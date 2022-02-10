Прем'єрка Литви Шимоніте прибула до України. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте прибула із офіційним візитом до України.
Про це вона написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я відвідую Київ, щоб висловити свою солідарність із українським народом. Литва завжди з вами!" - написала Шимоніте.
Як повідомляє пресслужба уряду Литви, Шимоніте зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським , головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
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Да так у любого крышу снесёт..