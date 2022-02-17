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Новости Война
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Напряженность в Украине – самая высокая с 2014 года, - ООН

Напряженность в Украине – самая высокая с 2014 года, - ООН

Организация Объединенных Наций (ООН) считает, что напряженность в Украине на фоне эскалации конфликта со стороны Российской Федерации достигла максимального уровня, начиная с 2014 года.

Об этом заявила во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Она выразила обеспокоенность по поводу обострения в зоне ООС и призвала все стороны на Донбассе к сдержанности.

"Сегодня напряженность в Украине и вокруг нее достигла максимального напряжения с 2014 года. Часто и густо звучат заявления о возможном военном конфликте. Что бы мы ни думали о перспективах такой конфронтации, реальность такова, что нынешняя ситуация крайне опасна. Мы также призываем все стороны отказаться от односторонних решений, подрывающих минские договоренности, в частности, относительно статуса ОРДЛО" - сказала она.

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Автор: 

ООН (4163) Совбез ООН (1106) Дикарло Розмари (11)


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Топ комментарии
+8
зечмо готовится спасать касабов снова, как когда-то от морского трибунала.
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17.02.2022 19:06
+6
Нема ніякої напружености в Україні. є напруженість у кремлі
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17.02.2022 19:08
+4
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17.02.2022 19:19
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зечмо готовится спасать касабов снова, как когда-то от морского трибунала.
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17.02.2022 19:06 Ответить
Нема ніякої напружености в Україні. є напруженість у кремлі
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17.02.2022 19:08 Ответить
Поясніть мені, нерозумному, що має означати "схватка" лідерів росії та США, на фоні нинішніх повідомлень Мінфіну США, про те:

-що в листопаді 2021 року уряд росії вклав в американські цінні папери 2,4 млрд.дол???

-а в грудні 2021 року уряд росії вклав ДОДАТКОВО в цінні короткострокові цінні папери США ще 3, 8 млрд дол. а в довгострокові - ще 108 млн. дол. ???

Тобто - лише за два останні місяці минулого року Путін зовсім НЕ виводив кошти зі США (на фоні санкцій проти росії ), а ВКЛАВ додатково нових в 3,9 млрд. дол???
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17.02.2022 19:56 Ответить
У ООН- сьогодні найвища стурбованість з 2014 року...
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17.02.2022 19:10 Ответить
Бо https://newsland.com/user/4297690230/content/grazhdane-rossii-stali-ballastom-dlia-vlastei/7554084 Громадяни України стали баластом для її влади !
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17.02.2022 19:10 Ответить
ПОЛНЫЙ МАРАЗМ ОТ ООН
ЗНАЧИТ ЗАХВАТ КРЫМА
ЗНАЧИТ ДЕБАЛЬЦЕВО
ЗАХВАТ ЧАСТИ ДОНБАССА
ОБСТРЕЛ МАРИУПОЛЯ
АЭРОПОРТ ДОНЕЦКА КИБОРГИ
АЭРОПОРТ ЛУГАНСКА СБИТИЕ САМОЛЕТА ИЛ 76 С НАШИМИ ДЕСАНТНИКАМИ
ЙЛОВАЙСКИЙ КОТЕЛ
8 ЛЕТ ВОЙНЫ И ТОЛЬКОС ЕЙЧАС НАЙВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДА ЧТО ВЫ ПУРУГУ НЕСЕТЫ В 2015 ГОДУ НА ГРАНИЦЕ СТОЯЛО 230 ТЫСЯЧ ВОЙСК РОССИИ.. И НИЧЕГО НАПИСАЛИ ПРОМОКАШКУ МИНСК И ТОЧКА ПОСЛЕ ТОГО КАК УКРАИНА ОСВОБОДИЛА БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ДОНБАССА И ПУТИНУ ДАЛИ ПЕНДЕЛЮШЕК...
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17.02.2022 19:11 Ответить
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17.02.2022 19:19 Ответить
Истерика в ООН, как у Блинкина. Нам с той истерики никакой пользы. Выгоните РФ с ООН.... Как СССР из Лиги наций при финской войне.... Но нет. Просто громкий пук.
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17.02.2022 19:47 Ответить
россия вообще незаконно там находится в той оон просто появилась из ниоткуда и заявила - мы и есть совок а никто и не посмел им тогда возразить....
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17.02.2022 20:52 Ответить
Проститутка ООН как всегда ******.Напряженность и паника уже прошла еще две-три недели назад.Вся Украина уже в режиме ожидания и ожидания холоднокровного.Что подтверждает отсуствие ажиотажа скупки продуктов а ажиотаж остается на скупку оружия которое страна уже должна была раздать бесплатно всем желающим вместе из боеприпасами.
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17.02.2022 19:49 Ответить
І далі що? Стурбованість? Занепокоєнність? Імпотенти.
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17.02.2022 19:53 Ответить
В Украине не напряжённость. Напряжённость и обострение в голове одного шизофреника в кремле
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17.02.2022 19:56 Ответить
Повторюсь,Украина уже в режиме холоднокровного ожидания.И нет ни напряженности ни паники которая уже прошла еще неделю две назад.
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17.02.2022 20:00 Ответить
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17.02.2022 20:17 Ответить
 
 