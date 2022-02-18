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Новини Коронавірус і карантин
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94% вчителів повністю вакциновано від COVID-19, - Міносвіти

94% вчителів повністю вакциновано від COVID-19, - Міносвіти

Майже 94% педагогічних працівників навчальних закладів України отримали дві дози вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Двома дозами вакцини наразі щеплено 1 млн 135 тис., тобто 93,8% освітян. На другу дозу очікують ще 3,4%", - зазначив міністр.

За його словами, найвищі показники щеплених повним циклом освітян демонструють: Харківська область – 98%; Полтавська – 97,9%; Донецька, Київська, Дніпропетровська – 96,9%.

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Показники вакцинованих працівників серед навчальних закладів (повний цикл) такі: спеціалізованої освіти – 97,3%; професійної – 97,1%; загальної середньої – 95,5%; дошкільної – 93,4%; фахової передвищої – 89,7%; вищої – 87,4%.

3 964 (28,7%) шкіл працюють у дистанційному форматі, а на канікулах перебувають лише чотири школи.

вакцина (4418) щеплення (174) школа (2201) Міносвіти (1409) вчитель (394) коронавірус (19922) Шкарлет (353)


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Вакцина - бесплатно, зарплата - 4000 $., отпуск - летом, работа - на дому...., а ведь хотел в детстве стать учителем.....
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18.02.2022 10:28 Відповісти
50% учителей купили сертификаты - это 100 % информация, и эти 50 % учителей - темнота и дно, они должны нести ответсвенность
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18.02.2022 12:25 Відповісти
 
 