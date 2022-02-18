На Донеччині спостерігалися проблеми з мобільним зв'язком в абонентів Vodafone
У четвер, 17 лютого, в Донецькій області виникали проблеми зі зв'язком мобільного оператора Vodafone.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, зазначається, що користувачі фіксували перебої з мобільним зв'язком Vodafone. Наразі всі неполадки усунено та зв'язок працює стабільно.
Водночас повідомляється, що зв'язок мобільного оператора Kyivstar працював без перебоїв.
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показати весь коментар18.02.2022 10:24 Відповісти Мені подобається 1
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