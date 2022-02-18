Дату візиту Путіна до Туреччини наразі не визначено, - Пєсков

Наразі немає розуміння стосовно того, коли може відбутися візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини.

Про це повідомив журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ні, нічого поки не визначено. Поки що немає розуміння, коли це буде", - сказав Пєсков журналістам, говорячи про перспективи візиту Путіна до Туреччини.

На початку лютого турецькі ЗМІ писали, що турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган розраховує, що Путін після поїздки до Пекіна відвідає Туреччину.

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