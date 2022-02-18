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Словенія передасть Україні техніку подвійного призначення, - міністр оборони Тонін

Словенія передасть Україні техніку подвійного призначення, - міністр оборони Тонін

Міністр оборони Словенії Матей Тонін заявив, що країна надішле Україні техніку подвійного призначення на тлі небезпеки російської агресії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі Словенія не планує надсилати летальну зброю в Україну, але ми надішлемо техніку подвійного призначення", - сказав міністр.

Він заявив, що ухвалюючи рішення про допомогу, словенський уряд реагував на побажання України, яка не просила у Словенії летальної зброї.

За словами міністра, у розмові з ним посол України в Словенії висловив прохання про мобільні кухні та намети з підігрівом. На першому етапі Словенія надасть Україні спальні мішки, черевики, дизель-генератори та рукавички.

Тонін додав, що орієнтовна вартість цього пакету першої допомоги становить 62 тис. євро.

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Він підкреслив, що нинішня ситуація з російською загрозою насамперед руйнує українську економіку, тому українці просять військової та економічної допомоги, але не очікують, що члени НАТО воюватимуть замість них. "Моральний дух в Україні високий, вони готові воювати самостійно, якщо потрібно", - сказав міністр.

Автор: 

допомога (8276) Словенія (182)


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Топ коментарі
+15
Словенія, дякуємо!
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18.02.2022 16:55
+14
BOZENA-5 - система ліквідації мін
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18.02.2022 16:56
+5
да.. точно.. перепутал.. спб за уточнение!
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18.02.2022 17:03
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Словенія, дякуємо!
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18.02.2022 16:55 Відповісти
BOZENA-5 - система ліквідації мін
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18.02.2022 16:56 Відповісти
То Словакия
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18.02.2022 17:01 Відповісти
да.. точно.. перепутал.. спб за уточнение!
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18.02.2022 17:03 Відповісти
спальні мішки, черевики, дизель-генератори та рукавички.
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18.02.2022 17:45 Відповісти
Це також потрыбно.
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18.02.2022 18:06 Відповісти
так, звісно. Просто наголошую на тексті замітки.
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18.02.2022 18:13 Відповісти
Ще одна братська країна... Словенія...
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18.02.2022 16:56 Відповісти
Словакия. Понятно, что похожее название, но все же.
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18.02.2022 17:02 Відповісти
Звичайно, вдячні.

Але на 62 тис євро у нас можна будь-якого суддю або прокурворішку хоч щомісяця "рокуркулювати" на користь оборонки.
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18.02.2022 17:06 Відповісти
Дякуємо !!!
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18.02.2022 17:07 Відповісти
Рукавички то такое((( по штабам растянут- до нуля не дойдет
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18.02.2022 17:17 Відповісти
 
 