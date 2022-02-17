В случае боевых действий население Киева эвакуируют, - КГГА

Если боевые действия дойдут до столицы, в городе будет проведена полная эвакуация населения.

Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"В случае боевых действий будет проведена эвакуация и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. И на обеспечение работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения "Киевпасстранса": и наземный транспорт, и подземный", - сказал Ткачук.

В случае боевых действий метрополитен будет работать около 6 часов: три часа с утра и три - вечером. В другое время метрополитен будет укрытием, – добавил он.

Читайте также: Ежедневно более 100 добровольцев хотят вступить в ряды теробороны Киева, - Кличко