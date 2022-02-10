Премьер Литвы Шимоните прибыла в Украину. ВИДЕО
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыла с официальным визитом в Украину.
Об этом она написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я посещаю Киев, чтобы выразить свою солидарность с украинским народом. Литва всегда с вами!" – написала Шимоните.
Как сообщает пресс-служба правительства Литвы, Шимоните встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
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Да так у любого крышу снесёт..