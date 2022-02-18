Через негоду в Україні знеструмлено 90 населених пунктів, - ДСНС

Через сильний вітер на ранок п'ятниці знеструмлено 90 населених пунктів у чотирьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Станом на 7.00 18 лютого в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у 4 областях (Львівська – 68, Чернігівська – 11, Житомирська – 6 та Черкаська – 5)", - сказано у повідомленні на сайті ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що 17 лютого в Івано-Франковській області, а саме в с. Пнів Надвірнянського району внаслідок шквального вітру пошкоджено дах спортзалу та котельні ліцею на загальній площі 180 м2. У м. Бурштин сталося падіння дерева на маршрутний мікроавтобус (перебував на стоянці). Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 6 осіб та 2 од. техніки.

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