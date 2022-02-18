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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Велика Британія розпочала перекидання військових і техніки до Естонії

Велика Британія розпочала перекидання військових і техніки до Естонії

Велика Британія в четвер починає перекидати в Естонію військових, а також танки та іншу бронетехніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє британське Міноборони.

"Велика Британія подвоює кількість персоналу в Естонії і направляє туди додаткове обладнання, зокрема танки та бронетехніку. Військових і техніку почнуть переміщати до Естонії сьогодні", - йдеться у пресрелізі, поширеному британським оборонним відомством.

"Разом із нашими союзниками з НАТО ми розміщуємо війська та об'єкти на суші, на морі та у повітряному просторі з метою посилення європейської оборони у відповідь на нарощування російських військових сил поблизу кордону з Україною", - наводяться в повідомленні слова британського міністра оборони Бена Воллеса.

"НАТО і наші союзники ясно продемонстрували, що вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки. Деескалація та дипломатія - як і раніше, єдиний шлях врегулювання ситуації", - підкреслив Воллес.

Раніше цього тижня міністр оборони Естонії Калле Лаанет повідомив, що минулого тижня Велика Британія підтвердила готовність направити до Естонії додаткові війська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ готові почати повномасштабну операцію проти України з другої половини лютого, - звіт естонської розвідки

Автор: 

Велика Британія (5568) Естонія (1609)


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Топ коментарі
+12
Британцы МОЛОДЦЫ ! МЕСТО ТОГО ЧТОБ ЖУВАТЬ СОПЛИ (КАК НАШ...) ПРОСТО ГОТОВЯТСЯ! РЕСПЕКТ !!
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18.02.2022 01:37
+9
Храни королеву, господи.
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18.02.2022 01:33
+8
Союз України, Польщі та Великої Британії: Декларація на https://mfa.gov.ua/news/spilna-zayava-ministra-zakordonnih-sprav-********-derzhavnoyi-sekretarki-velikoyi-britaniyi-ta-ministra-zakordonnih-sprav-respubliki-polshcha сайті МЗС України.

Україна, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії та Республіка Польща мають глибокі історичні зв'язки, засновані на спільних цінностях, спільній відданості миру і безпеці та спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі.
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18.02.2022 03:52
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Храни королеву, господи.
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18.02.2022 01:33 Відповісти
Храни!
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18.02.2022 01:37 Відповісти
Британцы МОЛОДЦЫ ! МЕСТО ТОГО ЧТОБ ЖУВАТЬ СОПЛИ (КАК НАШ...) ПРОСТО ГОТОВЯТСЯ! РЕСПЕКТ !!
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18.02.2022 01:37 Відповісти
біла заздристь до естонців.
вони змогли, а Україна все по клованам...
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18.02.2022 01:44 Відповісти
Що вони "змогли"? Їх ніхто і ні про що не питає...
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18.02.2022 08:06 Відповісти
не к добру
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18.02.2022 01:46 Відповісти
З Естонії до України техніку легше доставити.
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18.02.2022 01:48 Відповісти
а управлять ей кто будет? почти не было учений со странами НАТО на сухопутном участке
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18.02.2022 01:51 Відповісти
У приватні військрві компанії можна грати з обох боків.
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18.02.2022 01:53 Відповісти
цивілізовані країни у ПВК не грають
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18.02.2022 03:09 Відповісти
Хлопці з американської Academi (ex-Blackwater) якось здивовано сприйняли ваш комент.

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18.02.2022 06:11 Відповісти
дійсно здивовано. Вони ж ПВК, а не підрозділ ГРУ МО РФ.
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21.02.2022 00:47 Відповісти
техніку можливо...
a ви собі уявляете кацапський рип на Україну, де навіть декілька сот анґлійців чи амеріканців і це передоумовлюе пряме зіткнення з НАТО?
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18.02.2022 01:53 Відповісти
Зараз 900 військових Великобританії і 300 найманого персоналу. Для Естонії з їх армією в 5500 чоловік це досягнення. А про Будапештський меморандум всі забули?
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18.02.2022 03:26 Відповісти
Изучая, в очередной раз, спутниковые снимки "калининградского анклава", американцы обнаружили несуразность. Звонят "рассеянам":
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
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18.02.2022 05:49 Відповісти
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18.02.2022 01:49 Відповісти
Перед "queen" нужно писать "the"
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18.02.2022 09:39 Відповісти
Без паніки ! Дамо оркам отлуп ! А там дивись у Пуйля раптовий якийсь інсульт трапиться.
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18.02.2022 01:53 Відповісти
"Вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки"
Для кого,та якими вони будуть?
Санкції,чи може пекельне засудження разом з занепокоєнням галактичних масштабів?
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18.02.2022 02:26 Відповісти
Союз України, Польщі та Великої Британії: Декларація на https://mfa.gov.ua/news/spilna-zayava-ministra-zakordonnih-sprav-********-derzhavnoyi-sekretarki-velikoyi-britaniyi-ta-ministra-zakordonnih-sprav-respubliki-polshcha сайті МЗС України.

Україна, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії та Республіка Польща мають глибокі історичні зв'язки, засновані на спільних цінностях, спільній відданості миру і безпеці та спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі.
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18.02.2022 03:52 Відповісти
...з населенням 150 мільйонів (у Россії - 144).
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18.02.2022 07:59 Відповісти
За статистикою 144, а фактично читав, що десь 90.
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18.02.2022 12:04 Відповісти
А нашому клоуну воєнні британські бази не потрібні.

"Ми одразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде у всьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе "захищати", - Про це він заявив в https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html інтерв'ю РБК-Україна .
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18.02.2022 03:57 Відповісти
Помощь Запада ЗЕчму как кость в горле. Ни Коломойша, ни Пу не похвалят
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18.02.2022 07:10 Відповісти
ніколи не тіряйте друзів - іноді прийдеться звернутися.
коли е до кого? - е надія, коли нема до кого? - надії нема.
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18.02.2022 04:14 Відповісти
гарантировали нам безопасность в обмен на ядерное оружие .... ядерное оружие отдали.. когда надо получить от них безопасность - они войска перебрасывают не в Украину а в Эстонию.....
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18.02.2022 07:32 Відповісти
Здається до цього союзу потрібно запросити Литву
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18.02.2022 08:22 Відповісти
 
 