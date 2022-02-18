Канада може збільшити свій військовий контингент на східному фланзі НАТО

Канада може збільшити свій військовий контингент у Європі через посилення російської агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Посилення нашої присутності на східному фланзі НАТО, особливо у рамках операції REASSURANCЕ (канадська військова місія у Латвії. - Ред.), - один із моїх основних пріоритетів", - сказала Ананд.

За її словами, складність полягає у тому, "як Збройним силам Канади посилити свою присутність у регіоні із операційної точки зору".

"Я обговорюю це із начальником штабу оборони, заступником міністра та урядом", - зазначила міністр.

Нагадаємо, Канада вже кілька років очолює багатонаціональний батальйон НАТО у Латвії, здійснює повітряне патрулювання у Румунії та виділила для цілей НАТО один зі своїх морських фрегатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада виділить Україні майже $400 млн фінансової допомоги і відправить летальну зброю на $6,1 млн, - Трюдо