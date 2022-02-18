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Новини Коронавірус і карантин
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Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19, - Ляшко

Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19, - Ляшко

Частота госпіталізацій з коронавірусом зменшилася у 2-3 рази.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Незважаючи на пік нових випадків, це перша хвиля, на піку якої в нас є доступними більш ніж половина ліжок з киснем. Саме вакцинація в Україні вже врятувала вже близько 21.5 тисяч життів. Це означає, що кількість померлих за весь час пандемії вдалося зменшити на 17%", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, завдяки вакцинації понад 50% дорослого населення України, ми зараз спостерігаємо значно нижчі цифри навантаження на систему охорони здоров’я та "ковідної" смертності.

Частота госпіталізацій в Україні зменшилася у 2-3 рази, у порівнянні з Дельта-хвилею. А летальність зменшилася у 4 рази – з 2.0% до 0.5%.

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Автор: 

Ляшко Віктор (1510) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Смешное мнение...
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18.02.2022 10:44 Відповісти
На прошлой неделе было 31000, сегодня 35000 заболевших. И это называется "проходим пик заболеваемости"? Это же враньё!
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18.02.2022 10:49 Відповісти
Дивись в середньому за тиждень. Спад іде вже впродовж 8-и днів. Із 35.978 до 29.890
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18.02.2022 11:46 Відповісти
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18.02.2022 11:49 Відповісти
ПРОЙШЛА ЩЕ 10 ДНІВ ТОМУ
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18.02.2022 11:20 Відповісти
Лохотрон потрібно закривати а так не хочеться.
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18.02.2022 11:29 Відповісти
 
 