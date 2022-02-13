Литва готова збільшити допомогу Україні, - прем’єрка Шимоніте
Литва у випадку російського вторгнення в Україну готова розширити підтримку України.
Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте у "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вже збираємо запити на допомогу, яку ми можемо забезпечити, що стосується знань чи обладнання, чи будь-яких інших потреб. Тому ми думаємо, що те, що ми вже надали - це ще не все. Ми готові зробити більше", - сказала посадовиця.
За її словами, Литва відновлює програми реабілітації українських солдатів та надаватиме іншу медичну підтримку.
Найближчими днями Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у межах розширення військової допомоги.
Також Литва продовжить технічну та експертну допомогу імплементації реформ в Україні, особливо тих, які наближають Україну до Європейського союзу.
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