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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Лідери країн G7 проведуть 24 лютого відеоконференцію щодо ситуації довкола України

Лідери країн G7 проведуть 24 лютого відеоконференцію щодо ситуації довкола України

Лідери країн G7 проведуть наступного четверга, 24 лютого, відеоконференцію, темою якої стане ситуація навколо України, зустріч відбудеться в рамках німецького головування у "сімці".

Про це повідомив представник уряду ФРН Вольфганг Бюхнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Буде обговорено, зокрема, геополітичні питання у зв'язку зі становищем на російсько-українському кордоні", - сказав він журналістам у Берліні в п'ятницю.

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Запрошувальною стороною на зустрічі виступає канцлер ФРН Олаф Шольц, зустріч відбудеться у межах підготовки до саміту G7. Він пройде у баварських Альпах в Елльмау 26-28 червня. В Елльмау відбувався і минулий саміт під головуванням Німеччини, тоді канцлером була Ангела Меркель.

G-7 G7 (1032) Німеччина (7312) конференція (175)


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G7-респект...
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18.02.2022 13:27 Відповісти
Років через 100 у нас пуйлу памятник поставлять.
Країна, яка у всесвітньому бискусі зацмала місце Боснії кінця 19 початку 20ст. стала топ-темою!
Нєєє, пуйло таки таємний агент ЦРУ.
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18.02.2022 13:28 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/28009722.html Путин опять всех переиграл™

Газовая монополия России на Европейском рынке УЖЕ накрылась... Тем самым органом бабушки, который когда-то упоминал "мастер многоходовочек" и любитель аквадискотек.
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18.02.2022 13:32 Відповісти
 
 