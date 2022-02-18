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Словаччина направить Україні системи для розмінування та медикаменти

Словаччина направить Україні системи для розмінування та медикаменти

Уряд Словаччини затвердив надання гуманітарної допомоги Україні. Словацька сторона відправить дві системи з розмінування "Божена" та медикаменти на суму 1,7 млн євро.

Про це оголосили на спільному брифінгу прем’єр-міністр Едуард Геґер, міністр закордонних та європейських справ Іван Корчок і міністр оборони Ярослав Надь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Очільник словацького Міноборони Надь підкреслив, що Словаччина докладе всіх зусиль, щоб допомогти Україні в розмінуванні "численних українських територій". "Мова йде про мільйони мін. Це те, чого Україна потребує та чим ми здатні допомогти", — заявив міністр.

Система "Божена 5" — це дистанційна машина, яка призначена для розмінування території від протитанкових та протипіхотних мін. Система має основний корпус, бортовий пристрій, кабіни оператора й транспортну платформу-трейлер. Машина оснащена також обертовим пристроєм із ланцюгом. Основним виробником "Божени" є словацька компанія Way Industry. 

Також читайте: Словаччина готова допомагати підрозділам та штабам ЗСУ, - міністр оборони Надь

Словаччина направить Україні системи для розмінування та медикаменти 01

Автор: 

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Для разменирования территорий можно использовать жителей ордло. Тупо пускать их в поле, а им сказать, что это игра в Кальмара
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18.02.2022 19:58 Відповісти
Дуайт Эйзенхауэр, президент США, если кто не знает, и командующий армиями союзников на Западном фронте во время 2 Мировой, вспоминал, что ему браконьер красной армии некий маршал Жюков хвалился, что таким методом он проводил "разминирование" на Восточном фронте.
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18.02.2022 20:04 Відповісти
Ну ладно, предложим им бонусы и партнерскую программу
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18.02.2022 20:07 Відповісти
бо каски фрицы застолбили...
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18.02.2022 19:59 Відповісти
Чет выглядит не очень эта машина. Урка надёжней, понадежней будет. И пару тон тротила не жалко, гарантированный проход.
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18.02.2022 20:10 Відповісти
 
 