Премьер Литвы Шимоните прибыла в Украину. ВИДЕО

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыла с официальным визитом в Украину.

Об этом она написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня я посещаю Киев, чтобы выразить свою солидарность с украинским народом. Литва всегда с вами!" – написала Шимоните.

Как сообщает пресс-служба правительства Литвы, Шимоните встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.