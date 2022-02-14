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Новини Коронавірус і карантин
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21 із 25 регіонів країни повінстю вакцинували від COVID-19 понад 40% дорослого населення, - Ляшко

21 із 25 регіонів країни повінстю вакцинували від COVID-19 понад 40% дорослого населення, - Ляшко

На сьогодні 24 із 25 регіонів України вже вакцинували принаймні однією дозою понад 40% дорослого населення, 10 регіонів України – понад 50%.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за його словами, у 21 із 25 регіонів України 40% дорослого населення пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

"П’ятіркою антилідерів із вакцинації, на жаль, залишаються регіони заходу України: Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області з рівнем вакцинації принаймні однією дозою у 36–44% дорослого населення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації ситуації з COVID-19, - Ляшко. ВIДЕО

За останні 7 днів найбільшу кількість щеплень із розрахунком на 100 тис. населення було зроблено у Луганській області. Одразу за лідером розташовані Харківська, Закарпатська, Полтавська та Рівненська області", - зазначив Ляшко.

вакцина (4419) МОЗ (5390) щеплення (174) Ляшко Віктор (1512) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Шантажом и угрозами. А теперь радостно рапортуют. Уроды...
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14.02.2022 11:20
+2
...40% умственно-отсталого населения. Судя по результатам выборов за последние 30 лет, этого мало...
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14.02.2022 12:33
+1
Українці за всю історію свого існування стільки лиха пережили і перенесли що ці цифри вселяють надію що переживуть і ковідобісся.
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14.02.2022 13:45
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Шантажом и угрозами. А теперь радостно рапортуют. Уроды...
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14.02.2022 11:20 Відповісти
И как там со смертностью по сравнению с нами?
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14.02.2022 11:33 Відповісти
Жирік кажуть вісім разів вакцинувався, допомогло?
Як там клоун ху%ла ще не здох чи уже всьо, подибав до кабздона?
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14.02.2022 12:02 Відповісти
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14.02.2022 12:36 Відповісти
...40% умственно-отсталого населения. Судя по результатам выборов за последние 30 лет, этого мало...
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14.02.2022 12:33 Відповісти
До "Парамоги" ще далеко
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14.02.2022 13:43 Відповісти
Палишся, "українеЦ". Так зазвичай з чужої мови сміються недолугі кацапи.
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14.02.2022 17:47 Відповісти
Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!
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14.02.2022 18:46 Відповісти
Я і не збирався опускатися до Вашого рівня.
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14.02.2022 21:36 Відповісти
Українці за всю історію свого існування стільки лиха пережили і перенесли що ці цифри вселяють надію що переживуть і ковідобісся.
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14.02.2022 13:45 Відповісти
Сколько раз ширнулся Ляшко есть статистика?
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14.02.2022 14:45 Відповісти
Тысячи людей отправили на тот свет, десятки тысяч получили проблемы со здоровьем, и вы твари опять за свое. Маниакальное желание переширять всех, это уже диагноз, или срок если будете признаны вменяемыми.
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14.02.2022 16:59 Відповісти
 
 