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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Головнокомандувач ЗСУ Залужний звернувся до жителів окупованого Донбасу: Жодних наступальних операцій не планується. ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до мешканців окупованих територій, спростувавши фейк окупантів про наступ ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Дорогі співгромадяни, особливо ті, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях!

Бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій. Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних Сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ.

Вкотре повторюю - військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій - політико-дипломатичний. Наступальна операція на Донбасі обов’язково призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються.

Україна була і є відданою принципам і нормам міжнародного права та людської моралі. Для нас, на відміну від окупантів, життя наших українських громадян на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю.

Також читайте: Ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців ОРДЛО до РФ (оновлено)

Навіть у ці дні, коли бойовики здійснюють численні порушення режиму припинення вогню, ми відповідаємо тільки у випадку загрози життю особового складу чи цивільних мешканців. Ми не піддаємося на провокації. Ми не стріляємо по житловим районам, де бойовики цинічно розмістили свої позиції.

Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій - не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття. Інформація про диверсійні групи зі складу Об’єднаних сил, що нібито планували підірвати хлор на очисних спорудах в Горлівці, взагалі не відповідає дійсності.

Ми об’єктивно не зможемо спростовувати всі фейки, які в геометричній прогресії в ці напружені дні сіє ворожа пропаганда, тому я закликаю всіх вірити тільки офіційним джерелам інформації і вірити в Збройні Сили України!", - заявив Залужний.

Також дивіться: Активно відстежуємо можливі провокації з боку РФ та ОРДЛО, – Залужний. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22354) Залужний (720) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+16
Тікайте, сепари, на спокійну Воркуту!
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18.02.2022 18:34
+12
Якшо люди тікають, ті що бояться українських військ, то за кого вони?
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18.02.2022 18:23
+11
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012364771647&__cft__[0]=AZWM3BRw_Jbc9GifXcCBRdTGkrkUGlpVN59c4rFOYCOkUN2hZRzgH0LW3oRtVUGP5W22Z0eer9FcgV-UP7dluYoluosIrV2ZZWde8fkFsCCzObqZRkfgV-Chzg1CDXZnqYM&__tn__=-]C%2CP-R Олег Гриценюк с https://www.facebook.com/profile.php?id=100040642957054&__cft__[0]=AZWM3BRw_Jbc9GifXcCBRdTGkrkUGlpVN59c4rFOYCOkUN2hZRzgH0LW3oRtVUGP5W22Z0eer9FcgV-UP7dluYoluosIrV2ZZWde8fkFsCCzObqZRkfgV-Chzg1CDXZnqYM&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Італієцем .

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 2 ч. ·



Відбувається все більший «накал». Росія переходить до повної підготовки агресії.

Зібрав останню інформацію.

1. В ДНР наказано евакуювати населення. Про це щойно заявив «лідер» терористів Пушилін. Буде евакуйовано 300-400 тисяч людей.

2.ДНР/ЛНР, а також «ЗМІ» Росії заявляють, що Україна от-от розпочне масштабний наступ на Донбас. Фактично цей фейк має стати приводом для вторгнення.

3. У терористичних республіках нібито повипускали всі зеків, а найманців заганяють у військомати. Готують до війни.

4. «Евакуйоване» населення мають відвезти до Ростовської області держави-агресора.

5. США заявили що порівняно з 30 січня кількість російських військ біля кордонів збільшилась майже вдвічі. Жодних відведень немає. Наразі біля кордонів перебуває до 190 тисяч військових РФ.

6. Путін заявив що Київ «має сісти за стіл переговорів» з бойовиками і вирішили всі питання. Фактично це шантаж - або капітуляція або війна.

7. Завтра РФ проведе чергові навчання за участі Путіна. Запускатимуть балістичні ракети. Участь у навчання візьмуть і «ядерні сили», так звана «ядерна тріада». Путін де-факто погрожує світу ядерною зброєю.

Фактично, щойно Путін окреслив ультиматум:
Або капітуляція.
Або війна.
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18.02.2022 18:33
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На "калєні" то кацапов стійка.
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18.02.2022 19:15 Відповісти
А давайте пригадаємо, яке ж владне чмо зробило так, що українські канали щезли з супутникових тарілок? Зе!Бенітос перший, подбав, щоб ***** міг нести збочену реальність? Чи, щоб обрізані канали з України не втрачали кошти на рекламі? Загадка ж для Зе!білів?
п.с. Укропович- це не вам особисто.
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19.02.2022 13:37 Відповісти
Вы кому адресуете свой вопрос? Главнокомандующему ВСУ , генерал-лейтенанту Залужному? Человеку, который награжден переходящим мечом королевы Великобритании и которого уважают солдаты и офицеры украинской армии, вне зависимости от политических взглядов?
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18.02.2022 19:18 Відповісти
Здуй в военкомат и покажи пример.
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18.02.2022 19:18 Відповісти
Ти там уже був?
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19.02.2022 09:28 Відповісти
Был, прохожу службу в резерве.
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19.02.2022 10:28 Відповісти
Якшо люди тікають, ті що бояться українських військ, то за кого вони?
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18.02.2022 18:23 Відповісти
А то не вважаєш, що бояться не військ, а загинути у м'ясорубці? Або за дітей? Батьків? А на вільну територію не випускають
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18.02.2022 18:39 Відповісти
дауны тикают с лугандона сейчас нормальгные люди выехали уже давно, а вот детей сирот жаль которых незаконно вывозят - вот где преступление геноцид от русских педофилов из кремля
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18.02.2022 18:40 Відповісти
когда ты не военный, не участвуешь в боевых действиях то держись подальше от линии фронта.
Независимо за кого ты - за белых или за красных или за зеленых.
Просто уезжай. Куда можешь.
кстати, если кто-то из ОРДЛО уехал в Украину (неоккупированную часть страны) - это еще не значит что он капец за Украину.
Точно так же если остался там или уехал в РФ - не значит что против Украины.
Поверь, когда снаряды над головой летают - валишь куда можешь.
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18.02.2022 20:08 Відповісти
думаю що переміщення людей ЛДНР буде перенаправлено саме до підконтрольної України
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19.02.2022 10:27 Відповісти
Може дійсно наступити під шумок, щоб даремно не відмазуватись. Все одно кацапи будуть казати, що це через нас.
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18.02.2022 18:25 Відповісти
Нет. Никаких провокаций.
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18.02.2022 18:28 Відповісти
Та так, видаю бажане за дійсне(
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18.02.2022 18:31 Відповісти
Дійсно, шкода, що керманич країни зараз - сцикливий і дурний Блазень-миротворець, а не стратег і мудрий проукраїнський лідер.
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18.02.2022 20:37 Відповісти
👍
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18.02.2022 19:09 Відповісти
Потужно.
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18.02.2022 18:27 Відповісти
Я так розумію, населення лугандонії добре володіє українською мовою, тому переклад не потрібен.
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18.02.2022 18:28 Відповісти
Та й українське телебачення там присутнє на всіх каналах і супутникове телебачення України не закодоване.
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18.02.2022 18:41 Відповісти
Але я впевнений, що українське мовлення мало хто слухає. Тому повинині бути шокові новини, від яких лугандонці будуть бігти від рашистів як від скажених собак. Так це повина бути майже гебелівська брехня, але не ми розпочали т.з. гібрідну війну.
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18.02.2022 18:57 Відповісти
к сожалению, и на неоккупированной территории Донбасса смотрят в основном НЕ украинские телеканалы. Или российские или сепарские.
Украинские не ловят.
блин ВОСЕМЬ ЛЕТ ВОЙНЫ!!
НА УКРАИНЕ нет украинских телеканалов......
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18.02.2022 20:13 Відповісти
Відкрию таємницю - у неокупованій Німеччині люди з колишнього СРСР дивляться переважно російськи канали. Купують для цього спеціальні приставки. Німці не дивляться російські канали, завдяки цьому краще розуміють - хто представляє загрозу
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18.02.2022 22:39 Відповісти
так. мої знайомі з Франкфурту на Майні так само роблять - мабуть чекають сигнал від ***** щоб голосувати на виборах в Німеччині на росіянський інтерес. хоча люди переїхали в Німеччину з України . . .
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19.02.2022 10:34 Відповісти
что вы несете, даже на неоккупированном Донбассе не ловят украинские телеканалы! я полгода назад там бывал. Не случайно потом приезжают наши солдаты с передовой ватанутые как Кива, начинают всякий бред нести.
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18.02.2022 20:14 Відповісти
Олеже! це люди так жартують...
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18.02.2022 20:49 Відповісти
Я взагалі не впевнений, що в них там бере хоч один український канал. Може листівки з текстом виступу Залужного з Байрактара скидувати на окупованих...
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18.02.2022 19:11 Відповісти
Все рівно Байрактари стоять без діла. Зеля сказав нізя...
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18.02.2022 19:13 Відповісти
там большинство - этнические украинцы.
У причятеля-луганчанина в классе было 36 человек, 35 - украинцы. школа номер 32.
У подруги, 42 человека в школе - 41 украинец.
Заканчивали в 90-91 годах, когда русские могли не учить украинский, потому это легко вспоминается.
На базарах бабульки точно так же как в Киеве - говорили на украинском.
Север Луганщины - украиноязычный. Ватные как и большинство юга и востока Украины.
Они за Украину, но ругают ВСЕ что делает Украина. имел случаи общения пару лет назад с украиноязычной жительницей Нового Айдара. возмущалась правительством говорила что вот в ЛНР 2 пенсии а у нее одна.
В этом году ни разу не слышал восхищений жизнью в ЛНР - за пенсиями выпускать перестали, жизнь там не сахар, пикнуть не имеешь права и вообще там все - никто.
впрочем вата по всей Украине, не только на Луганщине.
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18.02.2022 20:12 Відповісти
А може це х#йло почав відстувати, а жінками і дітьми, як він це завжди робить, прикривається, щоб ЗСУ не пальнули у слід оркам.
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18.02.2022 18:29 Відповісти
Скабеева верещит чту уже и на Луганск наступление, помимо Горловки.
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18.02.2022 18:29 Відповісти
ТАК МИ СКОРО РОСТОВ ВІЗЬМЕМО!
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18.02.2022 19:14 Відповісти
жаль что это неправда.
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18.02.2022 20:15 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012364771647&__cft__[0]=AZWM3BRw_Jbc9GifXcCBRdTGkrkUGlpVN59c4rFOYCOkUN2hZRzgH0LW3oRtVUGP5W22Z0eer9FcgV-UP7dluYoluosIrV2ZZWde8fkFsCCzObqZRkfgV-Chzg1CDXZnqYM&__tn__=-]C%2CP-R Олег Гриценюк с https://www.facebook.com/profile.php?id=100040642957054&__cft__[0]=AZWM3BRw_Jbc9GifXcCBRdTGkrkUGlpVN59c4rFOYCOkUN2hZRzgH0LW3oRtVUGP5W22Z0eer9FcgV-UP7dluYoluosIrV2ZZWde8fkFsCCzObqZRkfgV-Chzg1CDXZnqYM&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Італієцем .

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 2 ч. ·



Відбувається все більший «накал». Росія переходить до повної підготовки агресії.

Зібрав останню інформацію.

1. В ДНР наказано евакуювати населення. Про це щойно заявив «лідер» терористів Пушилін. Буде евакуйовано 300-400 тисяч людей.

2.ДНР/ЛНР, а також «ЗМІ» Росії заявляють, що Україна от-от розпочне масштабний наступ на Донбас. Фактично цей фейк має стати приводом для вторгнення.

3. У терористичних республіках нібито повипускали всі зеків, а найманців заганяють у військомати. Готують до війни.

4. «Евакуйоване» населення мають відвезти до Ростовської області держави-агресора.

5. США заявили що порівняно з 30 січня кількість російських військ біля кордонів збільшилась майже вдвічі. Жодних відведень немає. Наразі біля кордонів перебуває до 190 тисяч військових РФ.

6. Путін заявив що Київ «має сісти за стіл переговорів» з бойовиками і вирішили всі питання. Фактично це шантаж - або капітуляція або війна.

7. Завтра РФ проведе чергові навчання за участі Путіна. Запускатимуть балістичні ракети. Участь у навчання візьмуть і «ядерні сили», так звана «ядерна тріада». Путін де-факто погрожує світу ядерною зброєю.

Фактично, щойно Путін окреслив ультиматум:
Або капітуляція.
Або війна.
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18.02.2022 18:33 Відповісти
Схоже дід не хоче дожити до 70ти
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18.02.2022 18:38 Відповісти
В кремлі є план: після 70 років лікарі пересадять мозок Путіна в тіло Ківи. Іспанські лікарі вже готують донора до операції...
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18.02.2022 19:17 Відповісти
Фільм "Собаче серце" всі бачили?
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18.02.2022 19:20 Відповісти
хто не бачив - той побачить.
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18.02.2022 20:16 Відповісти
Сподіваюсь, що на фоні усіх цих шокуючих новин, наших воїнів не лишать в окопах з одними автоматами. Колись же грозились повернуть важке озброєння за 30 хвилин. То може, вже час?!!
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18.02.2022 19:00 Відповісти
Тікайте, сепари, на спокійну Воркуту!
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18.02.2022 18:34 Відповісти
нахeр этот чувырло нужен,шоб оправдываться? склады взорвали, вместо того,шоб выпустить по лугандону, во твари!
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18.02.2022 18:35 Відповісти
Апалчлєнци і іх родствєніка нє вєрят украм !
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18.02.2022 18:38 Відповісти
Кацапы трепещут... - "В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летальных вооружений, - сказал глава ДНР Денис Пушилин. - В том числе реактивных систем залпового огня - "Смерчей", "Градов" и "Ураганов". На линии соприкосновения замечены установки NLOW, а также "Джавелины" и "Стингеры". Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ к наступлению".
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18.02.2022 18:41 Відповісти
вот нахуа ты это транслируешь?
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18.02.2022 20:17 Відповісти
Так, Залужний, мовчи, не зривай операцію! хай собі спокійно вивозять своїх сепарів та ватніків в ростовські *****! від нашої влади хрін дочекаєшся, а тут так поперло! їдьте, їдьте, гімнюки, наступати будемо, буу)
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18.02.2022 18:48 Відповісти
ІДІОТИ ! ЩОБ КУДАСЬ ЗВЕРТАТИСЬ ТАМ ПОВИННІ БУТИ НАШІ ЗМІ !!
а НАШЕ МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМІЦІЇ НІЧОГО НЕ РОБИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.02.2022 18:50 Відповісти
Тоді один варіант: з байрактарів листівки із виступом Залужного скидувати!
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18.02.2022 19:23 Відповісти
Ага, Мінправди імені спочилого в Бозі Стеця (спочилого в політичному плані, а не духовному). Його краще перейменувати в Міндармоїдів
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18.02.2022 20:40 Відповісти
Главнокомандующий ВСУ Залужный обратился к жителям оккупированного Донбасса:

НЕ ПОВЕРТАЙТЕСЬ..., ХАЙ НА ЦИХ ЗЕМЛЯХ ЗАСЕЛЯТЬСЯ УКРАЇНЦІ ЯКУ ******* І ШАНУЮТЬ СВОЮ УКРАЇНУ

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18.02.2022 19:10 Відповісти
👍
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18.02.2022 19:21 Відповісти
ты таких где будешь искать? среди 73% уставших от войны, проголосовавших за Смотрение в очко Путину?
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18.02.2022 20:18 Відповісти
Нащо шукати, українці з Заходу з задоволенням будуть там будувати свій бізнес.
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18.02.2022 21:12 Відповісти
зекрыса приход ловит?
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18.02.2022 19:13 Відповісти
На фоні цих евакуацій, можливі певні штурмові дії з боку проросійських НЗФ, з подальшим вдаваним відступом вглиб ОРДЛО, намагаючись заманити ЗСУ в пастку, як було 2008-го в Цхінвалі. А потім, основні сили РФ в Криму та під Воронежем намагатимуться замкнути сили ООС в оточенні. Але це тільки моя особиста думка.
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18.02.2022 19:26 Відповісти
нам это не нужно. И им это не нужно.
У них совсем другие цели. Путин их озвучил - сесть за стол переговоров с главарями ОРДЛО.
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18.02.2022 20:19 Відповісти
Побачиш
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18.02.2022 20:52 Відповісти
Саакашвілі також не планував 2008-го вторгатися в Південну Осетію. Його спровокували та змусили. Сподіваюсь, нашим вистачить розуму не вестись на цей флешмоб.
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18.02.2022 21:00 Відповісти
Ну насколько я помню, в Грузии не совсем такой сценарий был. Там ***** изобразил вывод войск, а другой горячий парень решил, что теперь без проблем может взять территорию под свой контроль - никто его не провоцировал и не принуждал. А вообще я с вами согласен. Что-то подобное наверняка попытаются провернуть.
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19.02.2022 08:38 Відповісти
Тоді, в 2008-му мені також здавалось, що Саакашвілі вирішив відновити теріторіальну цілісність, але його спровокували на напад і завели у пастку. Це була заздалегідь спланована операція РФ. Є багато матеріалів на цю тему, навіть російських.
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19.02.2022 11:02 Відповісти
То, что операция была спланированной, знают все. Если считать провокацией "вывод" кацапских войск, то можно сказать, что спровоцировали и завели. Но сыграно было исключительно на слабостях Михо. Если бы Саакашвили не попытался силой восстановить территориальную целостность, то ничего бы не было. Надеюсь, наши учли опыт Грузии. Проблема в том, что кацапы могут и сами разыграть "вторжение".
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19.02.2022 11:36 Відповісти
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов. Такой печальный факт.
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18.02.2022 19:30 Відповісти

"Жодних наступальних операцій не планується. ВIДЕО",- а так хотілося б.
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18.02.2022 20:15 Відповісти
Очень правильноен обращение
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18.02.2022 20:45 Відповісти
А якщо їм хочеться вірити? Бо вони ******* Путіна.
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18.02.2022 22:35 Відповісти
ЗСУ може і не планує, а москалі ось дуже сильно планують!
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18.02.2022 22:43 Відповісти
Готовится российская провокация. Выступление генерала ВСУ - нужно максимально распространить по всем медиа.
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18.02.2022 23:15 Відповісти
Проблема в том, что наших медиа в Лугандоне нет.
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19.02.2022 08:39 Відповісти
БУТУСОВ ЖЖЁТ !) ДАЛ ПО МОРДЕ ШУФРИЧУ )))
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18.02.2022 23:29 Відповісти
Це все класно!!!! Але - головнокомандувач в Україні - це президент! Якщо, зедебіли, про це забули, то у нас, все гірше ніж ми (порохоботи) думали.
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18.02.2022 23:34 Відповісти
Думаю, основная проблема на фронте - за долгое время затишья враг разведал цели: блиндажи. Теперь может бить по ним наиболее тяжёлой артиллерией, причиняя тяжёлые потери.

Думаю, лучший выход - менять позиции блиндажей (и не допускать беспилотников разведки).

+ Возможно, создавать фиктивные цели (типа манекена с подогревом для отвлечения снайперов).
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19.02.2022 02:30 Відповісти
Можливо, наші нещасні донеччани та луганці на окупованих землях і почують... Та чи сприймуть у свої забамбулені мізки? Та чи й спроможні вони на щось, коли їхні ватажки, Пушилков та Пасічников із компашкою, готові вилягатись перед Вєлікім Путлєром по самому дну людському?... Всеодно треба говорити про це, і не лише Залужному... Зрештою, всім нам, хто тільки має там своїх рідних і знайомих...
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19.02.2022 13:22 Відповісти
Те, що Україна не планує наступу не означає, що наступу не планує РФ.
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19.02.2022 13:36 Відповісти
Не треба звертатись до мешканців ОРДЛО. Україна їх не контролює. Треба звертатися до населення звільнених територій Донецької та Луганської областей. І в разі подальших наступальних дій противника - оголошувати евакуацію населення, мобілізацію і введення воєнного стану.
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19.02.2022 15:19 Відповісти
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19.02.2022 19:40 Відповісти
 
 