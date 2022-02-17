В разі бойових дій населення Києва евакуюють, - КМДА

Якщо бойові дії дійдуть до столиці, то у місті буде проведена повна евакуація населення.

Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське радіо".

"У випадку бойових дій буде проведена евакуація і в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи "Київпастрансу": і наземний транспорт, і підземний", - сказав Ткачук.

У разі бойових дій метрополітен працюватиме близько 6 годин: три години зранку та три - ввечері. В інший час метрополітен буде укриттям, - додав він.

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