Зміцнюючи українську армію, міжнародні партнери допомагають і собі, - Зеленський
Україна захищає не лише свою територію, а й стримує подальші посягання у Східній Європі. Тож озброєння, яке нашій державі надають міжнародні партнери, – це допомога і їм самим.
,Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Глави держави, про це він заявив у інтерв'ю "РБК-Україна".
"Фінансування армії – номер один. Навчання, реабілітація тощо. Потужна незалежна армія на території Східної Європи, на території України, яка захищає Україну й не лише, тому що стримує будь-які подальші посягання. Тільки сьогодні все це – на забезпеченні бюджету України. За винятком деякого озброєння, яке нам постачають партнери. Але я ще раз кажу: вони допомагають собі. Та ми їм вдячні. Без їхньої допомоги ситуація була б явно гіршою", – зазначив Глава держави.
Президент наголосив, що Україна не живе "в ілюзії, що за неї всі вмиратимуть", а коли почнеться агресія – не буде готовою захищатися.
"Ми точно цього не хочемо. Ми відразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде в усьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що в нас тут бази і що їм треба себе "захищати". Але ми хочемо все інше", – сказав Володимир Зеленський.
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https://newsland.com/community/506/content/kak-sovetskaia-pressa-v-1939-godu-opisyvala-i-podderzhivala-vtorzhenie-germanii-i-sssr-v-polshu/7553518
та і де вже його нелохачі роки?... вже ж не 42 як ніяк...
а то говорят, что россиянские либералы якобы наши "друзья".. ото ж!
Коллаборант Зеленский в не себя от этого и всячески пытается рассорить Украину и Западных союзников вот такими высказываниями.
Дороги Зеленский возле российской границы уже подготовил для российского Блицкрига.
73 дупоголових і зе шкодять Україні і Партнерам, але допомогають пу*лу.
Шкідливо бути дурнем
Дебільні слова, коли рф напала на Україну у 2014 році, то у нас армія була тоді м'яко кажучи не спроможна загрожувати РФ, але все одно русня напала, діло не в НАТО, а в тому що процвітаюча Україна загрожує режиму ***** і принижує его русопатріотів.