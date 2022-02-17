УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8237 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 380 15

Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера на фронт

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання квадрокоптера військовим розвідникам на фронт.

Про це волонтерка повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти збили дрон наших розвідників, треба терміново купити іншій квадрокоптер та відправити. Ми знайшли один коптер Аутел преміум 60 тис. Ситуація важка. Сьогодні мінометні обстріли по всій лінії фронту. Поранено двох українських бійців. Треба допомогти розвідникам", - написала Юсупова.

Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера на фронт 01

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт. ФОТО

Картки для допомоги 5375414102047676 або 5358385320002464 Монобанк. Закордоні переводи можна на patreon.com/nyusupova

Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера на фронт 02

Автор: 

волонтери (1331) операція Об’єднаних сил (6725) Юсупова Наталія (194)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Сдрысни, совок! Каждый делает то что может для победы, и не тебе им советы раздавать!
показати весь коментар
17.02.2022 19:41
+3
+
показати весь коментар
17.02.2022 19:40
+3
показати весь коментар
17.02.2022 19:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Армяни так уже навоевались. И никакие московские вундервафли им не помогли
показати весь коментар
17.02.2022 19:39 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 19:42 Відповісти
Кто ты, кал? Ты уже воюешь?
показати весь коментар
17.02.2022 19:46 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 19:41 Відповісти
Сдрысни, совок! Каждый делает то что может для победы, и не тебе им советы раздавать!
показати весь коментар
17.02.2022 19:41 Відповісти
+
показати весь коментар
17.02.2022 19:40 Відповісти
походу зря отдал свой квадрокоптер .. власть паразитирует на волонтерстве.
показати весь коментар
17.02.2022 19:46 Відповісти
Да потрусить летунов чартерных)))) или дать парабеллум и в окоп
показати весь коментар
17.02.2022 19:55 Відповісти
Столько денег вкачали в Украину, а волонтеры все собирают и собирают "на квадрокоптер".
Что, деньги растаскивают сразу же?
показати весь коментар
17.02.2022 20:55 Відповісти
 
 