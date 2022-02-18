УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10577 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 051 2

Ірландія закликала своїх спостерігачів у СММ ОБСЄ на Донбасі залишити Україну

Ірландія закликала своїх спостерігачів у СММ ОБСЄ на Донбасі залишити Україну

Уряд Ірландії закликав ірландських членів місії міжнародних спостерігачів в Україні залишити країну через посилення бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

Водночас міністерство закордонних справ Ірландії не відкликало дипломатів зі свого посольства в Києві.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) має в Україні неозброєний цивільний персонал, який повідомляє про безпекову ситуацію, включаючи ймовірні порушення режиму припинення вогню. У спеціальній моніторинговій місії працюють дев'ять ірландських співробітників.

Також читайте: Росія перенесла військово-морські навчання з економічної зони Ірландії після протестів місцевих рибалок та офіційного Дубліна

Автор: 

Ірландія (167) ОБСЄ (3497) евакуація (2297)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кроти обсє виявились ще й сцикунами ...
показати весь коментар
18.02.2022 13:18 Відповісти
организация БЕЗОПАСНОСТИ и СОТРУДНИЧЕСТВА. вот так.
на кой хрен эти бесполезные бюрократы вообще нужны? вот они там 8 лет уже прожирают огромные бюджеты, какой результат их деятельности?
показати весь коментар
18.02.2022 14:01 Відповісти
 
 