Україна має достатню кількість вакцин для усіх охочих, - Шмигаль

Протидія коронавірусу залишається одним із пріоритетів діяльності Уряду, попри перенасичення інформаційного простору іншими темами.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого виступу у Верховній Раді України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За словами очільника уряду, одним із показників розвитку пандемії наразі є кількість госпіталізацій.

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"Зайнятість ліжок складає 40 відсотків. Ми маємо майже 73 тисячі ліжкомісць, 96% із них забезпечені кисневою підтримкою. Від початку вакцинальної кампанії понад 15,5 млн українців отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19. 45 млн безпечних вакцин поставлено в Україну, – сказав Денис Шмигаль. – Тобто маємо їх у достатній кількості для всіх охочих, зокрема й для бустерних доз. Ми тримаємо цю ситуацію на контролі та продовжуємо докладати зусиль, щоб абсолютна більшість дорослого населення були захищені від загрози коронавірусу", - зазначив прем’єр-міністр.