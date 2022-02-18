Ймовірність вторгнення РФ до України оцінюємо як невисоку, - Резніков

Українська сторона наразі оцінює вірогідність повномасштабного вторгнення з боку РФ як невисоку.

Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз можуть озвучуватися різні дати та різні сценарії. До всіх цих сценаріїв Україна готова. Ми у жодному разі не применшуємо загрозу. Але ймовірність масштабної ескалації досі оцінюємо як невисоку по відношенню до вторгнення до України в цілому", - зазначив він.

"Наші зусилля сконцентровані на тому, щоб максимально підвищити готовність. Скажімо зараз у різних регіонах тривають навчання Збройних Сил України "Заметіль-2022". Низку навчань вже провели органи системи МВС. Постійно тренується Служба безпеки України", - додав Резніков. При цьому він приділив особливу увагу створенню загонів тероборони в Україні.

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