Головнокомандувач ЗСУ Залужний звернувся до жителів окупованого Донбасу: Жодних наступальних операцій не планується. ВIДЕО
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до мешканців окупованих територій, спростувавши фейк окупантів про наступ ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Дорогі співгромадяни, особливо ті, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях!
Бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій. Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних Сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ.
Вкотре повторюю - військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій - політико-дипломатичний. Наступальна операція на Донбасі обов’язково призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються.
Україна була і є відданою принципам і нормам міжнародного права та людської моралі. Для нас, на відміну від окупантів, життя наших українських громадян на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю.
Навіть у ці дні, коли бойовики здійснюють численні порушення режиму припинення вогню, ми відповідаємо тільки у випадку загрози життю особового складу чи цивільних мешканців. Ми не піддаємося на провокації. Ми не стріляємо по житловим районам, де бойовики цинічно розмістили свої позиції.
Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій - не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття. Інформація про диверсійні групи зі складу Об’єднаних сил, що нібито планували підірвати хлор на очисних спорудах в Горлівці, взагалі не відповідає дійсності.
Ми об’єктивно не зможемо спростовувати всі фейки, які в геометричній прогресії в ці напружені дні сіє ворожа пропаганда, тому я закликаю всіх вірити тільки офіційним джерелам інформації і вірити в Збройні Сили України!", - заявив Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
п.с. Укропович- це не вам особисто.
Независимо за кого ты - за белых или за красных или за зеленых.
Просто уезжай. Куда можешь.
кстати, если кто-то из ОРДЛО уехал в Украину (неоккупированную часть страны) - это еще не значит что он капец за Украину.
Точно так же если остался там или уехал в РФ - не значит что против Украины.
Поверь, когда снаряды над головой летают - валишь куда можешь.
Украинские не ловят.
блин ВОСЕМЬ ЛЕТ ВОЙНЫ!!
НА УКРАИНЕ нет украинских телеканалов......
У причятеля-луганчанина в классе было 36 человек, 35 - украинцы. школа номер 32.
У подруги, 42 человека в школе - 41 украинец.
Заканчивали в 90-91 годах, когда русские могли не учить украинский, потому это легко вспоминается.
На базарах бабульки точно так же как в Киеве - говорили на украинском.
Север Луганщины - украиноязычный. Ватные как и большинство юга и востока Украины.
Они за Украину, но ругают ВСЕ что делает Украина. имел случаи общения пару лет назад с украиноязычной жительницей Нового Айдара. возмущалась правительством говорила что вот в ЛНР 2 пенсии а у нее одна.
В этом году ни разу не слышал восхищений жизнью в ЛНР - за пенсиями выпускать перестали, жизнь там не сахар, пикнуть не имеешь права и вообще там все - никто.
впрочем вата по всей Украине, не только на Луганщине.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 2 ч. ·
Відбувається все більший «накал». Росія переходить до повної підготовки агресії.
Зібрав останню інформацію.
1. В ДНР наказано евакуювати населення. Про це щойно заявив «лідер» терористів Пушилін. Буде евакуйовано 300-400 тисяч людей.
2.ДНР/ЛНР, а також «ЗМІ» Росії заявляють, що Україна от-от розпочне масштабний наступ на Донбас. Фактично цей фейк має стати приводом для вторгнення.
3. У терористичних республіках нібито повипускали всі зеків, а найманців заганяють у військомати. Готують до війни.
4. «Евакуйоване» населення мають відвезти до Ростовської області держави-агресора.
5. США заявили що порівняно з 30 січня кількість російських військ біля кордонів збільшилась майже вдвічі. Жодних відведень немає. Наразі біля кордонів перебуває до 190 тисяч військових РФ.
6. Путін заявив що Київ «має сісти за стіл переговорів» з бойовиками і вирішили всі питання. Фактично це шантаж - або капітуляція або війна.
7. Завтра РФ проведе чергові навчання за участі Путіна. Запускатимуть балістичні ракети. Участь у навчання візьмуть і «ядерні сили», так звана «ядерна тріада». Путін де-факто погрожує світу ядерною зброєю.
Фактично, щойно Путін окреслив ультиматум:
Або капітуляція.
Або війна.
а НАШЕ МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМІЦІЇ НІЧОГО НЕ РОБИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НЕ ПОВЕРТАЙТЕСЬ..., ХАЙ НА ЦИХ ЗЕМЛЯХ ЗАСЕЛЯТЬСЯ УКРАЇНЦІ ЯКУ ******* І ШАНУЮТЬ СВОЮ УКРАЇНУ
Источник:
У них совсем другие цели. Путин их озвучил - сесть за стол переговоров с главарями ОРДЛО.
"Жодних наступальних операцій не планується. ВIДЕО",- а так хотілося б.
Думаю, лучший выход - менять позиции блиндажей (и не допускать беспилотников разведки).
+ Возможно, создавать фиктивные цели (типа манекена с подогревом для отвлечения снайперов).