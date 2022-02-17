Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера на фронт

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання квадрокоптера військовим розвідникам на фронт.

Про це волонтерка повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти збили дрон наших розвідників, треба терміново купити іншій квадрокоптер та відправити. Ми знайшли один коптер Аутел преміум 60 тис. Ситуація важка. Сьогодні мінометні обстріли по всій лінії фронту. Поранено двох українських бійців. Треба допомогти розвідникам", - написала Юсупова.

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Картки для допомоги 5375414102047676 або 5358385320002464 Монобанк. Закордоні переводи можна на patreon.com/nyusupova