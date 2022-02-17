УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8366 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 831 6

Голова ОБСЄ Рау засудив обстріл окупантами дитсадка у Станиці Луганський

Голова ОБСЄ Рау засудив обстріл окупантами дитсадка у Станиці Луганський

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау висловив занепокоєння щодо обстрілу збройними формуваннями РФ дитячого садка у Станиці Луганській.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Неприцільний обстріл житлових районів є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських домовленостей. Ми закликаємо негайно вжити заходів для запобігання подальшій ескалації", - заявив Рау.

Він наголосив, що будь-яке застосування сили, особливо проти мирного населення та критичної інфраструктури, є неприйнятним.

"Ми підтверджуємо рішучу підтримку всіх дипломатичних зусиль, спрямованих на послаблення напруженості та відновлення миру, безпеки і стабільності на сході України. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні й надалі відіграватиме критично важливу роль, відстежуючи та звітуючи про ситуацію з безпекою на місцях", – заявив чинний голова ОБСЄ.

Також читайте: Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії, - ООС (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

ОБСЄ (3503) Станиця Луганська (196) Рау Збіґнев (105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в ООН США говорить, що дитячий садочок обстріляла росія, а наш президент каже, що це якісь проросійські сили.
показати весь коментар
17.02.2022 19:19 Відповісти
Залетные у которых задача на провокацию. Местные и по мирному поселку не решились бы. Пусть думают с кем они воюют
показати весь коментар
17.02.2022 19:26 Відповісти
Засудив кого? Воздух? Где результат?
показати весь коментар
17.02.2022 19:32 Відповісти
Засудив тєх, кто.
показати весь коментар
17.02.2022 19:42 Відповісти
Как-то сразу легче стало от засудження!
показати весь коментар
17.02.2022 19:41 Відповісти
Думал поляк посмелее будет,а нет, опять старые песни про озабочености и страх назвать виновника обстрелов
показати весь коментар
17.02.2022 19:58 Відповісти
 
 