Рівненщина готова до виходу із "червоної" зони, - Ляшко
Найближчим часом Рівненська область може вийти із "червоної" зони карантину. Регіону вдалося стабілізувати ситуацію.
Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами аналізу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, бачимо, що Рівненська область досягла ознак, які дозволяють розглянути питання щодо скасування "червоного" рівня епіднебезпеки в регіоні. Це перша область, яка перебуває у "червоному" рівні епіднебезпеки і стабілізувала ситуацію", - повідомив він.
Також аналіз показує, що найближчим часом Закарпатська та Івано-Франківська можуть досягнути показників, які дозволять скасувати "червоний" рівень.
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Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар18.02.2022 10:39 Відповісти Мені подобається 0
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