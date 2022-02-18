Масового виїзду людей з Києва не зафіксовано, - КМДА
На сьогодні ніякого масового виїзду громадян зі столиці не зафіксовано, коливання в межах норми.
Про це заступник голови КМДА Петро Оленич повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість виїздів з Києва за останні три дні — 715 000. За аналогічний період минулого тижня — 705 000, по заїздам ситуація дзеркальна. Ніякого масового виїзду з столиці не зафіксовано, коливання в межах норми", - написав Оленич.
Він також повідомив, що у Києві на 100% облаштували камерами виїзди та в’їзди до міста.
"256. Стільки камер встановлено по транспортному периметру міста, і саме це я обіцяв наприкінці року. У першу чергу – це наша з вами безпека, що є пріоритетом для мера Києва Віталія Кличка", – написав Оленич.
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Українцям зрозуміло - хто таки риги та зелені риги.
У мене сусіди (житомирці, квартиру знімають давно) тиждень як виїхали.
І на дорогах пробок істотно поменшало.
Правда, і ковід свою частку вніс.
Але машин на некиївських номарех стало набагато менше.