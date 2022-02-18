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Новини Війна
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Закликаємо міжнародну спільноту негайно засудити провокації Росії та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, - МЗС України

Закликаємо міжнародну спільноту негайно засудити провокації Росії та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, - МЗС України

Україна не проводить і не планує диверсій на Донбасі та закликає міжнародну спільноту негайно засудити провокації РФ та її окупаційних адміністрацій в ОРДЛО.

Про це йдеться у заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із звинуваченнями з боку російської сторони про нібито підготовку Україною збройного наступу на Донбасі МЗС України заявляє про таке. Українські громадяни живуть по обидва боки лінії розмежування. Їхній мир, безпека та добробут є абсолютним пріоритетом для Української держави. Твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності", - заявили в МЗС.

Наголошується, що Україна не проводить і не планує диверсій на Донбасі, а також категорично відкидає спроби Росії загострити безпекову ситуацію.

"Залишаємося непохитно відданими політико-дипломатичному врегулюванню, разом із партнерами докладаємо максимальних зусиль, аби знизити напругу та втримати ситуацію в руслі дипломатичного діалогу. Натомість ми спостерігаємо, як Російська Федерація розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації, збільшує кількість обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури з забороненої Мінськими угодами зброї та ескалює безпекову ситуацію", - зазначається в документі.

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У МЗС також закликали іноземні держави та міжнародні організації "негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання".

"Відсутність належної реакції або нейтральна позиція лише підігруватимуть ескалації ситуації з боку Росії", - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Автор: 

МЗС (4106) Донбас (22354) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+7
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18.02.2022 18:59
+4
дождались укропы пока ***** стащило 200 тыщ орков аж с Дальнего Востока и решили пойти в наступление. На каких умственно отсталых єто расчитано.
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18.02.2022 18:57
+3
буба вже засудила і з киціком погралася... - нашо та спільнота?
буба перша!
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18.02.2022 19:03
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18.02.2022 18:56 Відповісти
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18.02.2022 18:59 Відповісти
дождались укропы пока ***** стащило 200 тыщ орков аж с Дальнего Востока и решили пойти в наступление. На каких умственно отсталых єто расчитано.
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18.02.2022 18:57 Відповісти
ТАК МОЖЕ ЗЕЛЕНЬКО ЇХ ЗАПРОСИТЬ НА ШАШЛИК ??
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18.02.2022 18:58 Відповісти
автобус с детьми выезжает из Донецка. Дети сироты из детдома. Страшно представить если они их используют как провокацию.
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18.02.2022 18:59 Відповісти
Как бабки на дорогах осваивать помощь не нужна была. А тут вдруг срочно помогите там шото происходит, мы ж не знали что война восьмой год идет.
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18.02.2022 19:01 Відповісти
ТЕРМІНОВЕ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЖО БАЙДЕНА !
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18.02.2022 19:02 Відповісти
Сьогодні ввечері
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18.02.2022 19:05 Відповісти
буба вже засудила і з киціком погралася... - нашо та спільнота?
буба перша!
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18.02.2022 19:03 Відповісти
18 февраля 2022 год.
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Российские СМИ сообщают о мощном взрыве в нескольких десятках метров от здания "правительства" ДНР..
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26 ноября 1939 год.
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18.02.2022 19:05 Відповісти
Спільнота засудить, у цьому немає сумніву. А чому до цього часу мовчить той хто живе надією побачити в очах сатани, щось людське. Залишається загадкою, або до цього часу він не отримав сценарні вказівки з червоної площі некрофіла, або він вирішив перепочити перед черговою відпусткою.
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18.02.2022 19:05 Відповісти
Йозеф Кнехт


@jozefkneht1

·
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1494258716358623239 17 февр.



Коли вчора було зеленським весело, відосики йшли косяком, а коли почалося загострення і росія обстрілює мирні міста, дитячі садочки Зе онімів. Де ти, наш Верховний головнокомандувач?
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18.02.2022 19:07 Відповісти
 
 