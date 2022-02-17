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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зміцнюючи українську армію, міжнародні партнери допомагають і собі, - Зеленський

Зміцнюючи українську армію, міжнародні партнери допомагають і собі, - Зеленський

Україна захищає не лише свою територію, а й стримує подальші посягання у Східній Європі. Тож озброєння, яке нашій державі надають міжнародні партнери, – це допомога і їм самим.

,Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Глави держави, про це він заявив у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Фінансування армії – номер один. Навчання, реабілітація тощо. Потужна незалежна армія на території Східної Європи, на території України, яка захищає Україну й не лише, тому що стримує будь-які подальші посягання. Тільки сьогодні все це – на забезпеченні бюджету України. За винятком деякого озброєння, яке нам постачають партнери. Але я ще раз кажу: вони допомагають собі. Та ми їм вдячні. Без їхньої допомоги ситуація була б явно гіршою", – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Україна не живе "в ілюзії, що за неї всі вмиратимуть", а коли почнеться агресія – не буде готовою захищатися.

"Ми точно цього не хочемо. Ми відразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде в усьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що в нас тут бази і що їм треба себе "захищати". Але ми хочемо все інше", – сказав Володимир Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У 18 містах відбудеться соціальна акція "4.5.0", аби нагадати про міць української армії. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) оборона (4776)


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Топ коментарі
+25
та ти що, мразота? Два роки стелив асфальт, а тут виявляється в нас війна. Оце так новина
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17.02.2022 19:25
+13
каже те, що раша наказує
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17.02.2022 19:25
+13
Сам зупинив оборонне замовлення ракет, зірвав закупки палива, знищив реформу харчування армії. А тепер тикає когось кудись що йому насильно помогають
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17.02.2022 19:26
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а ты и твои слуги только воровать могут а чт о принято за время сидения зленой квартальной жопы в кресле в ЗСУ зебилы дайте как цыферу
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17.02.2022 19:24 Відповісти
Зеленському-потрібно щоб ще українська влада також краще фінансувала свою українську армію...
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17.02.2022 19:24 Відповісти
та ти що, мразота? Два роки стелив асфальт, а тут виявляється в нас війна. Оце так новина
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17.02.2022 19:25 Відповісти
Как советская пресса в 1939 году описывала и поддерживала вторжение Германии и СССР в Польшу

https://newsland.com/community/506/content/kak-sovetskaia-pressa-v-1939-godu-opisyvala-i-podderzhivala-vtorzhenie-germanii-i-sssr-v-polshu/7553518
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17.02.2022 20:56 Відповісти
Оно совсем конченное и дурное. Идиот клинический .
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17.02.2022 19:25 Відповісти
каже те, що раша наказує
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17.02.2022 19:25 Відповісти
Сам зупинив оборонне замовлення ракет, зірвав закупки палива, знищив реформу харчування армії. А тепер тикає когось кудись що йому насильно помогають
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17.02.2022 19:26 Відповісти
А само армию укреплять не думало, МЗЧ? Свой карман дороже?
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17.02.2022 19:26 Відповісти
Доречі під час "розведення" Нелох обіцяв при першому ж обстрілі наших міст повернути війська і зброю на свої позиції. Але воно ще й Зезвездун
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17.02.2022 19:27 Відповісти
воно спочатку Зезвездун, а вже потім Нелох.
та і де вже його нелохачі роки?... вже ж не 42 як ніяк...
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17.02.2022 21:09 Відповісти
Заткніть вже хтось цього дебіла ........
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17.02.2022 19:27 Відповісти
а Леша "Бутерброд" считает по другому..
а то говорят, что россиянские либералы якобы наши "друзья".. ото ж!
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17.02.2022 19:28 Відповісти
Навпльний - х...ло!
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17.02.2022 19:33 Відповісти
Американські та англійські брати так не думають.
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17.02.2022 19:34 Відповісти
Пусть здохнет в буцигарне. Крыса Пу сожрет крысу Насрального
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17.02.2022 19:36 Відповісти
Ну "стенка на стенку " действительно невозможна.
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17.02.2022 19:37 Відповісти
Вибачте пане Президенте!
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17.02.2022 19:29 Відповісти
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17.02.2022 19:38 Відповісти
Президент сегодня находится у военньіх , в зоне боевьіх действий на Донбассе . Респект !
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17.02.2022 19:29 Відповісти
лично поехал смотреть, чтобы никто в ту сторону не стрелял в ответ, а сидели тихо, а то путин нападет
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17.02.2022 19:34 Відповісти
А где он должен быть под юбкой у Ленки???
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17.02.2022 19:34 Відповісти
скумбрию по восемь изображать
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17.02.2022 19:36 Відповісти
и что опять завалили всю связь наглухо и бк опять сдавали под роспись не дай бог по вовке шисен будет третья линя не ноль
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17.02.2022 19:35 Відповісти
ла,респект военным,шо сдержались,а не начали спрашивать,где отечественные ракеты,горючка,денежное обеспечение и почему питание зреновое.
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17.02.2022 19:36 Відповісти
Судя по фото--оделись по теме момента. Скорее вводи Вовка военно-гражданские администрации во всех приграничных областях! Кроме западных допустим. Одно дело перебздеть, и совсем другое недобздеть!
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17.02.2022 19:30 Відповісти
Вовка не по этому делу. Он специалист по зрадам.
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17.02.2022 19:32 Відповісти
Зрозуміло, що вони не Зеле допомагають, а народу України !
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17.02.2022 19:31 Відповісти
Ничего и никому они не помогают. Западный мир слабый и бесхребетный. Единственное, что может остановить руководителей Кремля - угроза физического уничтожения и полная потеря власти. То есть угрозы ядерной войны. Но кто её будет объявлять из-за Украины?
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17.02.2022 19:33 Відповісти
Буба, ты самое главное учти, Штаты и Европа поддерживают не тебя, ЗЕбанутого шута горохового, а Украину, и не от любви к нашей любимой Родине, а по интересам глобальной политики. Я не скажу о Польше и Прибалтике, эти страны прекрасно знают по себе, что такое дикая лапотная орда, теперь даже разжиревшие европейцы поняли, что помогая Украине, хоть и задолбавшей всех "Глубокой озабоченностью" и политическими демаршами, они прикрываются Украиной от бешенной лапотной орды.
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17.02.2022 19:35 Відповісти
міжнародні партнери допомагають і собі, - Зеленський

Коллаборант Зеленский в не себя от этого и всячески пытается рассорить Украину и Западных союзников вот такими высказываниями.

Дороги Зеленский возле российской границы уже подготовил для российского Блицкрига.
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17.02.2022 19:35 Відповісти
''Зміцнюючи українську армію міжнародні партнери допомагають і собі, ...'' от той сторони? Да?
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17.02.2022 19:35 Відповісти
Лицимір. Хай інші держави озброюють українську армію, бо вони допомагають собі, а я буду на цьому красти, шлятись з Єрмаком по буковельским ресторанам, і на лижах ганяти. Ну от щоб було б якби президент США не згуртував світ, не вписався за Україну, не почав би шаленними темпами озброєння в Україну гнати, поки Зеленський в Гуті і в Буковелі з Єрмаком дуркували??
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17.02.2022 19:39 Відповісти
Так ты, ЗЕлебоба, покричи еще громче что союзники нагнетают- так они и перестанут, и "нагнетать" и оружием помогать
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17.02.2022 19:43 Відповісти
Він так і зробить. Вони ж можуть налякати Путлера.
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17.02.2022 19:48 Відповісти
Многие до сих пор не могут понять где заканчивается дурь популиста и начинается предательство. Кто они? - Свора дебилоидов или сборище предателей. Одно можно утверждать100% временная передышка была использована в интересах кремлевского маньяка. Платить за теле шашлычные шоу " та велике крадівництво" прийдется реальной кровью.
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17.02.2022 19:44 Відповісти
Партнери допомогають Україні і допомогають собі!
73 дупоголових і зе шкодять Україні і Партнерам, але допомогають пу*лу.
Шкідливо бути дурнем
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17.02.2022 19:45 Відповісти
лучше просто молчи придурок...
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17.02.2022 19:47 Відповісти
А тебя "жаба" давит, что не только тебе.
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17.02.2022 19:52 Відповісти
"Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що в нас тут бази і що їм треба себе "захищати". Але ми хочемо все інше".
Дебільні слова, коли рф напала на Україну у 2014 році, то у нас армія була тоді м'яко кажучи не спроможна загрожувати РФ, але все одно русня напала, діло не в НАТО, а в тому що процвітаюча Україна загрожує режиму ***** і принижує его русопатріотів.
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17.02.2022 20:22 Відповісти
Поц..скажи "я укакался", спасибо что вытерли жопу...и не вякай лишнего
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17.02.2022 21:16 Відповісти
Мерзенний блазень!!! А ти що зробив із воєнним держзамовленням! Сволота.
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18.02.2022 00:37 Відповісти
 
 