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Новини Коронавірус і карантин
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Україна має достатню кількість вакцин для усіх охочих, - Шмигаль

Україна має достатню кількість вакцин для усіх охочих, - Шмигаль

Протидія коронавірусу залишається одним із пріоритетів діяльності Уряду, попри перенасичення інформаційного простору іншими темами.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого виступу у Верховній Раді України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За словами очільника уряду, одним із показників розвитку пандемії наразі є кількість госпіталізацій.

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"Зайнятість ліжок складає 40 відсотків. Ми маємо майже 73 тисячі ліжкомісць, 96% із них забезпечені кисневою підтримкою. Від початку вакцинальної кампанії понад 15,5 млн українців отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19. 45 млн безпечних вакцин поставлено в Україну, – сказав Денис Шмигаль. – Тобто маємо їх у достатній кількості для всіх охочих, зокрема й для бустерних доз. Ми тримаємо цю ситуацію на контролі та продовжуємо докладати зусиль, щоб абсолютна більшість дорослого населення були захищені від загрози коронавірусу", - зазначив прем’єр-міністр.

вакцина (4418) МОЗ (5388) щеплення (174) Денис Шмигаль (4538) коронавірус (19922)


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Мої знайомі були вакциновані, але знову захворіли.
Навіщо тоді вакцинуватись.?
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18.02.2022 13:42 Відповісти
Просто щоб не померти , лежачи в реанімації з кисневим намордником на голові .
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18.02.2022 13:51 Відповісти
яка несусвітня дурість...навіть комментувати не хочеться...не всіх вацкоботів відізвали?
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18.02.2022 13:59 Відповісти
При такій кількості і різноманітті вакцин , як в Україні , давно пора перестати тринькати державні кошти на лікування невакцинованих .
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18.02.2022 13:59 Відповісти
Державні кошти, аааааа....ДЕРЖАВНІ КОШТИ)))))))))))))))))))))))))))))))) та звідки у держави кошти? може з податків, в т.ч. невакцинованих, нормальних людей. А попереджували ж, що вакцина на мізки діє... зомбі
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18.02.2022 14:47 Відповісти
 
 