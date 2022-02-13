Литва готова збільшити допомогу Україні, - прем’єрка Шимоніте

Литва у випадку російського вторгнення в Україну готова розширити підтримку України.

Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте у "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже збираємо запити на допомогу, яку ми можемо забезпечити, що стосується знань чи обладнання, чи будь-яких інших потреб. Тому ми думаємо, що те, що ми вже надали - це ще не все. Ми готові зробити більше", - сказала посадовиця.

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Нагадаємо, 10 лютого прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте прибула із офіційним візитом до України.

За її словами, Литва відновлює програми реабілітації українських солдатів та надаватиме іншу медичну підтримку.

Найближчими днями Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у межах розширення військової допомоги.

Також Литва продовжить технічну та експертну допомогу імплементації реформ в Україні, особливо тих, які наближають Україну до Європейського союзу.

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