 

ООН (3342) Радбез ООН (852) Дікарло Розмарі (20)


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Топ коментарі
+8
зечмо готовится спасать касабов снова, как когда-то от морского трибунала.
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17.02.2022 19:06
+6
Нема ніякої напружености в Україні. є напруженість у кремлі
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17.02.2022 19:08
+4
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17.02.2022 19:19
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зечмо готовится спасать касабов снова, как когда-то от морского трибунала.
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17.02.2022 19:06 Відповісти
Нема ніякої напружености в Україні. є напруженість у кремлі
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17.02.2022 19:08 Відповісти
Поясніть мені, нерозумному, що має означати "схватка" лідерів росії та США, на фоні нинішніх повідомлень Мінфіну США, про те:

-що в листопаді 2021 року уряд росії вклав в американські цінні папери 2,4 млрд.дол???

-а в грудні 2021 року уряд росії вклав ДОДАТКОВО в цінні короткострокові цінні папери США ще 3, 8 млрд дол. а в довгострокові - ще 108 млн. дол. ???

Тобто - лише за два останні місяці минулого року Путін зовсім НЕ виводив кошти зі США (на фоні санкцій проти росії ), а ВКЛАВ додатково нових в 3,9 млрд. дол???
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17.02.2022 19:56 Відповісти
У ООН- сьогодні найвища стурбованість з 2014 року...
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17.02.2022 19:10 Відповісти
Бо https://newsland.com/user/4297690230/content/grazhdane-rossii-stali-ballastom-dlia-vlastei/7554084 Громадяни України стали баластом для її влади !
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17.02.2022 19:10 Відповісти
ПОЛНЫЙ МАРАЗМ ОТ ООН
ЗНАЧИТ ЗАХВАТ КРЫМА
ЗНАЧИТ ДЕБАЛЬЦЕВО
ЗАХВАТ ЧАСТИ ДОНБАССА
ОБСТРЕЛ МАРИУПОЛЯ
АЭРОПОРТ ДОНЕЦКА КИБОРГИ
АЭРОПОРТ ЛУГАНСКА СБИТИЕ САМОЛЕТА ИЛ 76 С НАШИМИ ДЕСАНТНИКАМИ
ЙЛОВАЙСКИЙ КОТЕЛ
8 ЛЕТ ВОЙНЫ И ТОЛЬКОС ЕЙЧАС НАЙВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДА ЧТО ВЫ ПУРУГУ НЕСЕТЫ В 2015 ГОДУ НА ГРАНИЦЕ СТОЯЛО 230 ТЫСЯЧ ВОЙСК РОССИИ.. И НИЧЕГО НАПИСАЛИ ПРОМОКАШКУ МИНСК И ТОЧКА ПОСЛЕ ТОГО КАК УКРАИНА ОСВОБОДИЛА БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ДОНБАССА И ПУТИНУ ДАЛИ ПЕНДЕЛЮШЕК...
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17.02.2022 19:11 Відповісти
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17.02.2022 19:19 Відповісти
Истерика в ООН, как у Блинкина. Нам с той истерики никакой пользы. Выгоните РФ с ООН.... Как СССР из Лиги наций при финской войне.... Но нет. Просто громкий пук.
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17.02.2022 19:47 Відповісти
россия вообще незаконно там находится в той оон просто появилась из ниоткуда и заявила - мы и есть совок а никто и не посмел им тогда возразить....
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17.02.2022 20:52 Відповісти
Проститутка ООН как всегда ******.Напряженность и паника уже прошла еще две-три недели назад.Вся Украина уже в режиме ожидания и ожидания холоднокровного.Что подтверждает отсуствие ажиотажа скупки продуктов а ажиотаж остается на скупку оружия которое страна уже должна была раздать бесплатно всем желающим вместе из боеприпасами.
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17.02.2022 19:49 Відповісти
І далі що? Стурбованість? Занепокоєнність? Імпотенти.
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17.02.2022 19:53 Відповісти
В Украине не напряжённость. Напряжённость и обострение в голове одного шизофреника в кремле
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17.02.2022 19:56 Відповісти
Повторюсь,Украина уже в режиме холоднокровного ожидания.И нет ни напряженности ни паники которая уже прошла еще неделю две назад.
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17.02.2022 20:00 Відповісти
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17.02.2022 20:17 Відповісти
 
 