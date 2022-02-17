Напряженность в Украине – самая высокая с 2014 года, - ООН

Организация Объединенных Наций (ООН) считает, что напряженность в Украине на фоне эскалации конфликта со стороны Российской Федерации достигла максимального уровня, начиная с 2014 года.

Об этом заявила во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Она выразила обеспокоенность по поводу обострения в зоне ООС и призвала все стороны на Донбассе к сдержанности.

"Сегодня напряженность в Украине и вокруг нее достигла максимального напряжения с 2014 года. Часто и густо звучат заявления о возможном военном конфликте. Что бы мы ни думали о перспективах такой конфронтации, реальность такова, что нынешняя ситуация крайне опасна. Мы также призываем все стороны отказаться от односторонних решений, подрывающих минские договоренности, в частности, относительно статуса ОРДЛО" - сказала она.

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