Єрмак і Салліван "домовились про спільні кроки для зміцнення безпеки"

Керівник офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із радником з національної безпеки Білого дому Джейком Салліваном

Як інформує Цензор.НЕТ про це Єрмак написав у твіттері.

Він підкреслив: "Провів плідну зустріч в Брюсселі з Джейком Салліваном. Предметно обговорили безпекову ситуацію навколо України та її деескалацію. Обмінялися думками щодо подальших шляхів політико-дипломатичного врегулювання".

"Домовились про спільні кроки для зміцнення безпеки. Продовжуємо практичну взаємодію України та США", - підкреслив він.

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