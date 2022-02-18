Словенія передасть Україні техніку подвійного призначення, - міністр оборони Тонін

Міністр оборони Словенії Матей Тонін заявив, що країна надішле Україні техніку подвійного призначення на тлі небезпеки російської агресії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі Словенія не планує надсилати летальну зброю в Україну, але ми надішлемо техніку подвійного призначення", - сказав міністр.

Він заявив, що ухвалюючи рішення про допомогу, словенський уряд реагував на побажання України, яка не просила у Словенії летальної зброї.

За словами міністра, у розмові з ним посол України в Словенії висловив прохання про мобільні кухні та намети з підігрівом. На першому етапі Словенія надасть Україні спальні мішки, черевики, дизель-генератори та рукавички.

Тонін додав, що орієнтовна вартість цього пакету першої допомоги становить 62 тис. євро.

Також читайте: Литва готова збільшити допомогу Україні, - прем’єрка Шимоніте

Він підкреслив, що нинішня ситуація з російською загрозою насамперед руйнує українську економіку, тому українці просять військової та економічної допомоги, але не очікують, що члени НАТО воюватимуть замість них. "Моральний дух в Україні високий, вони готові воювати самостійно, якщо потрібно", - сказав міністр.