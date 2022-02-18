Дату візиту Путіна до Туреччини наразі не визначено, - Пєсков
Наразі немає розуміння стосовно того, коли може відбутися візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини.
Про це повідомив журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Ні, нічого поки не визначено. Поки що немає розуміння, коли це буде", - сказав Пєсков журналістам, говорячи про перспективи візиту Путіна до Туреччини.
На початку лютого турецькі ЗМІ писали, що турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган розраховує, що Путін після поїздки до Пекіна відвідає Туреччину.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дератизатор
показати весь коментар18.02.2022 15:25 Відповісти Мені подобається 1
Valter Valter
показати весь коментар18.02.2022 15:28 Відповісти Мені подобається 0
три - пятнадцать
показати весь коментар18.02.2022 15:32 Відповісти Мені подобається 0
VOLVO XC 70
показати весь коментар18.02.2022 15:40 Відповісти Мені подобається 0
Первый Второй
показати весь коментар18.02.2022 16:07 Відповісти Мені подобається 0
Stop Homosovetikus
показати весь коментар18.02.2022 16:38 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль