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Канада може збільшити свій військовий контингент на східному фланзі НАТО

Канада може збільшити свій військовий контингент на східному фланзі НАТО

Канада може збільшити свій військовий контингент у Європі через посилення російської агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Посилення нашої присутності на східному фланзі НАТО, особливо у рамках операції REASSURANCЕ (канадська військова місія у Латвії. - Ред.), - один із моїх основних пріоритетів", - сказала Ананд.

За її словами, складність полягає у тому, "як Збройним силам Канади посилити свою присутність у регіоні із операційної точки зору".

"Я обговорюю це із начальником штабу оборони, заступником міністра та урядом", - зазначила міністр.

Нагадаємо, Канада вже кілька років очолює багатонаціональний батальйон НАТО у Латвії, здійснює повітряне патрулювання у Румунії та виділила для цілей НАТО один зі своїх морських фрегатів.

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Європа (1799) Канада (2190) Латвія (1345) НАТО (6431) військовослужбовці (4728)


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навіть сумніву нема, як буде на то потреба? - канадці будуть присутні.
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18.02.2022 08:50 Відповісти
Чтото пошло не так у х..ла, вместо отхода к 1997 году или что оно там хотело, получилось еще больше войск НАТО на востоке, еще большую решимость и организацию
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18.02.2022 09:00 Відповісти
уся ця ситуевіна нагадуе 14й...
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18.02.2022 09:17 Відповісти
 
 