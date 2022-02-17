Напряженность в Украине – самая высокая с 2014 года, - ООН
Организация Объединенных Наций (ООН) считает, что напряженность в Украине на фоне эскалации конфликта со стороны Российской Федерации достигла максимального уровня, начиная с 2014 года.
Об этом заявила во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
Она выразила обеспокоенность по поводу обострения в зоне ООС и призвала все стороны на Донбассе к сдержанности.
"Сегодня напряженность в Украине и вокруг нее достигла максимального напряжения с 2014 года. Часто и густо звучат заявления о возможном военном конфликте. Что бы мы ни думали о перспективах такой конфронтации, реальность такова, что нынешняя ситуация крайне опасна. Мы также призываем все стороны отказаться от односторонних решений, подрывающих минские договоренности, в частности, относительно статуса ОРДЛО" - сказала она.
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-що в листопаді 2021 року уряд росії вклав в американські цінні папери 2,4 млрд.дол???
-а в грудні 2021 року уряд росії вклав ДОДАТКОВО в цінні короткострокові цінні папери США ще 3, 8 млрд дол. а в довгострокові - ще 108 млн. дол. ???
Тобто - лише за два останні місяці минулого року Путін зовсім НЕ виводив кошти зі США (на фоні санкцій проти росії ), а ВКЛАВ додатково нових в 3,9 млрд. дол???
ЗНАЧИТ ЗАХВАТ КРЫМА
ЗНАЧИТ ДЕБАЛЬЦЕВО
ЗАХВАТ ЧАСТИ ДОНБАССА
ОБСТРЕЛ МАРИУПОЛЯ
АЭРОПОРТ ДОНЕЦКА КИБОРГИ
АЭРОПОРТ ЛУГАНСКА СБИТИЕ САМОЛЕТА ИЛ 76 С НАШИМИ ДЕСАНТНИКАМИ
ЙЛОВАЙСКИЙ КОТЕЛ
8 ЛЕТ ВОЙНЫ И ТОЛЬКОС ЕЙЧАС НАЙВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДА ЧТО ВЫ ПУРУГУ НЕСЕТЫ В 2015 ГОДУ НА ГРАНИЦЕ СТОЯЛО 230 ТЫСЯЧ ВОЙСК РОССИИ.. И НИЧЕГО НАПИСАЛИ ПРОМОКАШКУ МИНСК И ТОЧКА ПОСЛЕ ТОГО КАК УКРАИНА ОСВОБОДИЛА БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ДОНБАССА И ПУТИНУ ДАЛИ ПЕНДЕЛЮШЕК...