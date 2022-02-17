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Новости Война
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В случае боевых действий население Киева эвакуируют, - КГГА

В случае боевых действий население Киева эвакуируют, - КГГА

Если боевые действия дойдут до столицы, в городе будет проведена полная эвакуация населения.

Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"В случае боевых действий будет проведена эвакуация и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. И на обеспечение работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения "Киевпасстранса": и наземный транспорт, и подземный", - сказал Ткачук.

В случае боевых действий метрополитен будет работать около 6 часов: три часа с утра и три - вечером. В другое время метрополитен будет укрытием, – добавил он.

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Автор: 

КГГА (2980) Киев (25495) эвакуация (2068)


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Топ комментарии
+63
Є одне питання-куди???
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17.02.2022 19:12
+34
с левого берега направый и наоборот
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17.02.2022 19:14
+30
Слава опзж. Допомагають киянам. Почали евакуацію самостійно
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17.02.2022 19:12
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Страница 3 из 3
А може за потрібне роздати зброю? Та розповісти, ЯК ЗАХИЩАТИ СВОЖ МІСТО, СВОЮ КРАЇНУ??????
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17.02.2022 21:16 Ответить
придурошные.. куда эвакуировать? оставить оккупантам город на разграбление?
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17.02.2022 21:17 Ответить
А взорвать все слабо? Оккупантам выжженную землю! Что бы знали, что водки нет.
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17.02.2022 21:44 Ответить
провокатор, никто ничего взрывать не будет, надо населению раздать оружие и сопротивляться орде..
масквабад взрывайте..
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17.02.2022 21:59 Ответить
провокатор, ты не понимаешь, что победителей не будет ни в раше, ни в Европе.. война обрушит все экономики и валюты.. голод, нищету жди у себя дома..
кабаев не хочет один подыхать, и тянет все человечество в ядерную войну..
а ты продолжай бесноваться..
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17.02.2022 22:18 Ответить
у ***** нет сил захватить Украину, оно получит санкции.. поэтому ***** кабаев будет шантажировать Европу единственным, что у него есть - это ядерное оружие..
смысла в этой войне нет, не будет победителей, и рф первая получит армагеддон..
в Украине нет страха, есть четкое понимание, что ***** вырыл себе и всей рф могилу..
а Европа получит войну, так что, не видать ни тебе, ни твоим детям сытой жизни!
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17.02.2022 22:57 Ответить
рассии нет, ее грохнули ещё в 1917 и извращенно добивали первую половину 20 века, истребили народ, дворян, интеллигенцию..
то, что сейчас ты называешь расией - это последний гниющий огрызок ссср, это территория вечного концлагеря, где никогда люди не будут счастливы, потому, что несут карму..
ты бредишь, что можно безнаказанно убивать и уничтожать народы и страны?
***** и вы, кто так ждете и дрочите на войну - получите бумеранг, а развалится рф уже в 2022..
но ты этого так и не узнаешь, ты зря радуешься чужому горю! ..

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18.02.2022 08:37 Ответить
ты не о ставках думай, а о белых тапках для себя!..
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18.02.2022 10:16 Ответить
Підожди сатану запустять і будет тобі "жизнь слішком хараша..." на кожній по 10 ББ. Якщо пофартить здохнеш одразу якщо ні то скоріш за все в муках згодом.
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17.02.2022 23:38 Ответить
Ерунда какая-то...
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17.02.2022 21:50 Ответить
глава КМДА обещал многое, и многого не произошло в обещанные сроки или даже вообще не начиналось, так что можно не обращать внимания на новые сотрясания воздуха
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17.02.2022 21:55 Ответить
Эвакуируют? Это классно, но только нужно знать, сколько этого населения?
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17.02.2022 22:01 Ответить
поверить не могу, что это всерьез обсуждается...
эвакуировать Киев из-за русских... мир сошел с ума.
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17.02.2022 23:19 Ответить
кстати Хйло как не совсем полный дурак во время оккупации Крыма Москву (точнее лично свою жопу) кацапским про то закрыл, даже фоточки в нете были, посреди улицы стояло, вдруг. конечно при капле мозгов и опыта истории у запада да и у нас вряд ли это бы сильно помогло, но все же.
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17.02.2022 23:23 Ответить
велодорожки теперь понятно для чего. великами и самокатами
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17.02.2022 23:32 Ответить
...а, куда? Часом не в Бабий Яр? По моему , если был бы СССР, то и ему не по плечу была эта масштабная операция
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18.02.2022 04:38 Ответить
Тут бы надо уточнить: эвакуируют население отдельных адресатов Киева: Банковая, 11; Грушевского 12/2 - под пальмы на берега тёплых морей. Богомольца, 10 - эти эвакуируются сами, правда, не под пальмы
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18.02.2022 07:06 Ответить
вони зебануті - не звертайте уваги, шановне панство.....
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18.02.2022 10:38 Ответить
Оферту не акцептирую!!! Утрата доверия! Нет договора. Нет акцепта! Без оборота на меня и мое имущество, UCC 1-308, 1-308.4
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18.02.2022 21:45 Ответить
если прийдут русские, то вы чинуши готовьтесь будите первыми убитыми)))
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19.02.2022 07:23 Ответить
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