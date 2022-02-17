В случае боевых действий население Киева эвакуируют, - КГГА
Если боевые действия дойдут до столицы, в городе будет проведена полная эвакуация населения.
Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
"В случае боевых действий будет проведена эвакуация и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. И на обеспечение работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения "Киевпасстранса": и наземный транспорт, и подземный", - сказал Ткачук.
В случае боевых действий метрополитен будет работать около 6 часов: три часа с утра и три - вечером. В другое время метрополитен будет укрытием, – добавил он.
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масквабад взрывайте..
кабаев не хочет один подыхать, и тянет все человечество в ядерную войну..
а ты продолжай бесноваться..
смысла в этой войне нет, не будет победителей, и рф первая получит армагеддон..
в Украине нет страха, есть четкое понимание, что ***** вырыл себе и всей рф могилу..
а Европа получит войну, так что, не видать ни тебе, ни твоим детям сытой жизни!
то, что сейчас ты называешь расией - это последний гниющий огрызок ссср, это территория вечного концлагеря, где никогда люди не будут счастливы, потому, что несут карму..
ты бредишь, что можно безнаказанно убивать и уничтожать народы и страны?
***** и вы, кто так ждете и дрочите на войну - получите бумеранг, а развалится рф уже в 2022..
но ты этого так и не узнаешь, ты зря радуешься чужому горю! ..
эвакуировать Киев из-за русских... мир сошел с ума.
Москву(точнее лично свою жопу) кацапским про то закрыл, даже фоточки в нете были, посреди улицы стояло, вдруг. конечно при капле мозгов и опыта истории у запада да и у нас вряд ли это бы сильно помогло, но все же.