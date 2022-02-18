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Україна постійно отримує розвіддані від партнерів, зокрема від США, - Резніков

Україна постійно отримує розвіддані від партнерів, зокрема від США, - Резніков

Україна отримує розвідувальні дані від своїх партнерів на постійній основі, зокрема і від США.

Про міністр оборони Олексій Резніков заявив сьогодні під час години запитань у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми отримуємо дані від наших партнерів на постійній основі. Тому ми бачимо все, що відбувається біля наших кордонів і порівнюємо дані наших партнерів із даними нашої розвідки, зіставляємо їх у режимі реального часу", - сказав Резніков.

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Він зазначив, що за безпілотними летальними апаратами Військово-повітряних сил США над Україною можна спостерігати за ресурсом Flight Radar.

За словами Резнікова, такі польоти дозволяє угода відомств двох країн.

Міноборони (7289) розвідка (3854) США (22395) Резніков (1443)


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Топ коментарі
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Херня, до вечера пропетляете...↩️↪️
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18.02.2022 14:53
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тілько ви, телепні, англійської не знаєте
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18.02.2022 12:57 Відповісти
Сегодня нападет или не нападет, и так каждый день.
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18.02.2022 13:00 Відповісти
Я себе перекрою инфопоток до вечера...
Пойду, под шумок Зелькину тыщу просажу...
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18.02.2022 13:09 Відповісти
На кого же ты нас оставишь, мы без твоих ушей загнемся.
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18.02.2022 14:16 Відповісти
Херня, до вечера пропетляете...↩️↪️
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18.02.2022 14:53 Відповісти
Вони очікують наказів від Путлера.
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18.02.2022 13:05 Відповісти
і підтираєтесь ними. пацюки кляті.
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18.02.2022 13:06 Відповісти
https://t.me/pecherhill/707 Печерский Холм

Из СБУ прислали новый привет президенту Зеленскому лично и всему его окружению. В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис в Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят".

В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.

О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".
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18.02.2022 13:07 Відповісти
Два брата - акробата.
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18.02.2022 13:26 Відповісти
Послухав міністра фінансів після Рєзнікова і зрозумів, що живу "щасливо і весело, можу відпочивати на Мальдівах і Сейшелах по 5-7 разів на рік, як ВоваОманський", просто я цього ще не розумію.
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18.02.2022 13:30 Відповісти
зЕлох, на коленках ползать должен, в знак благодарности перед США и ЕС, в знак благодарности за информацию!
Но оно лох. хоть"зЕ", хоть не "зЕ", по жизни лох, потому беня его и назначил, другими 73%-ми лохов...
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18.02.2022 13:55 Відповісти
 
 