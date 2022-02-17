Голова ОБСЄ Рау засудив обстріл окупантами дитсадка у Станиці Луганський
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау висловив занепокоєння щодо обстрілу збройними формуваннями РФ дитячого садка у Станиці Луганській.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Неприцільний обстріл житлових районів є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських домовленостей. Ми закликаємо негайно вжити заходів для запобігання подальшій ескалації", - заявив Рау.
Він наголосив, що будь-яке застосування сили, особливо проти мирного населення та критичної інфраструктури, є неприйнятним.
"Ми підтверджуємо рішучу підтримку всіх дипломатичних зусиль, спрямованих на послаблення напруженості та відновлення миру, безпеки і стабільності на сході України. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні й надалі відіграватиме критично важливу роль, відстежуючи та звітуючи про ситуацію з безпекою на місцях", – заявив чинний голова ОБСЄ.
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