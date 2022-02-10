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Прем'єрка Литви Шимоніте прибула до України. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте прибула із офіційним візитом до України.

Про це вона написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я відвідую Київ, щоб висловити свою солідарність із українським народом. Литва завжди з вами!" - написала Шимоніте.

Як повідомляє пресслужба уряду Литви,  Шимоніте зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським , головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Читайте також: Джонсон та прем'єрка Литви Шимоніте обговорили ситуацію навколо України: "Вторгнення РФ стане катастрофічною помилкою"

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) Литва (2469) Стефанчук Руслан (765) Шмигаль Денис (4677)


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Sveiki atvykę į Ukrainą, Інґріда Шимоніте.
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10.02.2022 12:17 Відповісти
Капец. Мне аж прямо жалко Ишака. Каждый день делегации. Каждый день надо быть трезвым и думать чё несёшь... две(или три?) недели кокс только по чуть-чуть перед сном...
Да так у любого крышу снесёт..
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10.02.2022 12:21 Відповісти
Та кокс у нього в масці заниканий,жавжди з собою!
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10.02.2022 12:34 Відповісти
не дает запад галабаротьку отдохнуть как следует и сорвали командировку в пекин на олимпиаду
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10.02.2022 12:32 Відповісти
У клоуна ні хвилини покою.
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10.02.2022 12:35 Відповісти
🇱🇹💙💛
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10.02.2022 12:47 Відповісти
все страны и особенно такие страны как ЛИТВА достойны таких встреч..... вспоминаю их экс президента ДАЛЮ ГРИБОУСКАЙТЕ, вот женщина была сильная.сейчас всё также как и при ней всё супер, огромное спасибо странам балтии за помощь и поддержку Украины,они сами когда то испытали всю прелесть русского мира у себя... и понимают что если Украина не устоит... то будет беда у их границ а то и....((
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10.02.2022 13:03 Відповісти
 
 