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Дату візиту Путіна до Туреччини наразі не визначено, - Пєсков

Дату візиту Путіна до Туреччини наразі не визначено, - Пєсков

Наразі немає розуміння стосовно того, коли може відбутися візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини.

Про це повідомив журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ні, нічого поки не визначено. Поки що немає розуміння, коли це буде", - сказав Пєсков журналістам, говорячи про перспективи візиту Путіна до Туреччини.

На початку лютого турецькі ЗМІ писали, що турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган розраховує, що Путін після поїздки до Пекіна відвідає Туреччину.

Також читайте: Ердоган запропонував Зеленському та Путіну тристоронню зустріч. Вона може відбутися у Стамбулі чи Анкарі

Автор: 

Пєсков (1605) путін (23733) росія (64846) Туреччина (3488) Ердоган (926)


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Ох хорошо бы сухогруз "АШОТ" в это же время, тем же курсом проплывал...
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18.02.2022 15:25 Відповісти
Вроде Эдик корону подцепил недавно. Х***ло сцыт к нему ехать. Вряд ли Х***ло поставит Эдика раком и заставит здавать ккал, как сових придворных и просителей из Европы
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18.02.2022 15:28 Відповісти
ердоган е шанс... нагострюй ятаган.
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18.02.2022 15:32 Відповісти
это типа Эрдогану на похороны когда ехать... закапывать выкапывать на БИС!! Х..ленка,...
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18.02.2022 15:40 Відповісти
Стол в самолет не влезет, как лететь.
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18.02.2022 16:07 Відповісти
а чо нi? у скляний саркофаг i впeрeд!
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18.02.2022 16:38 Відповісти
 
 