Єрмак і Салліван "домовились про спільні кроки для зміцнення безпеки"
Керівник офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із радником з національної безпеки Білого дому Джейком Салліваном
Як інформує Цензор.НЕТ про це Єрмак написав у твіттері.
Він підкреслив: "Провів плідну зустріч в Брюсселі з Джейком Салліваном. Предметно обговорили безпекову ситуацію навколо України та її деескалацію. Обмінялися думками щодо подальших шляхів політико-дипломатичного врегулювання".
"Домовились про спільні кроки для зміцнення безпеки. Продовжуємо практичну взаємодію України та США", - підкреслив він.
Топ коментарі
+11 Nik Home #491151
показати весь коментар18.02.2022 18:24
+9 Nik Home #491151
показати весь коментар18.02.2022 18:24
+8 volley
показати весь коментар18.02.2022 18:26
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Nik Home #491151
показати весь коментар18.02.2022 18:24 Відповісти Мені подобається 11
Nik Home #491151
показати весь коментар18.02.2022 18:24 Відповісти Мені подобається 9
Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар18.02.2022 18:24 Відповісти Мені подобається 3
Нина Лабунская
показати весь коментар18.02.2022 18:26 Відповісти Мені подобається 3
volley
показати весь коментар18.02.2022 18:26 Відповісти Мені подобається 8
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар18.02.2022 18:27 Відповісти Мені подобається 2
Михаил Сомов #454446
показати весь коментар18.02.2022 18:34 Відповісти Мені подобається 1
Ярослав Пінкевич
показати весь коментар18.02.2022 18:38 Відповісти Мені подобається 1
Михаил Сомов #454446
показати весь коментар18.02.2022 18:56 Відповісти Мені подобається 1
Maxim Ak-Murza
показати весь коментар18.02.2022 18:38 Відповісти Мені подобається 2
Маугли
показати весь коментар18.02.2022 18:45 Відповісти Мені подобається 2
faust7808
показати весь коментар18.02.2022 18:46 Відповісти Мені подобається 3
AlexBrentano
показати весь коментар18.02.2022 18:47 Відповісти Мені подобається 3
Alik Krass
показати весь коментар18.02.2022 18:50 Відповісти Мені подобається 1
Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар18.02.2022 19:01 Відповісти Мені подобається 0
viktor donovan
показати весь коментар18.02.2022 22:18 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль