Легковик зіткнувся з маршруткою на Київщині: травмовано сім осіб. ФОТО

Унаслідок зіткнення легкового автомобіля Renault із маршрутним таксі Volkswagen на Київщині сімох осіб було доставлено до лікарні з травмами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними ДСНС, 18 лютого о 08:03 до оперативно-диспетчерської служби смт Макарів надійшло повідомлення про те, що в с. Липівка по вулиці Шевченка трапилась дорожньо-транспортна пригода.

На місце події негайно було направлено черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт. Макарів.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що легковий автомобіль Renault здійснив зіткнення з маршрутним транспортним засобом Volkswagen.



Фото: ДСНС

Внаслідок пригоди водія автомобіля Renault затисло в автомобілі, рятувальники за допомогою спеціального гідравлічного інструменту провели роботи по деблокації. В маршрутці знаходилось 17 пасажирів та 1 водій, з них 7 травмованих направлено до Макарівської центральної лікарні.

На місце події було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.