На Донеччині спостерігалися проблеми з мобільним зв'язком в абонентів Vodafone

У четвер, 17 лютого, в Донецькій області виникали проблеми зі зв'язком мобільного оператора Vodafone.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що користувачі фіксували перебої з мобільним зв'язком Vodafone. Наразі всі неполадки усунено та зв'язок працює стабільно.

Водночас повідомляється, що зв'язок мобільного оператора Kyivstar працював без перебоїв.

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