Україна постійно отримує розвіддані від партнерів, зокрема від США, - Резніков

Україна отримує розвідувальні дані від своїх партнерів на постійній основі, зокрема і від США.

Про міністр оборони Олексій Резніков заявив сьогодні під час години запитань у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми отримуємо дані від наших партнерів на постійній основі. Тому ми бачимо все, що відбувається біля наших кордонів і порівнюємо дані наших партнерів із даними нашої розвідки, зіставляємо їх у режимі реального часу", - сказав Резніков.

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Він зазначив, що за безпілотними летальними апаратами Військово-повітряних сил США над Україною можна спостерігати за ресурсом Flight Radar.

За словами Резнікова, такі польоти дозволяє угода відомств двох країн.