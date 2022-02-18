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Єрмак і Салліван "домовились про спільні кроки для зміцнення безпеки"

Єрмак і Салліван

Керівник офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із радником з національної безпеки Білого дому Джейком Салліваном

Як інформує Цензор.НЕТ про це Єрмак написав у твіттері. 

Він підкреслив: "Провів плідну зустріч в Брюсселі з Джейком Салліваном. Предметно обговорили безпекову ситуацію навколо України та її деескалацію. Обмінялися думками щодо подальших шляхів політико-дипломатичного врегулювання".

"Домовились про спільні кроки для зміцнення безпеки. Продовжуємо практичну взаємодію України та США", - підкреслив він.

Читайте також: Останні десять днів спостерігається різке прискорення нарощування російських сил, - радник Байдена Салліван

Автор: 

перемовини (2846) Єрмак Андрій (1365) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+11
Два крота согласовывают свою подрывную деятельность...
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18.02.2022 18:24
+9
Салливан - КГБ-ный крот...
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18.02.2022 18:24
+8
Дерьмак и безопасность Украины-понятия несовместимые. фсбшный крот не может блюсти безопасность Украины в принципе. ***** ему не велит
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18.02.2022 18:26
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Два крота согласовывают свою подрывную деятельность...
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18.02.2022 18:24 Відповісти
Салливан - КГБ-ный крот...
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18.02.2022 18:24 Відповісти
тепер можна спати спокійно. Татаров і Єрмак про країну дбають.
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18.02.2022 18:24 Відповісти
спільну спец.операцію планують??? в єрмака що, гроші закінчились і треба втюхати оркам "что-то новєнькоє"...
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18.02.2022 18:26 Відповісти
Дерьмак и безопасность Украины-понятия несовместимые. фсбшный крот не может блюсти безопасность Украины в принципе. ***** ему не велит
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18.02.2022 18:26 Відповісти
А ці спільні кроки не будуть суперечить тим спільним крокам, які Єрмак зробив з Путіним?
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18.02.2022 18:27 Відповісти
А кто они собственно такие чтобы было важно знать о чем они договорились? Их статус никакой...
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18.02.2022 18:34 Відповісти
Секретарка з кимось договорилася?
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18.02.2022 18:38 Відповісти
У них статуса никакого нет.
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18.02.2022 18:56 Відповісти
Интересно, кому первому доклад Дерьмака на стол попал - Нелоху или *****?
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18.02.2022 18:38 Відповісти
В гибридной войне не существует моральных принципов. Когда шапито у власти начнет это понимать то как из рога изобилия польются в интернет видосики о рашистах марадерах, извращенцах, педофилах. И чем нелепее будут репортажи тем больше будет к ним веры. На кибер атаки надо отвечать своими контр мерами, на бред о распятых мальчиках должна быть незамедлительная обратка о ростовских лагерях где проходят обучение извращенцы которые должны кошмарить ночами жителей лугандонии. В чистеньких перчанках гибридную войну не выиграть.
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18.02.2022 18:45 Відповісти
ерьмак ?? это кто ??
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18.02.2022 18:46 Відповісти
ЧОМУ ЦЯ КРИСА ЩЕ НЕ СИДИТЬ ??
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18.02.2022 18:47 Відповісти
Пох что братела барыжил, видео наверное смонтированное https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/29/7245608/
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18.02.2022 18:50 Відповісти
Єрмак-це кацапський агент і особливо не криється, а ось Салліван - це той ще щур. Він був один із тих, хто витягнув на «світ» ФСБешну дезу про зв'язок Трампа із кацапами. Однією із причин уваги Білого Дому до України вважають як раз те, що відбувається зараз в Америці. Пам'ятаєте, коли Трамп призначив спеціального слідчого? Ога-в Америці ніхто не має права зупинити роботу таких слідчих, навіть якщо президент програє на виборах. Так ось, певні люди почали говорити по постановам суду-призвище Салліван пов'язане із скандалом нелегального шпигунства штабу Клінтон проти Трампа, коли він був президентом.
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18.02.2022 19:01 Відповісти
Одного Эрмак не указал, а как расстались, Без этого все как то недосказанно -понимай как знаешь и портит всю картину юленья консервы дяди Коли.
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18.02.2022 22:18 Відповісти
 
 