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Премьер Литвы Шимоните прибыла в Украину. ВИДЕО

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыла с официальным визитом в Украину.

Об этом она написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня я посещаю Киев, чтобы выразить свою солидарность с украинским народом. Литва всегда с вами!" – написала Шимоните.

Как сообщает пресс-служба правительства Литвы, Шимоните встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Литва (2522) Стефанчук Руслан (663) Шмыгаль Денис (2741)


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Sveiki atvykę į Ukrainą, Інґріда Шимоніте.
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10.02.2022 12:17 Ответить
Капец. Мне аж прямо жалко Ишака. Каждый день делегации. Каждый день надо быть трезвым и думать чё несёшь... две(или три?) недели кокс только по чуть-чуть перед сном...
Да так у любого крышу снесёт..
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10.02.2022 12:21 Ответить
Та кокс у нього в масці заниканий,жавжди з собою!
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10.02.2022 12:34 Ответить
не дает запад галабаротьку отдохнуть как следует и сорвали командировку в пекин на олимпиаду
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10.02.2022 12:32 Ответить
У клоуна ні хвилини покою.
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10.02.2022 12:35 Ответить
🇱🇹💙💛
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10.02.2022 12:47 Ответить
все страны и особенно такие страны как ЛИТВА достойны таких встреч..... вспоминаю их экс президента ДАЛЮ ГРИБОУСКАЙТЕ, вот женщина была сильная.сейчас всё также как и при ней всё супер, огромное спасибо странам балтии за помощь и поддержку Украины,они сами когда то испытали всю прелесть русского мира у себя... и понимают что если Украина не устоит... то будет беда у их границ а то и....((
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10.02.2022 13:03 Ответить
 
 