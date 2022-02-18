Велика Британія розпочала перекидання військових і техніки до Естонії
Велика Британія в четвер починає перекидати в Естонію військових, а також танки та іншу бронетехніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє британське Міноборони.
"Велика Британія подвоює кількість персоналу в Естонії і направляє туди додаткове обладнання, зокрема танки та бронетехніку. Військових і техніку почнуть переміщати до Естонії сьогодні", - йдеться у пресрелізі, поширеному британським оборонним відомством.
"Разом із нашими союзниками з НАТО ми розміщуємо війська та об'єкти на суші, на морі та у повітряному просторі з метою посилення європейської оборони у відповідь на нарощування російських військових сил поблизу кордону з Україною", - наводяться в повідомленні слова британського міністра оборони Бена Воллеса.
"НАТО і наші союзники ясно продемонстрували, що вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки. Деескалація та дипломатія - як і раніше, єдиний шлях врегулювання ситуації", - підкреслив Воллес.
Раніше цього тижня міністр оборони Естонії Калле Лаанет повідомив, що минулого тижня Велика Британія підтвердила готовність направити до Естонії додаткові війська.
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вони змогли, а Україна все по клованам...
a ви собі уявляете кацапський рип на Україну, де навіть декілька сот анґлійців чи амеріканців і це передоумовлюе пряме зіткнення з НАТО?
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
Для кого,та якими вони будуть?
Санкції,чи може пекельне засудження разом з занепокоєнням галактичних масштабів?
Україна, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії та Республіка Польща мають глибокі історичні зв'язки, засновані на спільних цінностях, спільній відданості миру і безпеці та спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі.
"Ми одразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде у всьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе "захищати", - Про це він заявив в https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html інтерв'ю РБК-Україна .
коли е до кого? - е надія, коли нема до кого? - надії нема.