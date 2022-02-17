Зміцнюючи українську армію, міжнародні партнери допомагають і собі, - Зеленський

Україна захищає не лише свою територію, а й стримує подальші посягання у Східній Європі. Тож озброєння, яке нашій державі надають міжнародні партнери, – це допомога і їм самим.

,Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Глави держави, про це він заявив у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Фінансування армії – номер один. Навчання, реабілітація тощо. Потужна незалежна армія на території Східної Європи, на території України, яка захищає Україну й не лише, тому що стримує будь-які подальші посягання. Тільки сьогодні все це – на забезпеченні бюджету України. За винятком деякого озброєння, яке нам постачають партнери. Але я ще раз кажу: вони допомагають собі. Та ми їм вдячні. Без їхньої допомоги ситуація була б явно гіршою", – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Україна не живе "в ілюзії, що за неї всі вмиратимуть", а коли почнеться агресія – не буде готовою захищатися.

"Ми точно цього не хочемо. Ми відразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде в усьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що в нас тут бази і що їм треба себе "захищати". Але ми хочемо все інше", – сказав Володимир Зеленський.

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