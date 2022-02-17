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В разі бойових дій населення Києва евакуюють, - КМДА

В разі бойових дій населення Києва евакуюють, - КМДА

Якщо бойові дії дійдуть до столиці, то у місті буде проведена повна евакуація населення.

Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське радіо".

"У випадку бойових дій буде проведена евакуація і в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи "Київпастрансу": і наземний транспорт, і підземний", - сказав Ткачук.

У разі бойових дій метрополітен працюватиме близько 6 годин: три години зранку та три - ввечері. В інший час метрополітен буде укриттям, - додав він.

Читайте: Блінкен в ООН: Серед цілей РФ - Київ, ракети й бомби падатимуть по всій країні

Автор: 

КМДА (2367) Київ (19436) евакуація (2308)


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Топ коментарі
+63
Є одне питання-куди???
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17.02.2022 19:12
+34
с левого берега направый и наоборот
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17.02.2022 19:14
+30
Слава опзж. Допомагають киянам. Почали евакуацію самостійно
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17.02.2022 19:12
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А може за потрібне роздати зброю? Та розповісти, ЯК ЗАХИЩАТИ СВОЖ МІСТО, СВОЮ КРАЇНУ??????
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17.02.2022 21:16 Відповісти
придурошные.. куда эвакуировать? оставить оккупантам город на разграбление?
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17.02.2022 21:17 Відповісти
А взорвать все слабо? Оккупантам выжженную землю! Что бы знали, что водки нет.
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17.02.2022 21:44 Відповісти
провокатор, никто ничего взрывать не будет, надо населению раздать оружие и сопротивляться орде..
масквабад взрывайте..
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17.02.2022 21:59 Відповісти
провокатор, ты не понимаешь, что победителей не будет ни в раше, ни в Европе.. война обрушит все экономики и валюты.. голод, нищету жди у себя дома..
кабаев не хочет один подыхать, и тянет все человечество в ядерную войну..
а ты продолжай бесноваться..
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17.02.2022 22:18 Відповісти
у ***** нет сил захватить Украину, оно получит санкции.. поэтому ***** кабаев будет шантажировать Европу единственным, что у него есть - это ядерное оружие..
смысла в этой войне нет, не будет победителей, и рф первая получит армагеддон..
в Украине нет страха, есть четкое понимание, что ***** вырыл себе и всей рф могилу..
а Европа получит войну, так что, не видать ни тебе, ни твоим детям сытой жизни!
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17.02.2022 22:57 Відповісти
рассии нет, ее грохнули ещё в 1917 и извращенно добивали первую половину 20 века, истребили народ, дворян, интеллигенцию..
то, что сейчас ты называешь расией - это последний гниющий огрызок ссср, это территория вечного концлагеря, где никогда люди не будут счастливы, потому, что несут карму..
ты бредишь, что можно безнаказанно убивать и уничтожать народы и страны?
***** и вы, кто так ждете и дрочите на войну - получите бумеранг, а развалится рф уже в 2022..
но ты этого так и не узнаешь, ты зря радуешься чужому горю! ..

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18.02.2022 08:37 Відповісти
ты не о ставках думай, а о белых тапках для себя!..
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18.02.2022 10:16 Відповісти
Підожди сатану запустять і будет тобі "жизнь слішком хараша..." на кожній по 10 ББ. Якщо пофартить здохнеш одразу якщо ні то скоріш за все в муках згодом.
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17.02.2022 23:38 Відповісти
Ерунда какая-то...
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17.02.2022 21:50 Відповісти
глава КМДА обещал многое, и многого не произошло в обещанные сроки или даже вообще не начиналось, так что можно не обращать внимания на новые сотрясания воздуха
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17.02.2022 21:55 Відповісти
Эвакуируют? Это классно, но только нужно знать, сколько этого населения?
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17.02.2022 22:01 Відповісти
поверить не могу, что это всерьез обсуждается...
эвакуировать Киев из-за русских... мир сошел с ума.
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17.02.2022 23:19 Відповісти
кстати Хйло как не совсем полный дурак во время оккупации Крыма Москву (точнее лично свою жопу) кацапским про то закрыл, даже фоточки в нете были, посреди улицы стояло, вдруг. конечно при капле мозгов и опыта истории у запада да и у нас вряд ли это бы сильно помогло, но все же.
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17.02.2022 23:23 Відповісти
велодорожки теперь понятно для чего. великами и самокатами
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17.02.2022 23:32 Відповісти
...а, куда? Часом не в Бабий Яр? По моему , если был бы СССР, то и ему не по плечу была эта масштабная операция
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18.02.2022 04:38 Відповісти
Тут бы надо уточнить: эвакуируют население отдельных адресатов Киева: Банковая, 11; Грушевского 12/2 - под пальмы на берега тёплых морей. Богомольца, 10 - эти эвакуируются сами, правда, не под пальмы
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18.02.2022 07:06 Відповісти
вони зебануті - не звертайте уваги, шановне панство.....
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18.02.2022 10:38 Відповісти
Оферту не акцептирую!!! Утрата доверия! Нет договора. Нет акцепта! Без оборота на меня и мое имущество, UCC 1-308, 1-308.4
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18.02.2022 21:45 Відповісти
если прийдут русские, то вы чинуши готовьтесь будите первыми убитыми)))
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19.02.2022 07:23 Відповісти
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