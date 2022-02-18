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Новости ДТП
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Легковушка столкнулась с маршруткой в ​​Киевской области: травмированы семь человек. ФОТО

В результате столкновения легкового автомобиля Renault с маршрутным такси Volkswagen в Киевской области семь человек были доставлены в больницу с травмами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС, 18 февраля в 08:03 в оперативно-диспетчерскую службу пгт Макаров поступило сообщение о том, что в с. Липовка по улице Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие.

На место происшествия немедленно был направлен дежурный караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Макаров.

По прибытию на место вызова спасателями установлено, что легковой автомобиль Renault столкнулся с маршрутным транспортным средством Volkswagen.

Легковушка столкнулась с маршруткой в ​​Киевской области: травмированы семь человек 01
Фото: ГСЧС

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В результате происшествия водителя автомобиля Renault зажало в автомобиле, спасатели с помощью специального гидравлического инструмента провели работы по деблокации. В маршрутке находились 17 пассажиров и 1 водитель, из них 7 травмированных направлены в Макаровскую центральную больницу.

На место происшествия были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

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ДТП (7670) Киевская область (4111) маршрутки (546)


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