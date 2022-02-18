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Новини Коронавірус і карантин
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Рівненщина готова до виходу із "червоної" зони, - Ляшко

Рівненщина готова до виходу із

Найближчим часом Рівненська область може вийти із "червоної" зони карантину. Регіону вдалося стабілізувати ситуацію.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами аналізу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, бачимо, що Рівненська область досягла ознак, які дозволяють розглянути питання щодо скасування "червоного" рівня епіднебезпеки в регіоні. Це перша область, яка перебуває у "червоному" рівні епіднебезпеки і стабілізувала ситуацію", - повідомив він.

Також аналіз показує, що найближчим часом Закарпатська та Івано-Франківська можуть досягнути показників, які дозволять скасувати "червоний" рівень.

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1510) коронавірус (19922) Рівненська область (1170)


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командуй ляшко - выводи Ровненскую область сройными колоннами
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18.02.2022 10:39 Відповісти
 
 