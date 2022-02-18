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Масового виїзду людей з Києва не зафіксовано, - КМДА

Масового виїзду людей з Києва не зафіксовано, - КМДА

На сьогодні ніякого масового виїзду громадян зі столиці не зафіксовано, коливання в межах норми.

Про це заступник голови КМДА Петро Оленич повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість виїздів з Києва за останні три дні — 715 000. За аналогічний період минулого тижня — 705 000, по заїздам ситуація дзеркальна. Ніякого масового виїзду з столиці не зафіксовано, коливання в межах норми", - написав Оленич. 

Він також повідомив, що у Києві на 100% облаштували камерами виїзди та в’їзди до міста. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В разі бойових дій населення Києва евакуюють, - КМДА

"256. Стільки камер встановлено по транспортному периметру міста, і саме це я обіцяв наприкінці року. У першу чергу – це наша з вами безпека, що є пріоритетом для мера Києва Віталія Кличка", – написав Оленич.

Київ (19400) евакуація (2297) камера (104)


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Топ коментарі
+6
Тільки риги та зелені риги повтікали, а кияни скупляють набої.
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18.02.2022 16:19
+2
У всех коты, все тарятся патронами
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18.02.2022 16:30
+1
Большим и толстым по губам кацапам, а не Киев им!!
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18.02.2022 16:24
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Тільки риги та зелені риги повтікали, а кияни скупляють набої.
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18.02.2022 16:19 Відповісти
Забыл внести в свой список депутатов и олигархов.
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18.02.2022 16:29 Відповісти
Шаріков, ви мене переслідуєте?
Українцям зрозуміло - хто таки риги та зелені риги.
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18.02.2022 16:32 Відповісти
Нет, Швондер, не преследую.
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18.02.2022 16:43 Відповісти
Так уже улетели - ранее, 14 и 15. Никто не вернулся несмотря на ультиматум нашего полководца вернуться в 24 часа.
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18.02.2022 16:21 Відповісти
Большим и толстым по губам кацапам, а не Киев им!!
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18.02.2022 16:24 Відповісти
Масовий виїзд запланований на 04.03.2022
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18.02.2022 16:29 Відповісти
У всех коты, все тарятся патронами
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18.02.2022 16:30 Відповісти
В п"ятницю для Києва це звучить як невдалий жарт.
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18.02.2022 16:32 Відповісти
Масово ні, але і нормою це не назвеш.
У мене сусіди (житомирці, квартиру знімають давно) тиждень як виїхали.
І на дорогах пробок істотно поменшало.
Правда, і ковід свою частку вніс.
Але машин на некиївських номарех стало набагато менше.
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18.02.2022 16:58 Відповісти
 
 