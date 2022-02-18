Главнокомандующий ВСУ Залужный обратился к жителям оккупированного Донбасса: Никаких наступательных операций не планируется. ВИДЕО
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к жителям оккупированных территорий, опроверг фейк оккупантов о наступлении ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.
"Дорогие сограждане, особенно те, кто проживает на временно оккупированных территориях!
Боевики, поддерживаемые Российской Федерацией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий. Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных Сил Украины и силовые сценарии освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ.
Еще раз повторяю - военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический. Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются.
Украина была и является приверженной принципам и нормам международного права и человеческой морали. Для нас, в отличие от оккупантов, жизнь наших украинских граждан на всей территории нашего государства и за его пределами является самой высокой ценностью.
Даже в эти дни, когда боевики совершают многочисленные нарушения режима прекращения огня, мы отвечаем только в случае угрозы личному составу или мирных жителей. Мы не поддаемся провокациям. Мы не стреляем по жилым районам, где боевики цинично разместили свои позиции.
Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий – не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации в целях развязывания очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности.
Мы объективно не сможем опровергать все фейки, которые в геометрической прогрессии в эти напряженные дни сеют враждебные пропаганды, поэтому я призываю всех верить только официальным источникам информации и верить в Вооруженные Силы Украины!", - заявил Залужный.
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п.с. Укропович- це не вам особисто.
Независимо за кого ты - за белых или за красных или за зеленых.
Просто уезжай. Куда можешь.
кстати, если кто-то из ОРДЛО уехал в Украину (неоккупированную часть страны) - это еще не значит что он капец за Украину.
Точно так же если остался там или уехал в РФ - не значит что против Украины.
Поверь, когда снаряды над головой летают - валишь куда можешь.
Украинские не ловят.
блин ВОСЕМЬ ЛЕТ ВОЙНЫ!!
НА УКРАИНЕ нет украинских телеканалов......
У причятеля-луганчанина в классе было 36 человек, 35 - украинцы. школа номер 32.
У подруги, 42 человека в школе - 41 украинец.
Заканчивали в 90-91 годах, когда русские могли не учить украинский, потому это легко вспоминается.
На базарах бабульки точно так же как в Киеве - говорили на украинском.
Север Луганщины - украиноязычный. Ватные как и большинство юга и востока Украины.
Они за Украину, но ругают ВСЕ что делает Украина. имел случаи общения пару лет назад с украиноязычной жительницей Нового Айдара. возмущалась правительством говорила что вот в ЛНР 2 пенсии а у нее одна.
В этом году ни разу не слышал восхищений жизнью в ЛНР - за пенсиями выпускать перестали, жизнь там не сахар, пикнуть не имеешь права и вообще там все - никто.
впрочем вата по всей Украине, не только на Луганщине.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 2 ч. ·
Відбувається все більший «накал». Росія переходить до повної підготовки агресії.
Зібрав останню інформацію.
1. В ДНР наказано евакуювати населення. Про це щойно заявив «лідер» терористів Пушилін. Буде евакуйовано 300-400 тисяч людей.
2.ДНР/ЛНР, а також «ЗМІ» Росії заявляють, що Україна от-от розпочне масштабний наступ на Донбас. Фактично цей фейк має стати приводом для вторгнення.
3. У терористичних республіках нібито повипускали всі зеків, а найманців заганяють у військомати. Готують до війни.
4. «Евакуйоване» населення мають відвезти до Ростовської області держави-агресора.
5. США заявили що порівняно з 30 січня кількість російських військ біля кордонів збільшилась майже вдвічі. Жодних відведень немає. Наразі біля кордонів перебуває до 190 тисяч військових РФ.
6. Путін заявив що Київ «має сісти за стіл переговорів» з бойовиками і вирішили всі питання. Фактично це шантаж - або капітуляція або війна.
7. Завтра РФ проведе чергові навчання за участі Путіна. Запускатимуть балістичні ракети. Участь у навчання візьмуть і «ядерні сили», так звана «ядерна тріада». Путін де-факто погрожує світу ядерною зброєю.
Фактично, щойно Путін окреслив ультиматум:
Або капітуляція.
Або війна.
а НАШЕ МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМІЦІЇ НІЧОГО НЕ РОБИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НЕ ПОВЕРТАЙТЕСЬ..., ХАЙ НА ЦИХ ЗЕМЛЯХ ЗАСЕЛЯТЬСЯ УКРАЇНЦІ ЯКУ ******* І ШАНУЮТЬ СВОЮ УКРАЇНУ
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У них совсем другие цели. Путин их озвучил - сесть за стол переговоров с главарями ОРДЛО.
"Жодних наступальних операцій не планується. ВIДЕО",- а так хотілося б.
Думаю, лучший выход - менять позиции блиндажей (и не допускать беспилотников разведки).
+ Возможно, создавать фиктивные цели (типа манекена с подогревом для отвлечения снайперов).