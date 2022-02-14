21 із 25 регіонів країни повінстю вакцинували від COVID-19 понад 40% дорослого населення, - Ляшко

На сьогодні 24 із 25 регіонів України вже вакцинували принаймні однією дозою понад 40% дорослого населення, 10 регіонів України – понад 50%.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за його словами, у 21 із 25 регіонів України 40% дорослого населення пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

"П’ятіркою антилідерів із вакцинації, на жаль, залишаються регіони заходу України: Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області з рівнем вакцинації принаймні однією дозою у 36–44% дорослого населення.

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За останні 7 днів найбільшу кількість щеплень із розрахунком на 100 тис. населення було зроблено у Луганській області. Одразу за лідером розташовані Харківська, Закарпатська, Полтавська та Рівненська області", - зазначив Ляшко.