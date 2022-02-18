Словаччина направить Україні системи для розмінування та медикаменти

Уряд Словаччини затвердив надання гуманітарної допомоги Україні. Словацька сторона відправить дві системи з розмінування "Божена" та медикаменти на суму 1,7 млн євро.

Про це оголосили на спільному брифінгу прем’єр-міністр Едуард Геґер, міністр закордонних та європейських справ Іван Корчок і міністр оборони Ярослав Надь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Очільник словацького Міноборони Надь підкреслив, що Словаччина докладе всіх зусиль, щоб допомогти Україні в розмінуванні "численних українських територій". "Мова йде про мільйони мін. Це те, чого Україна потребує та чим ми здатні допомогти", — заявив міністр.

Система "Божена 5" — це дистанційна машина, яка призначена для розмінування території від протитанкових та протипіхотних мін. Система має основний корпус, бортовий пристрій, кабіни оператора й транспортну платформу-трейлер. Машина оснащена також обертовим пристроєм із ланцюгом. Основним виробником "Божени" є словацька компанія Way Industry.

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