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Литва готова збільшити допомогу Україні, - прем’єрка Шимоніте

Литва готова збільшити допомогу Україні, - прем’єрка Шимоніте

Литва у випадку російського вторгнення в Україну готова розширити підтримку України.

Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте у "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже збираємо запити на допомогу, яку ми можемо забезпечити, що стосується знань чи обладнання, чи будь-яких інших потреб. Тому ми думаємо, що те, що ми вже надали - це ще не все. Ми готові зробити більше", - сказала посадовиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єрка Литви Шимоніте про слова Путіна "терпи, моя красавица": "Це просто огидно"

Нагадаємо, 10 лютого прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте прибула із офіційним візитом до України.

За її словами, Литва відновлює програми реабілітації українських солдатів та надаватиме іншу медичну підтримку.

Найближчими днями Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у межах розширення військової допомоги.

Також Литва продовжить технічну та експертну допомогу імплементації реформ в Україні, особливо тих, які наближають Україну до Європейського союзу.

Також дивіться: Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Литви Шимоніте безпекову ситуацію навколо України. ФОТО

Автор: 

Литва (2379) допомога (8294) Шимоніте Інґріда (59)


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Топ коментарі
+12
Щира подяка литовцям за допомогу і підтримку нашоі краіни в такі скрутні , для нас , часи 👍🏼💪🙂
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13.02.2022 01:12
+6
В Україні є повно мільярдерів і мультимільйонерів.Де їхня допомога? Де закупка ракет,ппо,авіації? Гранатомети,ті що дали,фактично для партизанської війни,тобто,коли ворог вже міста захопив,або хоче захопити і веде бої на нашій території.
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13.02.2022 01:15
+6
С одной стороны вы правы, а с другой- серьезное вооружение(кроме стрелецкой) не возможно купить даже бизнесу. Это разрешение дает государство полдавец или бывший владелец того оружия что изготовляло ег
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13.02.2022 01:31
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Щира подяка литовцям за допомогу і підтримку нашоі краіни в такі скрутні , для нас , часи 👍🏼💪🙂
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13.02.2022 01:12 Відповісти
США замовили полякам терміново в-во кількох сотень ПЗРК Перун. Які по словах поляків кращі за Стінгери. Вгадайте, де вони опиняться?
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13.02.2022 14:10 Відповісти
В Україні є повно мільярдерів і мультимільйонерів.Де їхня допомога? Де закупка ракет,ппо,авіації? Гранатомети,ті що дали,фактично для партизанської війни,тобто,коли ворог вже міста захопив,або хоче захопити і веде бої на нашій території.
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13.02.2022 01:15 Відповісти
С одной стороны вы правы, а с другой- серьезное вооружение(кроме стрелецкой) не возможно купить даже бизнесу. Это разрешение дает государство полдавец или бывший владелец того оружия что изготовляло ег
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13.02.2022 01:31 Відповісти
В нас же є надійний наймогутніший партнер,США.Якщо вони не хочуть продати,то тоді не знаю.Україні нічого не світить без зброї.Потрібно реально на речі дивитися.
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13.02.2022 01:39 Відповісти
Не нужно ничего покупать самим. Можно передать деньги на нужды обороны.
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13.02.2022 01:49 Відповісти
Все це вірно, лиш муляє одне питання-а Україна,з її то потенціалом, не здатна сама себе забезпечити зброєю, різною? МОЖЕ. Але...завдяки "мудрим" рішенням "народних урядів" почали здавати державу з перших днів її існування, починаючи з Кравчука. Забули про основний постулат: "хочеш миру-готуйся до війни". А в світі поважають сильного. От і докотились...Держава, яка не спроможна сама себе захистити дуже вже приваблива для других, як здобич.
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13.02.2022 06:42 Відповісти
да при чем тут кто что даёт? все мы это знаем .я недавно тоже поднял этот вопрос в посте .все почему то до меня как бы не писали про то что миллиардэры и мультимиллионеры могли бы как минимум собраться и миллиард дать на оружие .не им же покупать кто им продаст его!? а пожертвовать и помочь армии ..а не страна попрошайничает и волонтёры на шлемы, бронежелеты планшеты и лекарства,у стран а у нас война . но им пофиг они жлобяры и многие из них сепаратисты все знаем кого я имею ввиду из них... ещё те .говорят ну мы же платим военный сбор мол и этого мол хватит.... (такое однажды заявил ахметов....) кто даст новинский . шуфрич и им подобные сепары? западные миллиардэры вот написали за прошедший год пожертвовали 200 миллиардов долларов на медицину- иследования лекартсва и рак и другое . они интересно платят, а наши все миллионеры жлобяры пользуются этими лекарствами и лечением на шару странно как то всё работает...((
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13.02.2022 09:43 Відповісти
Да прийміть бистренько Україно в НАТО і не морочте людям голови і так ви спасете десятки тисяч життів якщо не сотні.
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13.02.2022 01:52 Відповісти
В гурті робити - як із гори бігти.
Гуртом добре й батька бити.
Гуртом і чорта поборем.
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13.02.2022 01:54 Відповісти
Ложка дорога к обеду.
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13.02.2022 07:22 Відповісти
🇱🇹💙💛
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13.02.2022 07:52 Відповісти
Чекаємо на внуків "лісових братів"
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13.02.2022 11:27 Відповісти
Не "прем'єр-міністерка Литви", а "прем'єр-міністр" Литви",барани!
прем'єр-міністр - це посада, а не погоняло.
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13.02.2022 12:49 Відповісти
 
 