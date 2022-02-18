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Новини Війна
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Ймовірність вторгнення РФ до України оцінюємо як невисоку, - Резніков

Ймовірність вторгнення РФ до України оцінюємо як невисоку, - Резніков

Українська сторона наразі оцінює вірогідність повномасштабного вторгнення з боку РФ як невисоку.

Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз можуть озвучуватися різні дати та різні сценарії. До всіх цих сценаріїв Україна готова. Ми у жодному разі не применшуємо загрозу. Але ймовірність масштабної ескалації досі оцінюємо як невисоку по відношенню до вторгнення до України в цілому", - зазначив він.

"Наші зусилля сконцентровані на тому, щоб максимально підвищити готовність. Скажімо зараз у різних регіонах тривають навчання Збройних Сил України "Заметіль-2022". Низку навчань вже провели органи системи МВС. Постійно тренується Служба безпеки України", - додав Резніков. При цьому він приділив особливу увагу створенню загонів тероборони в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля кордонів України 149 тисяч російських військових. Ніякого відведення не відбувається, - Резніков

Автор: 

армія рф (17143) вторгнення (380) росія (64846) Резніков (1443)


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Топ коментарі
+23
Даже если запад нагнетает, значит так надо и такова стратегия. Так что зелебобикам надо зашить рот и не мешать большим дядям спасать Украину
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18.02.2022 11:25
+21
когда это все закончиться, одну из улиц столицы назовут в честь Джо Байдена, в Киеве будет улица Блинкина, а вот резниковы, даниловы, арахамии, и прочая шелупонь пройдет курсивом в учебниках истории...
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18.02.2022 11:26
+15
Ахахахах он что дурачок? Что он несёт? Что за лютая дичь? Что это как не подыгрывание кремлю? Сегодня же Скобеева будет рассказывать, что министр обороны Украины сказал, что мы на них нападать не собираемся. Мол запад врёт, Украина сказала что мы не собираемся нападать. В общем наш министр обороны делает заявление явно в пользу России
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18.02.2022 11:31
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Вашими би вустами...
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18.02.2022 11:25 Відповісти
Зелень своими ртами сейчас заявляет что дядя Байден и дядя Джонсон врут и нагнетают. Совсем у зелени крыша съехала. Теперь у ***** будут говорить "Вон в Укрвине сказали .. "
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18.02.2022 11:46 Відповісти
Даже если запад нагнетает, значит так надо и такова стратегия. Так что зелебобикам надо зашить рот и не мешать большим дядям спасать Украину
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18.02.2022 11:25 Відповісти
Большие дяди мешают МЗЧ воровать своими заявлениями. Требуют уделить внимание и финансы армии и обороне. Чмозлится и топает ножками.
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18.02.2022 11:39 Відповісти
Как сказал хозяин, так и будем делать, да? Зачем нам свои управленцы, пусть нам все дядя заокеанский расскажет, можно ему и налоги сразу заносить)) Они умнее, красивее и демократичней и конечно же делают все ради украинских интересов.
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18.02.2022 13:44 Відповісти
Придётся прислушаться, тем более они на своём примере доказали как можно хорошо жит
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18.02.2022 14:49 Відповісти
когда это все закончиться, одну из улиц столицы назовут в честь Джо Байдена, в Киеве будет улица Блинкина, а вот резниковы, даниловы, арахамии, и прочая шелупонь пройдет курсивом в учебниках истории...
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18.02.2022 11:26 Відповісти
Курсивом может пройти только по этапу до кичи - ни каких учебников истории.
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18.02.2022 11:45 Відповісти
С кацапов США и Британия делает мировых изгоев. А зеленая шайка в тандеме с кацапами отбеливают оккупанта.
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18.02.2022 11:26 Відповісти
Бо вони зрадники!
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18.02.2022 11:30 Відповісти
То одно, то другое. Ведут себя как самые глупые политики мира.
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18.02.2022 11:27 Відповісти
почему "как"? Они такие и есть.
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18.02.2022 11:53 Відповісти
Млять, а вчора це що було?
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18.02.2022 11:28 Відповісти
сідай, зелений молодець - 3.
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18.02.2022 11:28 Відповісти
Не можна розслаблятися. Треба готуватися до нападу. Якщо ми будемо по-справжньому готовими, то можливо що він і не відбудеться.
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18.02.2022 11:30 Відповісти
Это чучело думает, что кацапы будут атаковать (если будут) сообразно военной теории начала двадцатого века?
Есть авиация, беспилотники, ракетные войска, ДРГ!
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18.02.2022 11:31 Відповісти
это чучело думает, что расея если и будет наступать, то заблаговременно именно его и предупредит
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18.02.2022 23:34 Відповісти
Алексей определитесь уже, восток и половина юга оккупирована, чиновни с радостью тратят деньги которые сами выделили на территориальную оборону, а у вас невысокий риск вторжения?
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18.02.2022 11:31 Відповісти
Ахахахах он что дурачок? Что он несёт? Что за лютая дичь? Что это как не подыгрывание кремлю? Сегодня же Скобеева будет рассказывать, что министр обороны Украины сказал, что мы на них нападать не собираемся. Мол запад врёт, Украина сказала что мы не собираемся нападать. В общем наш министр обороны делает заявление явно в пользу России
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18.02.2022 11:31 Відповісти
Зачем озвучивать оценку рисков в прямом эфире?? Военная тайна, внезапность… и как она может быть невысокой
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18.02.2022 11:34 Відповісти
на 19 число куйло буде присутній на пусках балістичних ракет,це так для резнікова може він не володіє інформацією..Ні то він просто так хоче подивитись,у якій вони готовності,ну так само як колега резнікова на полігоні в Рівному,як там він називався аташе...
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18.02.2022 11:37 Відповісти
Українці оцінюють ваш рівень IQ-як невисокий, а напад можливий і дуже ймовірно.
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18.02.2022 11:46 Відповісти
проросійська "зелена влада" робить все,щоб відбілити рашистського окупанта ,і що найбільше огидно ,так це постійні заяви міністра оборони, котрий більше дбає про "кроваву рожу рашиста ", як її відмивати, а не про безпеку України і її народу,
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18.02.2022 11:46 Відповісти
Російські консерви на чолі з Вовою зі шкіри лізуть, щоб показати, мовляв, путін нам не загрожує, це все Захід розхитує човен.
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18.02.2022 11:50 Відповісти
Ну и правильно!!! Но потихоньку готовимся!!! И к войне и к весне- а там по ситуации!!
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18.02.2022 12:05 Відповісти
Склонен доверять Блинкену, Байдену и ЦРУ, а не этому не понятно кому и откуда министру.
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18.02.2022 12:05 Відповісти
Недальновидная оценка. Пока что вражина ищет повод!
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18.02.2022 12:09 Відповісти
Та забороніть вже міністру оборони О Резнікову давати інтервью та вилазити в СМІ з заявами на користь ворога, хай рот закриє і своїм ділом займається - обороною
Де там прим'єр чи головнокомандуючий ішак ау
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18.02.2022 12:11 Відповісти
Придурок млять... Сколько тебе на границе нужно увидеть 300к???
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18.02.2022 13:19 Відповісти
Резников чепушило
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18.02.2022 13:28 Відповісти
Меле шо попало.
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18.02.2022 14:09 Відповісти
Зараз бачу, зараз не бачу. Бачу..., не бачу..., знов бачу... і знов не бачу... Як треба кредит для розкрадання - то зразу бачу, а як кремлівськім керівникам матеріали на засідання ООН потрібні - зразу не бачу.
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18.02.2022 14:17 Відповісти
удивляет!!невысокую(угрозу)почему не скажет: ,,совсем не высокую?" в нынешней ситуации это было бы гораздо приятней как прочитать так и услышать!!
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18.02.2022 14:28 Відповісти
Агрохимия, Резников и посол в UK вещают не то шо треба
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18.02.2022 15:21 Відповісти
рєзніков, ти серйозно?! то от саме тому , це говорить міністр оборони Олексій Резніков, саме тому і не вірю.
бо якби не американська розвідка та преса - ми б могли і досі не знати, що робиться поблизу наших кордонів
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18.02.2022 23:30 Відповісти
дурбецало цей адвокат...
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18.02.2022 23:49 Відповісти
"В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Стыла" - MK

То у Пушилина грамостность низкая, подразумевалось "С ТЫЛА", сами себя они обстреливают.
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19.02.2022 05:11 Відповісти
 
 