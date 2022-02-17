Напруженість в Україні - найвища з 2014 року, - ООН
В Організації Об'єднаних Націй (ООН) вважають, що напруженість в Україні на тлі ескалації конфлікту з боку Російської Федерації досягла максимального рівня, починаючи від 2014 року.
Про це заявила під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".
Вона висловила стурбованість щодо загострення в зоні ООС і закликала всі сторони на Донбасі до стриманості.
"Сьогодні напруженість в Україні і навколо неї досягла максимального напруження з 2014 року. Часто і густо звучать заяви щодо можливого військового конфлікту. Що б ми не думали про перспективи такої конфронтації, реальність така, що нинішня ситуація в край небезпечна. Ми також закликаємо всі сторони відмовитися від односторонніх рішень, що підривають Мінські домовленості, зокрема щодо статусу ОРДЛО" - сказала вона.
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-що в листопаді 2021 року уряд росії вклав в американські цінні папери 2,4 млрд.дол???
-а в грудні 2021 року уряд росії вклав ДОДАТКОВО в цінні короткострокові цінні папери США ще 3, 8 млрд дол. а в довгострокові - ще 108 млн. дол. ???
Тобто - лише за два останні місяці минулого року Путін зовсім НЕ виводив кошти зі США (на фоні санкцій проти росії ), а ВКЛАВ додатково нових в 3,9 млрд. дол???
ЗНАЧИТ ЗАХВАТ КРЫМА
ЗНАЧИТ ДЕБАЛЬЦЕВО
ЗАХВАТ ЧАСТИ ДОНБАССА
ОБСТРЕЛ МАРИУПОЛЯ
АЭРОПОРТ ДОНЕЦКА КИБОРГИ
АЭРОПОРТ ЛУГАНСКА СБИТИЕ САМОЛЕТА ИЛ 76 С НАШИМИ ДЕСАНТНИКАМИ
ЙЛОВАЙСКИЙ КОТЕЛ
8 ЛЕТ ВОЙНЫ И ТОЛЬКОС ЕЙЧАС НАЙВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДА ЧТО ВЫ ПУРУГУ НЕСЕТЫ В 2015 ГОДУ НА ГРАНИЦЕ СТОЯЛО 230 ТЫСЯЧ ВОЙСК РОССИИ.. И НИЧЕГО НАПИСАЛИ ПРОМОКАШКУ МИНСК И ТОЧКА ПОСЛЕ ТОГО КАК УКРАИНА ОСВОБОДИЛА БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ДОНБАССА И ПУТИНУ ДАЛИ ПЕНДЕЛЮШЕК...